"Ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor". "No todo el mundo tiene primaveras". "Ya no pertenezco a ningún ismo". "Siempre se hace tarde en la ciudad". "La calle no es un buen lugar para vivir, mucho menos para morir". "El tiempo es un efecto fugaz". "Las sombras que aquí estuvieron no estarán". En rosa, resaltadas por la negrita y, en rigor de verdad, sin las mayúsculas que aquí se leen, las frases recortadas de grandes éxitos de Fito Páez fueron apareciendo en la pantalla que iluminaba desde el fondo del escenario del Hipódromo de Palermo, en la previa a su show. Una especie de autospoiler de lo que iba a sonar en minutos, pero también un recordatorio de algunos de los tantos momentos indelebles que Páez grabó en el inconsciente colectivo.