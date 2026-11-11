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Juegos de PlayStation Plus Extra para noviembre de 2026: Death Stranding 2 encabeza la lista

Para este mes también estará disponible Dragon Quest III HD-2D como una de las novedades

Death Stranding 2, de Kojima Productions.
Death Stranding 2: On the Beach sitúa la travesía de Sam por Australia frente a fenómenos climáticos y la lluvia de la declive.
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Death Stranding 2: On the Beach, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii y ocho títulos más conforman la nueva tanda de incorporaciones a PlayStation Plus para noviembre de 2026. Sony confirmó el catálogo completo que se sumará a los niveles Extra y Premium, o Deluxe en su versión para Latinoamérica.

La lista reúne diez juegos en total, divididos entre los suscriptores de los niveles intermedio y superior. A diferencia del nivel Essential, que exige agregar los títulos durante su mes de lanzamiento para conservarlos, estos juegos quedarán accesibles de forma indefinida para quienes mantengan la suscripción activa, hasta que PlayStation anuncie su retiro del servicio.

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Los juegos disponibles para PS Plus Extra y Premium

El título que encabeza la lista es Death Stranding 2: On the Beach, desarrollado por Kojima Productions para PS5. La propuesta continúa la misión de Sam por conectar Australia a la Red Quiral, en un entorno sujeto a ciclos de día y noche, terremotos, tormentas de arena, incendios forestales y la declive, una lluvia que envejece de manera instantánea todo lo que toca.

Junto a él llega Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, disponible para PS4 y PS5. El spin-off de la serie pone en el rol protagónico a Goro Majima, un hombre que perdió la memoria y se reinventó como pirata de alta mar, al mando de una tripulación de exyakuzas en busca de un tesoro legendario.

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Sony incorporó diez videojuegos al catálogo de PlayStation Plus para los niveles Extra y Premium durante noviembre de 2026.
Sony incorporó diez videojuegos al catálogo de PlayStation Plus para los niveles Extra y Premium durante noviembre de 2026.

Atomfall, desarrollado por el estudio Rebellion (responsable de Sniper Elite y Zombie Army), se suma también para PS4 y PS5. El juego de acción y supervivencia se ambienta cinco años después del desastre nuclear de Windscale, en el norte de Inglaterra, y propone recorrer una zona de cuarentena ficticia marcada por sectas, misticismo y agencias gubernamentales corruptas.

A esta terna se agrega Dragon Quest III HD-2D Remake, exclusivo de PS5, que recupera la historia del hijo de Ortega, convocado por el rey de Aliana para retomar el legado de su padre y derrotar al archienemigo Baramos. El título forma parte de la llamada Trilogía de Erdrick.

El resto del catálogo para PS5 incluye Trepang2, un shooter en el que el jugador controla a un soldado fugitivo con habilidades sobrenaturales y sin recuerdos de su vida pasada, y MotoGP 26, que reproduce el Campeonato MotoGP 2026 con pilotos, equipos y motos oficiales, además de un sistema que actualiza las valoraciones de los corredores según los resultados reales de la temporada.

También se suma Hell Let Loose, un shooter bélico en primera persona ambientado en la Segunda Guerra Mundial, con batallas de 100 jugadores que combinan infantería, tanques y artillería en enfrentamientos de 50 contra 50.

Los suscriptores de PlayStation Plus Premium acceden en exclusiva a Soul Reaver 2 y Freedom Wars Remastered.
Los suscriptores de PlayStation Plus Premium acceden en exclusiva a Soul Reaver 2 y Freedom Wars Remastered.

Para PS4 y PS5 llega Cricket 26: The Official Game of the Ashes, que suma una carrera de gestión, un modo Ashes más profundo y mayor control dentro y fuera del campo respecto de entregas anteriores.

Los exclusivos de PlayStation Plus Premium

El nivel más alto del servicio, Premium (también denominado Deluxe para Latinoamérica), suma dos títulos que no estarán disponibles para los suscriptores de Extra: Soul Reaver 2 y Freedom Wars Remastered, ambos para PS4 y PS5.

Soul Reaver 2 es la secuela de Legacy of Kain: Soul Reaver, originalmente lanzado para PS2. El juego retoma el rol de Raziel, que se abre paso a través de las corrientes del tiempo hacia eras del pasado de Nosgoth en busca de Kain, mientras enfrenta nuevos enemigos y descubre los planes detrás de la corrupción de los Pilares.

Freedom Wars Remastered se ambienta en un futuro en el que los recursos de la Tierra se agotaron y vivir se considera un pecado. El protagonista, sentenciado a un millón de años de prisión, debe sobrevivir a misiones mortales junto a sus aliados y al cíborg guardián Accesorio, con la Espina como arma principal para enfrentar a los enemigos.

Vista desde atrás de un hombre sentado en un sofá, jugando con un controlador blanco de PlayStation 5 mientras el logo de PlayStation se ve en el televisor.
Sony escalonó la disponibilidad de los nuevos títulos del catálogo en tres fechas distintas durante noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fechas de lanzamiento durante noviembre

No todos los juegos quedarán disponibles el mismo día. Según el cronograma confirmado, Hell Let Loose fue el primero en sumarse, el 11 de noviembre.

Disponibles desde el 17 de noviembre:

  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Atomfall
  • Dragon Quest III HD-2D Remake
  • Soul Reaver 2
  • Freedom Wars Remastered

Disponibles desde el 24 de noviembre:

  • Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
  • Trepang2
  • MotoGP 26
  • Cricket 26

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