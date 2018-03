En mayo de 1968 el mundo gritaba libertad. París, Praga, Ciudad de México, por todos lados había protestas. Estudiantes, trabajadores e intelectuales protagonizaban una revuelta global descentralizada, anticapitalista y antiimperialista, mientras Estados Unidos regaba Vietnam con napalm. Salieron inmensos discos: Beggars banquet, de los Rolling Stones; El Álbum Blanco beatle; Electric Ladyland, de Jimi Hendrix; y los Steppenwolf (autores de la célebre "Born to be wild") editaban una canción que iba al punto: una queja por la ilegalidad del porro directa contra los Estados Unidos del Tío Sam: "Don't step on the grass, Sam" ("No pises la hierba, Sam").