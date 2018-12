—No, me sale natural. Pasé de una semana no saber guitarra y a la otra ya componer canciones, que hasta el mismo profesor me decía: "Pero, ¿qué onda?, ¿sos músico?". "No, vos me enseñaste cómo se mezclan los acordes, y me salen canciones naturalmente", le respondí. Con el tiempo, cuando ya había escrito para muchos artistas, en mi entorno me decían: "Tenés que salir vos como cantante". En los últimos años empecé a hacerlo.