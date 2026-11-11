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Un senador republicano pidió que Jensen Huang deje la dirección de Nvidia por riesgo de extorsión

El pedido llegó el mismo día en que el directorio contrató a un exfiscal federal para investigar el vínculo con una presunta espía china y las acciones cayeron 6%

Jensen Huang admitió una relación extramatrimonial con Alice Huang, exejecutiva de Megaspeed vinculada por informes de inteligencia con Beijing. (REUTERS/Lisi Niesner)
Jensen Huang admitió una relación extramatrimonial con Alice Huang, exejecutiva de Megaspeed vinculada por informes de inteligencia con Beijing. (REUTERS/Lisi Niesner)
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El senador republicano Kevin Cramer pidió que Jensen Huang deje la dirección de Nvidia, la mayor fabricante de chips para inteligencia artificial del mundo. Cramer, integrante de la comisión bancaria del Senado de Estados Unidos, dijo que el ejecutivo es un riesgo para la seguridad nacional tras admitir una relación con una presunta espía china.

“El potencial de extorsión es tan grande, con algo tan sensible como los chips de Nvidia, que creo que se tiene que ir”, dijo Cramer a Politico el martes 10 de noviembre por la noche. Según el senador por Dakota del Norte, aunque no haya prueba de espionaje, la duda ya es un riesgo.

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El pedido coincidió con otro paso de la empresa. Ese mismo martes, los miembros independientes del directorio informaron que contrataron al exfiscal federal interino de Nueva York Joon H. Kim y a su estudio, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, para conducir una investigación “exhaustiva e independiente” sobre el caso.

El senador republicano Kevin Cramer exigió la renuncia de Jensen Huang de la dirección de Nvidia por presuntos riesgos para la seguridad nacional. (REUTERS/Amanda Andrade Rhoades)
El senador republicano Kevin Cramer exigió la renuncia de Jensen Huang de la dirección de Nvidia por presuntos riesgos para la seguridad nacional. (REUTERS/Amanda Andrade Rhoades)

Una investigación interna y otra del FBI

Huang reconoció la relación el domingo en un correo a sus empleados: “Fui infiel a mi esposa”, escribió. La mujer es Alice Huang, sin parentesco con él, exejecutiva de Megaspeed, una cliente de Nvidia con sede en Singapur. Según The New York Times y el Financial Times, la inteligencia estadounidense cree que ella pasa información a Beijing.

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El directorio dijo el domingo que no tiene motivos para creer que se hayan visto comprometidos la seguridad nacional ni los secretos de la compañía. También sostuvo su confianza en Huang. Según el Financial Times, la investigación está a cargo de un comité de directores independientes que encabeza Stephen Neal, el director principal independiente.

El directorio de Nvidia contrató al exfiscal federal Joon H. Kim para encabezar una investigación independiente sobre la conducta de su director ejecutivo. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El directorio de Nvidia contrató al exfiscal federal Joon H. Kim para encabezar una investigación independiente sobre la conducta de su director ejecutivo. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El presidente Donald Trump dijo el lunes que el FBI investiga el caso y que cree a Huang, quien le aseguró que ignoraba que la mujer era sospechosa de espiar. China negó las acusaciones: su cancillería las calificó de un intento de “desprestigiar y calumniar” al país, según la BBC.

Megaspeed ya estaba bajo la lupa de las autoridades estadounidenses, que investigaron si ayudó a desviar chips restringidos hacia China. Nvidia afirmó que esa sospecha fue investigada y descartada, y que el gobierno no le avisó de que la firma planteara un problema de inteligencia.

El presidente Donald Trump confirmó que el FBI mantiene abierta una investigación sobre el caso mientras China negó cualquier sospecha de espionaje. (REUTERS/Umit Bektas)
El presidente Donald Trump confirmó que el FBI mantiene abierta una investigación sobre el caso mientras China negó cualquier sospecha de espionaje. (REUTERS/Umit Bektas)

Nvidia perdió unos USD 500.000 millones de valor desde el viernes

Las acciones de Nvidia bajaron 6% el martes, después de caer más de 4% el lunes, según CNBC. La BBC calculó que la empresa perdió unos USD 500.000 millones en valor de mercado desde el viernes. Investing.com situó su valor total en USD 4,06 billones.

El caso también expuso la estructura de gobierno de la empresa. Según el Financial Times, Nvidia es la única compañía del índice S&P 100 cuyo directorio no tiene presidente, y varios de sus miembros independientes están en el cargo desde la década de 1990.

Cramer no es el único legislador que reaccionó. Según The Washington Sun, el senador John Kennedy pidió que investiguen el caso el Departamento de Justicia, el FBI, la CIA y el Congreso. Josh Hawley, también republicano, dijo que hay que averiguar adónde fueron los chips y que el episodio refuerza su rechazo a venderlos a China.

Nvidia perdió cerca de 500.000 millones de dólares en valor bursátil tras la divulgación del caso que involucra a su fundador. (REUTERS/Go Nakamura)
Nvidia perdió cerca de 500.000 millones de dólares en valor bursátil tras la divulgación del caso que involucra a su fundador. (REUTERS/Go Nakamura)

Los senadores Jim Banks, republicano, y Elizabeth Warren, demócrata, pidieron aprobar la ley AI Overwatch, que reforzaría el control del Congreso sobre las exportaciones de chips a China. Esa norma es una de las tres medidas sobre chips que se evalúan para incluir en el proyecto anual de presupuesto de defensa.

Del lado de la Cámara de Representantes, los presidentes de las comisiones de Asuntos Exteriores, de China y de Inteligencia pidieron a Huang una reunión a puertas cerradas. La BBC informó que el ejecutivo aún no dijo si asistirá y que la comisión de Asuntos Exteriores puede citarlo de manera obligatoria si lo considera necesario.

Según The Washington Sun, esa sesión informativa está fijada para mediados de noviembre. Hasta ahora, ni Nvidia ni su directorio anunciaron un cambio en la dirección de la empresa, y Huang sigue al frente del negocio mientras avanza la investigación.

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