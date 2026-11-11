Oura, fabricante de anillos inteligentes, comprará por USD 625 millones una app de consultas médicas con IA

La empresa de anillos inteligentes registró ingresos de 533 millones de dólares en el trimestre cerrado en septiembre y superó los seis millones de miembros (Oura)

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Oura, la empresa del anillo inteligente para medir la salud, acordó comprar Counsel Health, un servicio de atención médica con inteligencia artificial, por USD 625 millones en efectivo. La compañía lo anunció el 10 de noviembre junto con sus resultados trimestrales, en los que informó ingresos 153% mayores que los de un año antes.

Los ingresos fueron de USD 533 millones en el trimestre cerrado el 30 de septiembre, según TechCrunch. La empresa tiene más de seis millones de miembros. Su presidente ejecutivo, David Shuman, afirmó en el comunicado que ese crecimiento le dio confianza para invertir los USD 625 millones en Counsel.

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El precio está sujeto a ajustes habituales en este tipo de operaciones. Según el comunicado de Oura, la compra debe cerrarse antes de que termine el año, una vez cumplidas las condiciones usuales. TechCrunch menciona el año 2027 como fecha de cierre, un dato que contradice al comunicado y a otros medios.

Counsel ya funcionaba dentro de la aplicación de Oura desde junio, de acuerdo con TechCrunch. La compra incorpora esa alianza a la empresa del anillo, que busca ofrecer atención médica a sus usuarios sin que salgan de la app.

Un asistente que pasa al paciente a un médico

El usuario escribe sus síntomas o dudas a un asistente de IA. Según Oura, el sistema responde con los datos del anillo, la historia clínica conectada y guías médicas. Si el usuario lo decide, la conversación pasa a un médico certificado de Counsel, que puede dar un diagnóstico, recetar y derivar a otros especialistas cuando corresponde.

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Según cifras de la empresa y su propio director ejecutivo, el servicio resuelve el 96% de las consultas sin la necesidad de escalar a atención presencial y que el tiempo promedio de respuesta de un doctor es de dos minutos.

El sistema de inteligencia artificial analiza la información del usuario y transfiere la consulta a un médico en un promedio de dos minutos (Europa Press)

La startup tiene 70 empleados, que se sumarán a Oura. Su red de médicos está formada por unas 50 personas, según declaró su director ejecutivo, Muthu Alagappan, a Bloomberg. Alagappan será el nuevo director de inteligencia artificial clínica de Oura y dijo que planea ampliar ese equipo de doctores.

Counsel seguirá vendiendo su servicio a aseguradoras de salud, hospitales y empresas que lo ofrecen a sus empleados. Según Alagappan, esos clientes no tendrán que comprar un anillo de Oura para usarlo. Oura sostiene que esos acuerdos le abren el acceso a millones de personas que hoy no usan su producto.

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La compra llega tras frenar la salida a bolsa

Oura aclaró en su comunicado oficial que el anillo inteligente no funciona como un dispositivo médico para diagnosticar o tratar enfermedades (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

La operación se conoció pocas semanas después de que Oura postergara de forma indefinida una salida a bolsa de hasta USD 2.200 millones, al invocar la incertidumbre del mercado, según TechCrunch. La empresa fue valuada en USD 11.000 millones tras una ronda de USD 900 millones en octubre de 2025.

Counsel había levantado USD 25 millones en una ronda liderada por los fondos Andreessen Horowitz y GV hace un año. PitchBook calcula que sumó unos USD 36 millones en total. TechCrunch señala además que RingConn y Ultrahuman, rivales de Oura en anillos inteligentes, presionan a la empresa para que siga innovando.

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Oura aclara en su comunicado que el anillo no es un dispositivo médico ni sirve para diagnosticar, tratar o prevenir enfermedades. Alagappan sostuvo que Counsel diseñó su IA con médicos que intervienen en las decisiones clínicas. La aplicación para consumidores seguirá funcionando igual por ahora. La empresa informó que en las próximas semanas dará a conocer qué cambia para sus usuarios.