Tecno

Seagate lanzó un disco externo de USD 699: exige que el comprador añada su propia memoria para funcionar

FireCuda Forge combina gran capacidad con una unidad rápida que debe adquirirse por separado, una decisión poco habitual que añade un gasto al precio inicial

El fabricante certificó modelos puntuales de unidades sólidas de marcas como Samsung y SanDisk con un límite de hasta un terabyte (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
El fabricante certificó modelos puntuales de unidades sólidas de marcas como Samsung y SanDisk con un límite de hasta un terabyte (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
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Seagate lanzó el 10 de noviembre el FireCuda Forge, un disco externo que combina un disco duro de gran capacidad con una unidad SSD (memoria de estado sólido, más rápida) que el comprador debe aportar. Sin ese SSD, el aparato no funciona. Cuesta USD 699 con 8 terabytes y USD 899 con 20.

El equipo está a la venta en la tienda de Seagate, según Ars Technica. The Verge agrega que también se vende en Newegg y Best Buy. Ninguna de las dos versiones trae el SSD incluido, un gasto extra que el fabricante deja en manos del usuario.

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Seagate asegura que el sistema, llamado Alkemi, mantiene en el SSD los datos de uso frecuente y deja en el disco duro los menos usados. Ante el ordenador aparece como una sola unidad. La velocidad que declara la empresa llega a 2.500 MB por segundo y guardar información a hasta 2.000 MB por segundo en escritura. Funciona con una conexión USB4 y con Windows 11 o macOS 26 y versiones posteriores, según Ars Technica.

Una memoria de hasta 1 terabyte, con requisitos

Según Seagate, para usar este dispositivo hace falta un disco de almacenamiento interno específico y de alta velocidad, de hasta 1 TB de capacidad. También debe poder leer y guardar archivos rápidamente. La empresa recomienda, además, que el disco incluya una memoria adicional que ayude a mejorar su rendimiento.

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Eso limita cuánta información cabe en el lado rápido: un terabyte como máximo. Tom’s Hardware señala que un SSD más veloz o más grande no mejora el rendimiento y que uno de menos de 1 terabyte puede reducirlo.

El medio estadounidense también informó que la compañía había calificado oficialmente pocos modelos: el Samsung 990 Pro, el WD/SanDisk SN850X y el WD/SanDisk SN710. Para instalarlo hay que quitar cuatro tornillos de la base de la carcasa, con una herramienta incluida.

La propuesta técnica del producto retoma conceptos de almacenamiento combinado como el Fusion Drive que Apple integró en computadoras Mac (REUTERS/Cathal McNaughton/File Photo)
La propuesta técnica del producto retoma conceptos de almacenamiento combinado como el Fusion Drive que Apple integró en computadoras Mac (REUTERS/Cathal McNaughton/File Photo)

El disco duro interno puede reemplazarse por uno de mayor capacidad, dice la empresa. Un disco duro de 20 terabytes es una capacidad que, según Tom’s Hardware, ningún SSD de consumo de una sola unidad alcanza.

La escasez de memoria encarece el conjunto

Tom’s Hardware vincula el producto con el aumento de precios de los SSD, que atribuye a la demanda de las grandes empresas de IA. The Verge advierte que, en plena escasez de memoria, esta memoria sumará un costo importante al precio de lanzamiento.

Tom’s Hardware calcula que, sin tener un SSD sobrante, el costo total no estará lejos del de las unidades de estado sólido tradicionales. Como comparación, cita un disco SanDisk de 8 terabytes totalmente SSD, aún a la venta a USD 999, aunque con una interfaz más lenta.

Ars Technica recoge que Apple ofrecía los Fusion Drive, que combinaban ambos tipos de almacenamiento y los gestionaban con el sistema macOS. Tom’s Hardware precisa que Seagate vende discos con memoria flash incorporada desde 2007. La diferencia ahora es que el usuario elige el SSD. Ars Technica también señala que la hoja técnica describe un sistema de dos niveles, pero no aclara si usa caché, reubicación automática de datos o una combinación.

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