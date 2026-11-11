Víctimas de Grok demandan a xAI, la empresa de Musk, por convertir fotos de su infancia en imágenes sexuales

Demandan a xAI, empresa de IA de Elon Musk, por permitir que su chatbot Grok sexualizara imágenes de menores de edad. (xAI)

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Una joven identificada como Jane Doe 5 es una de las demandantes contra xAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk: un adulto usó el chatbot Grok para convertir una foto de su graduación escolar, tomada a los 14 años, en material de abuso sexual infantil, informó Bloomberg.

Según el reportaje de la agencia, la joven se enteró cuando un investigador policial le mostró la fotografía original y le hizo preguntas. El responsable fue el hermano mayor de una compañera que aparecía en la imagen. Manipuló la foto hasta crear una imagen sexual explícita de ella y la compartió en internet.

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“Es imposible saber cuántos otros depredadores sexuales de menores poseen ahora el material de abuso de Jane Doe 5, ni hasta qué punto se difundió por canales de la red oscura”, dice la demanda que ella presentó, citada por Bloomberg.

Se registran varias demandas anónimas contra xAI, la empresa de IA de Elon Musk. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El caso es uno de varios que se acumularon contra xAI desde marzo. Bloomberg describe un número creciente de víctimas que buscan que la compañía responda ante la justicia por imágenes que, según ellas, son casi imposibles de borrar de internet.

Las demandas se acumularon desde marzo

El 16 de marzo, tres jóvenes de Tennessee, dos de ellas menores de edad, demandaron a xAI en un tribunal federal de San José, California, según informó Reuters. Pidieron que el caso se tramite como demanda colectiva para quienes fueron identificables en imágenes sexualizadas creadas por Grok a partir de fotos reales.

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En agosto, otra mujer, identificada como Jane Doe 4, se sumó a ese proceso. Según The Washington Post, citado por TechCrunch, su padrastro manipuló con Grok una foto que le habían tomado a los 11 años y generó más de 7.000 imágenes explícitas. xAI forma parte de SpaceX desde febrero.

Una semana después se presentó otra demanda colectiva, con una acusación distinta: la demandante, víctima de abuso infantil cuyas imágenes figuran desde hace años en una lista de la organización estadounidense que ayuda a identificar este material, afirma que xAI entrenó a Grok con datos que incluían esas imágenes y que el chatbot generó material nuevo con su rostro.

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Varias demandas se acumulan en Estados Unidos contra Grok, el chatbot de xAI que permitía sexualizar imágenes de menores de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 3 de septiembre se conoció una demanda de seis niños de Arkansas. Según el texto, un fotógrafo profesional tomó retratos escolares de ellos y usó Grok para crear imágenes sexuales falsas. La policía halló en su casa unos 1.700 archivos, algunos hechos presuntamente con esa herramienta.

Qué dicen los demandantes sobre el diseño de Grok

Las demandas sostienen que xAI no instaló las protecciones que adoptaron otras empresas para impedir imágenes sexuales de personas reales. El caso de Arkansas señala que en octubre de 2025 la compañía lanzó el “modo picante” de Grok Imagine, que permitía crear contenido sexual o violento.

La demanda de agosto afirma que, entre el 29 de diciembre de 2025 y el 8 de enero, el sistema creó y publicó en X unos 3 millones de imágenes sexualizadas, más de 23.000 de ellas con aparentes menores. Es una cifra de la acusación, no una verificación independiente.

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La compañía restringió después esas funciones a suscriptores de pago. Para los demandantes, eso no elimina el riesgo y deja a xAI cobrando por el acceso. El regulador británico Ofcom abrió el 12 de enero una investigación formal a X, y la fiscalía de California anunció otra dos días después.

xAI cuenta con varias demandas por haber permitido que su chatbot Grok realizara deepfakes sexuales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Un panel judicial decidirá si unifica los casos

Los abogados de las víctimas pidieron reunir las causas en un solo proceso. Según el registro del caso en el sitio AI Law Wiki, la solicitud agrupa 13 demandas, ocho de ellas en Arkansas y cinco en California, y propone que se tramiten en el tribunal federal del oeste de Arkansas.

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Ese registro indica que el panel judicial que decide estas unificaciones escuchará los argumentos el 3 de diciembre en Nueva Orleans.