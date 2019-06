"Gracias hermanas, gracias hermanos por festejar la era 'Discutible' con nosotros". Adrián Dárgelos no apeló al lenguaje inclusivo para saludar a su público, pero a continuación Babasónicos interpretó el rock dinámico de "Trans-Algo", en el que el vocalista exige respeto y redención sin necesidad de poner acentos sobre las "e": "Y procurá no hablar así de esa manera despiadada con que desprecias a los trans… no ves que soy uno de tantos que anda buscando libertad", cantó y disparó en muchas direcciones. Porque aunque parezca estar hablando de una cosa, en realidad develó su naturaleza como performer y, por si todavía alguien no se enteró, refirió al carácter y la elegancia camaleónica de la música de su banda.