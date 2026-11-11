Una universidad china vinculada al ejército compró chips de Nvidia pese a figurar en la lista negra de Estados Unidos

La Universidad Politécnica del Noroeste adquirió dos procesadores de inteligencia artificial Nvidia H200 a través de un intermediario local (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

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Una universidad china con vínculos con el Ejército Popular de Liberación compró en octubre dos chips H200 de Nvidia, aunque figura en la lista negra de exportaciones de Estados Unidos. Los registros de compras públicas, revisados por la agencia Reuters, muestran un pago de 874.700 yuanes (unos USD 123.000) a un proveedor local.

La Universidad Politécnica del Noroeste, con sede en Xian, pertenece al grupo de las “Siete Hijas de la Defensa Nacional”, como se conoce a las siete entidades educativas dedicadas a la investigación militar. Su registro de compra, publicado el 21 de octubre en su propio sitio web, indica que los chips eran para su escuela de gestión.

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El vendedor fue Shaanxi Bosuan Network Technology, una empresa china, y no Nvidia. El H200 es uno de los procesadores más potentes de la compañía para entrenar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial. Exportarlo exige una licencia del gobierno estadounidense, que normalmente se niega a instituciones de la lista negra.

Alquiler de servidores con chips prohibidos

La compra directa no fue el único acceso. Según los registros, la universidad contrató este año cinco servicios de capacidad de cómputo alquilada a empresas chinas, con servidores que incluyen chips H200, A100 y A800. Los dos primeros contratos los firmó en enero su escuela de ciberseguridad: servidores con ocho H200 cada uno, por siete meses.

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Cada contrato costó cerca de 441.000 yuanes (USD 66 mil) y se destinó a ajustar modelos de IA y a entrenarlos por refuerzo. Los A100 y A800 están prohibidos para cualquier entidad china, no solo para las de la lista negra. En abril, otro instituto universitario contrató servicios que requerían al menos 24 chips A100 por 375.000 yuanes (USD 56 mil).

La casa de estudios china contrató servicios de cómputo en la nube para utilizar servidores equipados con chips vetados A100, A800 y H200 (REUTERS/Dado Ruvic)

La lista negra del Departamento de Comercio incluye a la universidad desde 2001, por su presunta participación en la proliferación de misiles y en investigación militar. En 2019 las restricciones se endurecieron: las licencias para exportarle tecnología estadounidense controlada se rechazan en casi todos los casos. Su investigación abarca aviones militares, misiles y satélites.

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Reuters revisó 26 registros chinos de compras y empresas de este año. Encontró que otras universidades e institutos de investigación adquirieron chips restringidos de Nvidia o alquilaron servidores que los usan, siempre a través de proveedores locales. Varios de ellos tienen lazos con la industria de defensa.

Un mercado más amplio de chips restringidos

La Universidad de Shenzhen compró tres chips H100 por 769.800 yuanes (USD 115 mil) en septiembre. La Universidad Tecnológica de Wuhan adquirió en junio un servidor con un H100 por 355.000 yuanes (USD 53 mil) y, en otra compra, cuatro A100 por 344.000 (USD 51 mil). Beihang, otra de las siete universidades de defensa, compró cuatro A800 por 489.000 yuanes (USD 73 mil) en abril.

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Dos anuncios oficiales de julio y septiembre nombraron proveedores de servicios con chips H800 y A800 para la Universidad de la Academia China de Ciencias. Uno fijó el acceso a los H800 en 10 yuanes por hora de cada chip. Los registros dicen poco sobre el origen de los procesadores o sobre dónde operan los servidores alquilados.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, justificó las ventas de chips a China como una medida necesaria para sostener el liderazgo tecnológico de Estados Unidos (REUTERS/Max A. Cherney)

El gobierno de Donald Trump permite desde enero exportar algunos H200 a China, caso por caso. Esa política no levantó las restricciones aparte de las que pesan sobre las entidades de la lista negra. Las reglas de enero también exigen salvaguardas para impedir que entidades vetadas y usuarios militares accedan de forma remota a los chips exportados.

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La revelación llega cuando Nvidia y su director ejecutivo, Jensen Huang, enfrentan presión en Washington por su defensa de reglas más laxas para vender chips a China, tras informes de que fue blanco de una operación de espionaje chino. Huang sostiene que seguir vendiendo allí mantiene el liderazgo tecnológico estadounidense. Algunos legisladores replican que esos chips aceleran el desarrollo de armas.

Demócratas y republicanos del Congreso pidieron controles más estrictos, como el rastreo de los chips y mayor supervisión de las exportaciones. Tres presidentes de comités republicanos solicitaron una reunión informativa con Huang el 18 de noviembre sobre sus contactos con una presunta agente de inteligencia china.

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