Infidelidad de Jensen Huang: expertos en gobierno corporativo advierten riesgos para Nvidia

Jensen Huang admitió una relación extramatrimonial con una ejecutiva señalada por la inteligencia estadounidense de espiar para China (REUTERS/Manami Yamada/File Photo)

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Dos profesores de gobierno corporativo afirmaron que no conocen un caso comparable al de Jensen Huang, el CEO de Nvidia que admitió una relación extramatrimonial con Alice Huang, ejecutiva que los servicios de inteligencia de Estados Unidos creen que espiaba para China. La acción de Nvidia cayó cerca de 9,5% en dos días.

Según TechCrunch, que entrevistó a Ann Lipton, de la Universidad de Colorado, y a Todd Henderson, de la Universidad de Chicago, hubo antes casos de infidelidad y de acoso sexual de directivos, pero ninguno que además implicara un posible riesgo para la seguridad nacional. Ambos dijeron que observan el caso sin tomar partido por Huang ni en su contra.

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La acción de Nvidia bajó el 4% el lunes y más del 5% el martes, aunque la empresa no difundió novedades relevantes. El martes, el directorio informó que contrató al bufete Wachtell, Lipton, Rosen & Katz y al exfiscal federal Joon H. Kim para investigar si se comprometieron secretos de la compañía o la seguridad nacional, según CNBC.

Qué debe averiguar la investigación

Lipton identificó tres preguntas: si Huang violó la ley, si incumplió las políticas internas de Nvidia y si engañó al directorio, incluido cuándo estuvo al tanto de las sospechas. Calificó la investigación como el elemento más habitual de todo el episodio y advirtió que será tan exhaustiva como quieran los directores que la lleven a cabo.

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Henderson planteó dos escenarios. En uno, Huang contrató a una empresa de comunicación de crisis porque la infidelidad era embarazosa, sin saber quién era la mujer. En el otro, sabía que era una sospechosa de espionaje. “Creo que es muy diferente”, dijo. Wired informó que Huang contrató a esa firma un año antes, según recordó TechCrunch.

Una demanda colectiva de accionistas acusó a Huang y a Nvidia de fraude bursátil por ocultar detalles en los tratos con la firma Megaspeed (REUTERS/Carlos Barria)

Para Henderson, no avisar al directorio de ese vínculo “parece una falta que justifica el despido”. También señaló que los bufetes que realizan investigaciones internas “saben quién les paga”, aunque aclaró que no sugería que eso ocurra en este caso.

El directorio dijo el domingo 8 de noviembre que no tiene motivos para creer que se hayan comprometido secretos de Nvidia ni la seguridad nacional. Henderson dijo que el dato clave es qué obtuvo, si algo, Alice Huang: información sobre fábricas o diseños de chips interesaría al Departamento de Justicia, y datos corporativos comunes probablemente no.

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Demandas de accionistas y el peso del directorio

Lipton anticipó demandas de accionistas de dos tipos. La de fraude bursátil, que “solo trata de mentir”, ya existe: una demanda colectiva propuesta acusa a Nvidia y a Huang de engañar a los inversores al describir como normales los tratos con Megaspeed, la empresa en la que Alice Huang era ejecutiva. “Se puede tener tantas aventuras con espías chinas como se quiera, pero no se puede mentir al respecto”, dijo Lipton.

Expertos en gobierno corporativo cuestionaron la ausencia de un plan de sucesión formal y la contratación de familiares directos del director ejecutivo (EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO)

El segundo tipo, por mala gestión bajo la ley de Delaware, donde está constituida Nvidia, es mucho más difícil. Los accionistas deben probar que el directorio no puede manejar el problema, normalmente porque sus miembros están implicados o dependen del CEO. Lipton recordó que un tribunal rechazó esa vía en un caso contra McDonald’s.

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The New York Times señaló que el directorio de 10 miembros tiene antecedentes de lealtad hacia Huang. Lipton consideró, aun así, que la investigación con abogados externos dificulta una demanda de ese tipo.

Nvidia funciona con una estructura plana, con más de 60 subordinados directos de Huang, y no parece tener un plan de sucesión, algo que Lipton calificó como “un peligro para cualquier empresa”. Sus hijos Spencer y Madison, y su yerno Nico Caprez, trabajan en la compañía. Lipton lo describió como falta de higiene corporativa, y Henderson dijo que la idea de que un hijo lo suceda “parece una locura”.

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Los profesores señalaron un punto a favor: Nvidia no tiene acciones con voto privilegiado. Huang posee cerca de 3,6%, según informes citados por TechCrunch, por lo que no controla la votación y, según Lipton, es más fácil de reemplazar. El presidente Donald Trump dijo el martes que el FBI también investiga el caso, según UPI.