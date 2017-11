-Bueno, yo no tengo tanta oportunidad de ver gente así, pero las vi, justo fueron dos chicas, por eso dije de las mujeres. Esas son cosas de mal gusto porque el beso es divino, el sexo es una belleza, el estar caliente es una cosa muy linda, bárbara, pero hay lugares y lugares. Y yo no puedo estar en un teatro y ver dos chicas que se están matando. No es un besito y la mano, eso qué me importa, pero no podía dejar de mirarlas mientras cantaba. ¿Qué es esto? Y nadie decía nada. No me daban bolilla a mí, ni me aplaudían. Y yo no disfruté nada porque no podía creer. Dos chicas de 16, de 17 años, que no saben nada. Eso me molesta. Y si hubieran sido dos hombres también me molesta. Hay lugares para todos, son reglas de buen gusto. Eso es de mal gusto.