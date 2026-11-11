OpenAI facturó USD 10.000 millones en tres meses, casi 50% más que el trimestre anterior

OpenAI registró ingresos trimestrales de USD 10.000 millones entre julio y septiembre, según datos presentados a inversores. (Europa Press)

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OpenAI alcanzó ingresos de USD 10.000 millones en el trimestre que terminó en septiembre, según informó Bloomberg. Es la primera vez que la empresa de ChatGPT llega a esa cifra en un trimestre: casi 50% más que entre abril y junio y cerca del triple que un año antes.

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Bloomberg citó a una persona al tanto del tema, que pidió el anonimato porque los datos no son públicos. Los números se presentaron a inversores en una llamada el martes 10 de noviembre. OpenAI no hizo comentarios a la agencia.

La directora financiera de OpenAI, Sarah Friar, confirmó la cifra en una entrevista con Yahoo Finance. Friar habló de una proyección de ingresos anualizados de unos USD 50.000 millones, es decir, el ritmo de ventas del último tramo multiplicado por 12 meses.

La mitad de los ingresos de OpenAI ya proviene de clientes empresariales, según la compañía. (Europa Press)

La mitad de las ventas ya viene de empresas

Según Friar, el negocio con empresas se duplicó respecto del trimestre anterior y hoy aporta la mitad de los ingresos; la otra mitad corresponde a usuarios individuales. La directora financiera atribuyó ese salto a productos de programación, de ciberseguridad y a asistentes virtuales como Dots, la plataforma de agentes de IA para compañías de OpenAI.

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Los agentes son asistentes de IA que ejecutan tareas por su cuenta. Friar agregó que la oferta para pequeñas y medianas empresas creció en el trimestre más que en los seis anteriores juntos.

El negocio de consumo también subió: sus ventas aumentaron 20% frente al trimestre previo, y las suscripciones de pago superan los 100 millones de usuarios, según la ejecutiva. ChatGPT tiene 1.200 millones de usuarios semanales.

Dots, la plataforma de agentes de IA de OpenAI, impulsó el crecimiento del negocio corporativo en el trimestre. (Europa Press)

Anthropic sigue por delante en ingresos

Anthropic ingresó casi USD 17.000 millones en el mismo período, según The Information. Yahoo Finance indicó que Anthropic sumó USD 33.200 millones en los primeros nueve meses del año, frente a USD 16.300 millones al cierre de junio, lo que sitúa el tercer trimestre de Anthropic en torno a esa cifra.

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En el segundo trimestre, según Reuters, OpenAI había registrado USD 6.700 millones y Anthropic, USD 11.500 millones, cuando Anthropic superó por primera vez a OpenAI en ingresos trimestrales.

La comparación tiene una salvedad: OpenAI no suma ingresos obtenidos a través de socios de nube como Amazon Web Services y Google Cloud, y Anthropic sí los incluye. Una fuente le dijo a Reuters que esa diferencia explicó el cambio de una proyección anualizada cercana a USD 70.000 millones a otra de casi USD 50.000 millones.

Anthropic superó a OpenAI en ingresos trimestrales por segundo período consecutivo, con casi USD 17.000 millones. (Reuters)

Friar dijo que las ventas a través de proveedores de nube pueden ser un impulso para 2027. Según explicó, OpenAI estuvo limitada por su contrato con Azure, la nube de Microsoft, y el ejemplo de Anthropic le mostró el potencial de distribuir sus modelos por otras plataformas.

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Anthropic empezó el martes la gira de presentación ante inversores para su salida a bolsa, que podría concretarse el 19 o el 20 de noviembre, según Yahoo Finance.

OpenAI se protege de la competencia

OpenAI actualizó sus políticas de uso para prohibir que terceros utilicen ChatGPT y sus respuestas para entrenar modelos de inteligencia artificial competidores, una medida que entrará en vigor el 20 de noviembre de 2026. La nueva normativa veta además la extracción del “razonamiento protegido” del modelo —el proceso interno de resolución de tareas no visible en la respuesta final— mediante ingeniería inversa, y exige autorización previa a los servicios que permiten a terceros acceder directamente a sus sistemas.

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OpenAI prohibirá desde el 20 de noviembre el uso de ChatGPT para entrenar modelos de IA de la competencia. (Reuters)

El endurecimiento llega después de que la compañía revelara el desmantelamiento de una “campaña coordinada” de distilación adversaria que involucró a más de 15.000 cuentas y que fue neutralizada el 28 de julio. La disputa se enmarca en una tensión previa con competidores, entre ellos la china DeepSeek, acusada en enero de 2025 de replicar el desempeño de ChatGPT a bajo costo mediante la destilación de sus modelos.