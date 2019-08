La ráfaga eléctrica de The Strokes, la impactante y distintiva performance de Childish Gambino, el porn-pop de Janelle Monáe, los fuegos de Twenty One Pilots, la conquista latina del público yanqui en manos de J Balvin y Rosalía, los hits radiales de The Chainsmokers y Flume, lo más actual del hip-hop con Saba, Masego y Tierra Whack, el clean-country de Kasey Musgraves (o lo que el papá de Miley Cyrus hubiera deseado que su hija fuera) y la prepotencia atronadora del house de Alesso, fueron algunas de las postales musicales más salientes.