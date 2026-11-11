La piel como pantalla: desarrollan una tecnología que permite controlar relojes inteligentes desde el brazo

Prueban nueva tecnología que permite controlar un reloj inteligentes usando el brazo como táctil. (Foto: UECN)

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Los relojes inteligentes podrían cambiar la forma en que los usuarios interactúan con sus pantallas gracias a una tecnología que convierte la piel del antebrazo en un panel táctil. Investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte desarrollaron EpiPad, un sistema que permite controlar funciones de estos dispositivos mediante movimientos de los dedos sobre el brazo, sin necesidad de tocar directamente la pantalla.

La propuesta busca resolver una de las principales limitaciones de los smartwatches: su reducido espacio de interacción. Aunque estos equipos incorporan pantallas cada vez más avanzadas, realizar determinadas acciones continúa siendo complicado debido al tamaño de los iconos y los controles. Ampliar una imagen, desplazarse por un menú o seleccionar una opción puede resultar incómodo cuando los dedos ocupan buena parte del panel.

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EpiPad plantea una alternativa: utilizar la superficie de la piel como una extensión de la pantalla. De esta manera, el usuario podría deslizar los dedos, hacer zoom o seleccionar elementos directamente sobre el antebrazo, como si estuviera utilizando el panel táctil de una computadora portátil.

El sistema desarrollado por investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte busca facilitar la interacción con dispositivos pequeños y podría aplicarse también en gafas inteligentes. (Foto: UECN)

EpiPad convierte el antebrazo en un panel táctil

El funcionamiento de esta tecnología se basa en un radar de ondas milimétricas de tamaño reducido, integrado en una pulsera que se coloca alrededor de la muñeca. Este componente detecta los movimientos de los dedos sobre la piel y los interpreta como instrucciones para controlar el reloj inteligente.

A diferencia de otros sistemas que dependen únicamente del reconocimiento de gestos, EpiPad también puede identificar la presión ejercida durante cada movimiento. Para conseguirlo, registra las pequeñas deformaciones que se producen en la superficie de la piel cuando el usuario realiza un toque.

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Esta capacidad permite distinguir entre diferentes intensidades de presión y asignarles funciones específicas. Por ejemplo, un contacto suave podría servir para seleccionar una opción, mientras que una presión más fuerte podría activar otra acción.

Investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte desarrollan un dispositivo que permite controlar un reloj inteligente con el brazo. (Foto: UECN)

El sensor también puede reconocer la trayectoria y la posición de varios dedos simultáneamente. Esto abre la posibilidad de realizar movimientos más complejos, como ampliar o reducir imágenes mediante gestos similares a los que se utilizan en las pantallas táctiles convencionales.

La tecnología reconoce los movimientos en menos de cuatro minutos

Para utilizar EpiPad, el sistema necesita realizar una calibración inicial que le permita adaptarse a las características físicas de cada persona. Durante este procedimiento, el usuario sigue una breve secuencia de gestos guiados para que el dispositivo aprenda a interpretar sus movimientos.

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Según la información proporcionada sobre el desarrollo, este proceso requiere menos de cuatro minutos. Una vez completado, el sistema puede reconocer las interacciones realizadas sobre el antebrazo.

Aunque el prototipo experimental muestra una placa de circuitos visible, los investigadores trabajan con componentes de dimensiones reducidas. La matriz de sensores encargada de registrar los movimientos y la presión mide apenas 5 por 4 milímetros.

La tecnología permite realizar gestos como deslizar, ampliar imágenes y seleccionar opciones sin tocar directamente la pantalla del reloj inteligente. (Foto: UECN)

Este tamaño facilitaría su integración en futuras pulseras y relojes inteligentes sin necesidad de incorporar estructuras voluminosas. La miniaturización es uno de los aspectos importantes del proyecto, porque permitiría trasladar la tecnología a dispositivos comerciales sin modificar demasiado su diseño.

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Las pruebas muestran menos errores que las pantallas táctiles

Los investigadores evaluaron el funcionamiento de EpiPad con la participación de 20 voluntarios. Las pruebas incluyeron ejercicios de seguimiento de movimientos, reconocimiento de gestos y detección de diferentes niveles de presión.

También compararon el sistema con otros métodos de interacción utilizados en relojes inteligentes, como el control directo sobre la pantalla y los movimientos de inclinación del dispositivo.

De acuerdo con los resultados del estudio, EpiPad consiguió un mejor desempeño en rapidez y precisión, además de reducir los errores al seleccionar elementos. Estos resultados sugieren que utilizar el brazo como superficie de control podría facilitar determinadas tareas que actualmente requieren varios movimientos sobre una pantalla pequeña.

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EpiPad utiliza un radar de ondas milimétricas integrado en una pulsera para reconocer los movimientos de los dedos sobre la piel del antebrazo. (Foto: UECN)

Sin embargo, todavía se trata de una tecnología experimental. Su rendimiento en pruebas controladas no garantiza que funcione de la misma manera en situaciones cotidianas, donde factores como el movimiento del cuerpo, la ropa y las condiciones de uso podrían influir en la detección de los gestos.

EpiPad también podría utilizarse en gafas inteligentes

Las aplicaciones de esta tecnología no se limitarían a los relojes inteligentes. Sus desarrolladores consideran que también podría utilizarse en dispositivos que carecen de pantallas táctiles tradicionales, como las gafas inteligentes con inteligencia artificial.

En estos equipos, controlar funciones mediante movimientos sobre el antebrazo permitiría reducir la dependencia de botones físicos y otros mecanismos de interacción.

Otro aspecto que podría favorecer su desarrollo es el costo de fabricación. Según las estimaciones del proyecto, los componentes del radar son económicos y, con una producción a gran escala, el costo de las piezas podría situarse por debajo de los 10 dólares.

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Por ahora, EpiPad no tiene una fecha anunciada de llegada al mercado. Los investigadores buscan establecer alianzas con empresas tecnológicas para avanzar en su desarrollo y evaluar su incorporación a futuros dispositivos. Si consigue superar esa etapa, la tecnología podría ofrecer una alternativa para controlar relojes y otros accesorios inteligentes sin depender exclusivamente de sus pequeñas pantallas.