La explosión de las cuentas de Instagram dedicadas a preparar platos donde el queso y el chocolate están a la orden del día, no se puede parar. Cada minuto aparece en la red social un nuevo perfil de alguien que sube platos y en la mayoría de los casos, la receta para hacerlo. Sin embargo, Coco se muestra escéptico de las cuentas que no están respaldadas por personas que entiendan del tema: "La gente sabrá a la hora de hacer una receta si lo que subieron a las redes le sirve o no. Yo lo que puedo decir es que las recetas que yo enseño son recetas que yo hago hace años y que muchas fueron a prueba y error, y no es una cuestión de estética solamente, no que solo se vea lindo, sino que salga tal cual te lo digo".