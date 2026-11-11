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LinkedIn prueba una función que avisa cuando alguien mira el perfil muchas veces

La señal aparece en la sección donde se consulta quién revisó la página y solo está disponible para una parte de los suscriptores pagos

LinkedIn prueba una herramienta que identifica como visitante frecuente a quien entra de forma reiterada al perfil de un usuario Premium. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
LinkedIn prueba una herramienta que identifica como visitante frecuente a quien entra de forma reiterada al perfil de un usuario Premium. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
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LinkedIn está probando una función que marca como “visitante frecuente” a quien entra varias veces al perfil de un suscriptor Premium. La empresa confirmó la prueba a la revista Wired, pero se negó a dar más información sobre su alcance o sobre si llegará a todos los usuarios.

La etiqueta aparece dentro de la sección “Quién ha visto tu perfil”, y solo la ven algunos suscriptores del plan de pago. Se activa cuando alguien entra a la página de la persona, no cuando solo ve sus publicaciones o comentarios en el feed ni cuando la encuentra en una búsqueda.

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La empresaria Krista Mollion, fundadora de la agencia creativa Unignorable Brands y con casi 79.000 seguidores en la red, notó el cambio el mes pasado. Cada pocos días recibe un aviso que la invita a revisar quién miró su perfil. Ella la bautizó “alerta de acosador”, dijo a Wired.

La etiqueta de visitante frecuente se activa únicamente con el ingreso directo a la página personal y excluye las interacciones en el feed. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
La etiqueta de visitante frecuente se activa únicamente con el ingreso directo a la página personal y excluye las interacciones en el feed. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Mollion pega los nombres de los visitantes frecuentes en Claude, el chatbot de Anthropic, y le pide que los agrupe en amigos, personas que quieren venderle algo y posibles clientes o socios. Escribe a quienes no le ofrecen nada y afirma que “nueve de cada diez veces” termina en una buena conversación.

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Qué muestra cada tipo de cuenta

La lista de visitantes ya existía y depende del plan. Según la página de ayuda de LinkedIn, una cuenta gratuita ve a las tres personas que más recientemente miraron su perfil en los últimos 90 días. La cuenta Premium accede a la lista completa de hasta 365 días y puede filtrarla por empresa o industria.

La empresaria Krista Mollion clasifica los nombres de sus visitantes frecuentes con el asistente de inteligencia artificial Claude. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La empresaria Krista Mollion clasifica los nombres de sus visitantes frecuentes con el asistente de inteligencia artificial Claude. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La nueva etiqueta se suma a ese esquema, pero queda por ahora limitada a una parte de los suscriptores. LinkedIn no explicó cuántos participan en la prueba ni si el sistema cambiará lo que ve una cuenta gratuita.

Para Mollion, la función sirve para detectar a quienes consideran contratarla o invitarla a un evento. Un visitante frecuente fue el organizador de una cumbre en línea que buscaba oradores; otro fue el anfitrión de un pódcast que evaluaba si ella encajaba como invitada.

También puede revelar a quien no se quiere cerca

La misma señal sirve para saber si un exjefe o una expareja vigila el perfil con insistencia. Mollion dijo que en la red hay “definitivamente personas raras” y que ella bloqueó a uno de sus visitantes frecuentes.

La nueva función de LinkedIn facilita la identificación de visitas insistentes no deseadas y permite bloquear los perfiles sospechosos. (REUTERS/Florence Lo)
La nueva función de LinkedIn facilita la identificación de visitas insistentes no deseadas y permite bloquear los perfiles sospechosos. (REUTERS/Florence Lo)

Lo que cada visitante deja ver depende de su propia configuración. LinkedIn ofrece tres modos para mirar perfiles ajenos: con nombre y titular, con características privadas (solo cargo, industria o escuela, sin nombre) o en modo privado, donde aparece como “miembro de LinkedIn”. La página de ayuda indica que ni siquiera una cuenta Premium puede ver los nombres de quienes usan el modo privado.

Según Wired, quien no quiera que otros noten sus visitas repetidas puede cambiarlo en Configuración y privacidad, en la sección Visibilidad y luego en Opciones de visualización de perfil. LinkedIn no declaró una fecha para ampliar la prueba.

Primer plano de unas manos sosteniendo un smartphone negro con la pantalla de desbloqueo activa, mostrando un teclado numérico y un dedo presionando el número 8.
La plataforma aconseja activar la verificación en dos pasos y revisar los dispositivos con sesiones abiertas para proteger la cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo mantener segura la cuenta de LinkedIn

Para proteger la cuenta, conviene usar una contraseña única y robusta, además de activar la verificación en dos pasos desde la configuración de inicio de sesión. LinkedIn permite revisar los dispositivos conectados y cerrar sesiones que no se reconozcan.

La privacidad del perfil requiere otra revisión: es posible limitar quién ve la dirección de correo electrónico, la lista de contactos y las actualizaciones. Ante mensajes con ofertas urgentes, enlaces desconocidos o pedidos de datos personales, la pauta a seguir es no responder ni abrir archivos y denunciar la cuenta desde la plataforma.

Asimismo, se debe actualizar periódicamente los datos de recuperación y revisar las alertas de seguridad recibidas en la aplicación.

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