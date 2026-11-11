Se filtra un prototipo del iPhone Air 2 y revela cómo sería el próximo celular ultradelgado de Apple

Apple prepara su nuevo iPhone Air 2. (Apple)

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Apple prepara una nueva generación del iPhone Air, su celular ultradelgado, que buscaría corregir algunas de las principales críticas que recibió el primer modelo. Una fotografía de un supuesto prototipo del iPhone Air 2 comenzó a circular en internet y muestra cambios en el diseño del dispositivo, entre ellos la posible incorporación de una segunda cámara trasera y un cuerpo todavía más delgado.

La filtración fue difundida por el conocido informante Ice Universe a través de X y coincide con reportes anteriores sobre los planes de la compañía. Aunque Apple no ha confirmado la existencia del equipo ni sus características, los rumores apuntan a que el teléfono podría llegar durante la primavera, junto con otros lanzamientos de la marca, como los esperados iPhone 18 y iPhone 18e.

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El nuevo modelo tendría como principal objetivo mejorar la experiencia fotográfica y la autonomía, dos aspectos que generaron cuestionamientos durante el lanzamiento de la primera generación. Sin embargo, conseguirlo representaría un desafío de ingeniería: Apple tendría que incorporar más componentes en un espacio todavía más reducido.

Se filtra el prototipo de un supuesto iPhone Air 2. (Ice Universe)

El iPhone Air 2 tendría dos cámaras traseras

Una de las novedades más importantes que anticipa la filtración es la presencia de dos sensores fotográficos en la parte posterior. El primer iPhone Air llegó al mercado con una única cámara trasera, una decisión que limitó las posibilidades de fotografía frente a otros celulares de gama alta.

La segunda generación buscaría cambiar esa característica mediante un sistema de doble cámara. Según las informaciones que circulan, el nuevo sensor sería un gran angular de 48 megapíxeles, que acompañaría a una cámara principal con la misma resolución.

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Este componente permitiría capturar fotografías con un campo de visión más amplio, una función útil para paisajes, edificios y fotografías grupales en las que se necesita incluir más elementos sin alejarse del lugar.

Posible cámara del iPhone Air 2. (Geeky Gadgets)

Entre las especulaciones también figura la posibilidad de que la cámara principal utilice un sensor Sony IMX905, el mismo que se espera para los modelos iPhone 18 Pro. No obstante, este dato todavía no ha sido confirmado y la fotografía difundida por Ice Universe no ofrece detalles técnicos suficientes para verificarlo.

La incorporación de un segundo sensor representaría un cambio importante en la propuesta del iPhone Air 2, que buscaría combinar un diseño ligero con funciones fotográficas más completas.

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Apple buscaría fabricar un celular todavía más delgado

El otro aspecto que destaca en la filtración es el grosor del dispositivo. Ice Universe sostiene que el próximo iPhone Air tendrá un cuerpo incluso más delgado que el de su antecesor, aunque no publicó una medida concreta.

El primer iPhone Air tiene un grosor de 0,56 centímetros, característica que lo convirtió en el teléfono más delgado de Apple cuando fue presentado. Actualmente, ese récord corresponde al iPhone Duo, el modelo plegable de la compañía, que alcanza los 0,52 centímetros cuando está desplegado.

El nuevo iPhone Air 2 sería más delgado que el de la primera generación. (Foto: Apple)

Si Apple consigue reducir todavía más las dimensiones del Air 2, tendrá que resolver un desafío importante: incorporar una cámara adicional y una batería de mayor capacidad sin aumentar el tamaño del dispositivo.

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Las filtraciones también señalan que el equipo podría integrar una batería de aproximadamente 3.500 mAh. Esta capacidad supondría una mejora frente a las limitaciones de autonomía que recibió el primer modelo, aunque todavía no existen datos oficiales sobre cuánto tiempo podría funcionar con una carga.

La batería será uno de los principales desafíos del iPhone Air 2

La duración de la batería fue uno de los puntos más cuestionados del primer iPhone Air. Su diseño ultradelgado obligó a distribuir los componentes internos en un espacio reducido, lo que condicionó la capacidad energética del teléfono.

Por eso, la segunda generación tendrá que demostrar que puede ofrecer una experiencia más completa sin sacrificar autonomía. No bastará con incorporar otra cámara o reducir algunos milímetros de grosor: también deberá mantener un rendimiento adecuado durante toda la jornada.

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El iPhone Air 2 tendría una batería más grande para mejorar su duración. (Apple)

El reto para Apple será combinar una batería más grande con un sistema fotográfico más complejo y un diseño todavía más compacto. Para conseguirlo, la compañía tendría que optimizar la distribución interna de los componentes y recurrir a soluciones de miniaturización.

Por ahora, Apple no ha anunciado oficialmente el iPhone Air 2 ni ha confirmado su fecha de presentación. Las filtraciones permiten anticipar algunos de sus posibles cambios, pero será necesario esperar a un anuncio de la compañía para conocer las especificaciones definitivas, el precio y la disponibilidad del próximo celular ultradelgado.