"Muchos saben que he bajado más de 100 kilos. Pero muchos quizás no. Hace unos días llamé a un cliente de los muchos que tengo y cuando me presenté y no me identificó mi primera reacción fue decirle… 'soy el gordo enorme'… y me corregí inmediatamente, le dije: 'bueno era el gordo enorme'. ¿Y saben qué? Un rato después fui al baño y lloré. Lloré porque hablo muy lindo y escribo casi mejor, pero igual sufro. Lloré por todas las cosas que no hice en mi vida. Por las veces que podría haber compartido con mi hija y no lo hice. Por las veces que permití que me humillaran, y por las veces que inocentes pagaron con humillación el costo de mi dolor. Lloré porque aun sacándome el estómago y esos 100 kilos, el dolor sigue dentro mío. Y porque me he pasado la vida siendo lo que veían de mí. Hoy, menos gordo, no sé bien dónde pararme", escribió en una de sus publicaciones.