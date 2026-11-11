Tecno

OpenAI facturó USD 10.000 millones en tres meses, casi 50% más que el trimestre anterior

Su rival Anthropic ingresó casi USD 17.000 millones en el mismo lapso, según The Information, y la creadora de ChatGPT ya vende tanto a empresas como a consumidores

OpenAI registró ingresos trimestrales de USD 10.000 millones entre julio y septiembre, según datos presentados a inversores. (Europa Press)
OpenAI registró ingresos trimestrales de USD 10.000 millones entre julio y septiembre, según datos presentados a inversores. (Europa Press)
Guardar

OpenAI alcanzó ingresos de USD 10.000 millones en el trimestre que terminó en septiembre, según informó Bloomberg. Es la primera vez que la empresa de ChatGPT llega a esa cifra en un trimestre: casi 50% más que entre abril y junio y cerca del triple que un año antes.

PUBLICIDAD

Bloomberg citó a una persona al tanto del tema, que pidió el anonimato porque los datos no son públicos. Los números se presentaron a inversores en una llamada el martes 10 de noviembre. OpenAI no hizo comentarios a la agencia.

La directora financiera de OpenAI, Sarah Friar, confirmó la cifra en una entrevista con Yahoo Finance. Friar habló de una proyección de ingresos anualizados de unos USD 50.000 millones, es decir, el ritmo de ventas del último tramo multiplicado por 12 meses.

La mitad de los ingresos de OpenAI ya proviene de clientes empresariales, según la compañía. (Europa Press)
La mitad de los ingresos de OpenAI ya proviene de clientes empresariales, según la compañía. (Europa Press)

La mitad de las ventas ya viene de empresas

Según Friar, el negocio con empresas se duplicó respecto del trimestre anterior y hoy aporta la mitad de los ingresos; la otra mitad corresponde a usuarios individuales. La directora financiera atribuyó ese salto a productos de programación, de ciberseguridad y a asistentes virtuales como Dots, la plataforma de agentes de IA para compañías de OpenAI.

PUBLICIDAD

Los agentes son asistentes de IA que ejecutan tareas por su cuenta. Friar agregó que la oferta para pequeñas y medianas empresas creció en el trimestre más que en los seis anteriores juntos.

El negocio de consumo también subió: sus ventas aumentaron 20% frente al trimestre previo, y las suscripciones de pago superan los 100 millones de usuarios, según la ejecutiva. ChatGPT tiene 1.200 millones de usuarios semanales.

Dots, la plataforma de agentes de IA de OpenAI, impulsó el crecimiento del negocio corporativo en el trimestre. (Europa Press)
Dots, la plataforma de agentes de IA de OpenAI, impulsó el crecimiento del negocio corporativo en el trimestre. (Europa Press)

Anthropic sigue por delante en ingresos

Anthropic ingresó casi USD 17.000 millones en el mismo período, según The Information. Yahoo Finance indicó que Anthropic sumó USD 33.200 millones en los primeros nueve meses del año, frente a USD 16.300 millones al cierre de junio, lo que sitúa el tercer trimestre de Anthropic en torno a esa cifra.

En el segundo trimestre, según Reuters, OpenAI había registrado USD 6.700 millones y Anthropic, USD 11.500 millones, cuando Anthropic superó por primera vez a OpenAI en ingresos trimestrales.

La comparación tiene una salvedad: OpenAI no suma ingresos obtenidos a través de socios de nube como Amazon Web Services y Google Cloud, y Anthropic sí los incluye. Una fuente le dijo a Reuters que esa diferencia explicó el cambio de una proyección anualizada cercana a USD 70.000 millones a otra de casi USD 50.000 millones.

Anthropic superó a OpenAI en ingresos trimestrales por segundo período consecutivo, con casi USD 17.000 millones. (Reuters)
Anthropic superó a OpenAI en ingresos trimestrales por segundo período consecutivo, con casi USD 17.000 millones. (Reuters)

Friar dijo que las ventas a través de proveedores de nube pueden ser un impulso para 2027. Según explicó, OpenAI estuvo limitada por su contrato con Azure, la nube de Microsoft, y el ejemplo de Anthropic le mostró el potencial de distribuir sus modelos por otras plataformas.

Anthropic empezó el martes la gira de presentación ante inversores para su salida a bolsa, que podría concretarse el 19 o el 20 de noviembre, según Yahoo Finance.

OpenAI se protege de la competencia

OpenAI actualizó sus políticas de uso para prohibir que terceros utilicen ChatGPT y sus respuestas para entrenar modelos de inteligencia artificial competidores, una medida que entrará en vigor el 20 de noviembre de 2026. La nueva normativa veta además la extracción del “razonamiento protegido” del modelo —el proceso interno de resolución de tareas no visible en la respuesta final— mediante ingeniería inversa, y exige autorización previa a los servicios que permiten a terceros acceder directamente a sus sistemas.

OpenAI prohibirá desde el 20 de noviembre el uso de ChatGPT para entrenar modelos de IA de la competencia. (Reuters)
OpenAI prohibirá desde el 20 de noviembre el uso de ChatGPT para entrenar modelos de IA de la competencia. (Reuters)

El endurecimiento llega después de que la compañía revelara el desmantelamiento de una “campaña coordinada” de distilación adversaria que involucró a más de 15.000 cuentas y que fue neutralizada el 28 de julio. La disputa se enmarca en una tensión previa con competidores, entre ellos la china DeepSeek, acusada en enero de 2025 de replicar el desempeño de ChatGPT a bajo costo mediante la destilación de sus modelos.

Temas Relacionados

OpenAIAnthropicInteligencia artificialTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

SpaceX intentará atrapar con su torre el propulsor y la nave de Starship el 13 de noviembre

La compañía describe el Vuelo 15 como el primero que devolverá ambas piezas a la base de lanzamiento

SpaceX intentará atrapar con su torre el propulsor y la nave de Starship el 13 de noviembre

Estados Unidos batirá en 2026 su tercer récord seguido de consumo de electricidad, con la IA como motor

El organismo estadístico del Departamento de Energía prevé que el sector comercial usará más que los hogares y que la tarifa residencial subirá más de 5%

Estados Unidos batirá en 2026 su tercer récord seguido de consumo de electricidad, con la IA como motor

Más de 35.000 aplicaciones creadas con Grok quedaron abiertas a cualquiera, con datos médicos y de empleados

La firma de seguridad Claroc halló planes de venta confidenciales de la empresa de Elon Musk y listas de personal de grandes compañías

Más de 35.000 aplicaciones creadas con Grok quedaron abiertas a cualquiera, con datos médicos y de empleados

Nueva York exigirá a OpenAI y Anthropic informar en 72 horas cualquier incidente grave de seguridad de su IA

Las sanciones llegan a USD 1 millón por la primera infracción y a USD 3 millones por las siguientes

Nueva York exigirá a OpenAI y Anthropic informar en 72 horas cualquier incidente grave de seguridad de su IA

Cómo saber si tu correo y tus contraseñas se filtraron en internet y qué hacer

Dos servicios gratuitos, uno independiente y otro de Google, comparan tus datos con bases robadas y te indican qué claves cambiar y cómo blindar tus cuentas

Cómo saber si tu correo y tus contraseñas se filtraron en internet y qué hacer

DEPORTES

“Creo que está más avanzado”: una ex figura de Inglaterra afirmó que Lamine Yamal se desarrolló mejor que Messi y Cristiano Ronaldo

“Creo que está más avanzado”: una ex figura de Inglaterra afirmó que Lamine Yamal se desarrolló mejor que Messi y Cristiano Ronaldo

La concluyente frase de Alexis Mac Allister sobre el desafío de la selección argentina tras la despedida de Lionel Messi

El inesperado rival que le surgió a Pochettino para dirigir al Manchester United, que está a un paso de despedir a su técnico

El insólito debut de un luchador de sumo de 15 años y 57 kilos ante un rival que lo triplicaba en peso: el combate de cuatro segundos

“Estoy rezando para que sea la última”: la confesión de la atleta que pasará por su novena cirugía tras salvarse de una amputación

TELESHOW

Mario Pergolini celebró los 33 años de su hijo mayor al aire y contó cómo será el festejo en familia: “Perdón por todo”

Mario Pergolini celebró los 33 años de su hijo mayor al aire y contó cómo será el festejo en familia: “Perdón por todo”

Los Palmeras comunicaron cuándo y dónde será el velatorio de Marcos Camino: “Con profundo dolor”

La reflexión de Abel Pintos tras cantarle al Papa León XIV: “En este momento del mundo, la coherencia es muchísimo”

Pato Sardelli de Airbag sorprendió a un pequeño fanático en su casa con un regalo único: “¡Mentira que sos vos!”

Iliana Calabró le dedicó un feliz cumpleaños a su novio Luis Alberto De Stefano en medio de su tercer mes de internación

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: Cámara de seguridad registró el ataque armado que mató a dos personas en una licorería de Chiquimula

Guatemala: Cámara de seguridad registró el ataque armado que mató a dos personas en una licorería de Chiquimula

“Bolillo” Gómez explicó por qué decidió continuar al frente de la selección de El Salvador: “No quiero tirar la toalla”

La dictadura cubana fuerza la salida del gobernador de Camagüey por supuestos “errores” bajo total opacidad

Cuatro días detenido en Cuba por un spray: la familia que buscó en hospitales y estaciones policiales sin obtener respuesta

Centroamérica capta cerca de USD 258.5 millones para energía solar, salud y reciclaje