Meta lanza una actualización urgente para sus gafas inteligentes: busca evitar que se sobrecalienten al mojarse

Meta lanza actualización para evitar que sus gafas inteligentes se sobrecalienten. (Meta)

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Meta desplegó una actualización de software de alta prioridad para corregir un problema de sobrecalentamiento en algunos de sus modelos de gafas inteligentes. La compañía tomó esta medida después de recibir reportes de usuarios que experimentaron un aumento excesivo de temperatura en los dispositivos, especialmente cuando entraban en contacto con el agua o el sudor.

El problema afecta a cinco modelos de la familia Meta Glasses: Adventurer, Fury, Starfire, Nova y Capri. Según informó el medio especializado 9to5Google, la empresa envió un correo electrónico a los propietarios de estos dispositivos para recomendarles instalar el parche lo antes posible y evitar posibles inconvenientes durante su utilización.

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La compañía explicó que el fallo puede aparecer cuando una cantidad excesiva de humedad ingresa en las gafas. Por ese motivo, quienes las utilizan mientras hacen ejercicio, caminan bajo la lluvia o realizan actividades que provocan sudoración podrían experimentar temperaturas más elevadas de lo habitual.

Meta soluciona un fallo que provocaba que algunas de sus gafas inteligentes Meta Glasses se sobrecalentasen por humedad. (Meta)

La actualización busca corregir este comportamiento mediante cambios en el software del dispositivo. Sin embargo, Meta no ha indicado que el problema afecte a toda su familia de gafas inteligentes.

Qué gafas inteligentes de Meta presentan problemas de sobrecalentamiento

La incidencia se concentra en cinco modelos de la línea Meta Glasses, una familia de dispositivos que busca ofrecer funciones de inteligencia artificial y captura de imágenes a un precio más accesible que otras colaboraciones de la compañía.

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Los modelos afectados son Adventurer, Fury, Starfire, Nova y Capri. Estos equipos incorporan características como una cámara de 12 megapíxeles con capacidad para grabar videos en resolución 3K, micrófonos integrados y una autonomía superior a ocho horas, de acuerdo con las especificaciones difundidas para esta familia.

Cinco modelos de la línea Meta Glasses presentaban sobrecalentamiento. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

También permiten graduar las micas, por lo que pueden utilizarse como gafas convencionales sin renunciar a sus funciones inteligentes.

Meta recomendó a los propietarios de estos modelos revisar si tienen disponible la nueva versión del software. La actualización es especialmente importante para quienes utilizan los dispositivos en actividades al aire libre, donde la exposición al sudor y la humedad puede ser más frecuente.

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La compañía aclaró que el problema de sobrecalentamiento no está relacionado con las Meta Ray-Ban ni con los modelos desarrollados junto a Oakley. Estas líneas corresponden a otras familias de productos que también incorporan cámaras, micrófonos y funciones de inteligencia artificial.

Sin embargo, las Ray-Ban tampoco han estado completamente alejadas de las quejas de algunos usuarios. En los últimos meses aparecieron reportes sobre temperaturas elevadas en las Wayfarer Gen 2, especialmente cuando se utilizaban durante jornadas de mucho calor.

Los fallos reportados no estaban relacionados con Ray-Ban Meta. (Meta)

En Reddit, un propietario contó que, después de permanecer entre uno y dos minutos en el exterior, intentó grabar un video y recibió un mensaje que indicaba que las gafas estaban demasiado calientes para realizar esa función. Según su testimonio, la temperatura ambiente era de aproximadamente 35 grados Celsius.

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Otro usuario aseguró que el dispositivo llegó a calentarse tanto que sintió molestias en la zona de la nariz, donde el marco entra en contacto con la piel.

Hasta el momento, Meta no ha confirmado que estos casos correspondan a un problema generalizado de las Ray-Ban. Por ello, la actualización de emergencia anunciada por la compañía está dirigida exclusivamente a los cinco modelos de Meta Glasses mencionados anteriormente.

Meta no ha señalado que sus gafas inteligentes en colaboración con Ray-Ban presenten problemas de sobrecalentamiento. (Meta)

Cómo actualizar las gafas inteligentes de Meta para evitar el sobrecalentamiento

Los propietarios de los modelos Adventurer, Fury, Starfire, Nova y Capri pueden comprobar si tienen disponible el parche desde la aplicación Meta AI instalada en su teléfono.

Para hacerlo, deben seguir estos pasos:

Abrir la aplicación Meta AI en el smartphone. Pulsar el icono de las gafas ubicado en la esquina superior derecha. Entrar en la configuración del dispositivo. Seleccionar las gafas vinculadas que aparecen en la lista. Acceder al apartado de actualizaciones. Pulsar en buscar para comprobar si existe una nueva versión e instalarla cuando esté disponible.

Con este parche, Meta busca evitar que la humedad provoque un aumento excesivo de temperatura en determinados dispositivos. La recomendación es mantener actualizado el software y prestar atención a los avisos de la aplicación, especialmente si las gafas se utilizan durante actividades físicas o en condiciones de mucha humedad.

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