"No fue la forma en la que imaginé que pasaría, pero tengo una alegría y una emoción que no me cabe en el cuerpo. Después de tantos años de lucha, de tantas decepciones y momentos en los que estuve a punto de desistir, yo sentí que la Virgencita de Guadalupe me pidió que no me diera por vencida y acá está el resultado: la llegada de mi hermoso Axl Nahuel, a quien amaré como a Nicole toda la vida", dijo la actriz y conductora.