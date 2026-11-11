Tecno

IBM dejará de gestionar visas y tarjetas verdes en Estados Unidos para la mayoría de sus consultores

Los empleados afectados podrán seguir trabajando fuera del país o dejar la empresa a fin de año, en medio del endurecimiento migratorio de Donald Trump hacia la contratación de extranjeros

IBM dejará de solicitar visas y tarjetas de residencia para sus trabajadores extranjeros. REUTERS/Kylie Cooper/File Photo/File Photo
IBM dejará de solicitar visas y tarjetas de residencia para sus trabajadores extranjeros. REUTERS/Kylie Cooper/File Photo/File Photo
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IBM dejará de patrocinar visas de trabajo y tarjetas de residencia en Estados Unidos para la mayoría de los puestos de IBM Consulting, su mayor división, que emplea a más de 150.000 personas. La compañía lo confirmó el martes 10 de noviembre, según la agencia Reuters.

Los trabajadores afectados podrán seguir en IBM fuera de Estados Unidos o dejar la empresa a fin de año, informó Bloomberg, que vio un documento enviado esta semana a los gerentes de esa división.

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“Hemos optado por discontinuar el patrocinio de visas y tarjetas verdes para la mayoría de esos puestos en IBM Consulting”, dijo un portavoz de la compañía. Según el vocero, la participación de la división en los programas de visas para trabajadores calificados venía bajando desde hacía años.

IBM dio a conocer a sus trabajadores del extranjero que dejarán de tener permiso para trabajar en Estados Unidos. (AP foto/Richard Drew)
IBM dio a conocer a sus trabajadores del extranjero que dejarán de tener permiso para trabajar en Estados Unidos. (AP foto/Richard Drew)

El portavoz atribuyó la decisión a un cambio en la disponibilidad de habilidades y en lo que piden los clientes. Bloomberg y Reuters la vinculan, además, con la presión del gobierno de Donald Trump sobre los programas que durante años trajeron talento extranjero a la industria tecnológica.

La medida no equivale al fin del patrocinio migratorio en toda IBM: alcanza a la mayoría de los puestos de la división de consultoría, según informó el medio indio DNA.

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Qué cubre la decisión

El cambio afecta a la visa H-1B, que permite a las empresas estadounidenses contratar profesionales extranjeros en ocupaciones especializadas, y al trámite llamado PERM. Este es el primer paso de la categoría más habitual de tarjeta verde, la residencia permanente por empleo, y exige a la empresa demostrar que no hay trabajadores estadounidenses disponibles para el puesto.

IBM presentó más de 1.100 solicitudes de H-1B en el año fiscal 2026, que terminó el 30 de septiembre, según datos del Departamento de Trabajo citados por DNA. La cifra es menor que la de otras grandes tecnológicas: Amazon pidió más de 13.715 visas hasta el tercer trimestre, unas 11 veces más. Apple, Meta y Microsoft solicitaron cada una alrededor de cuatro veces más.

IBM contrataba a sus empleados bajo la visa H-1B, el cual permitía que empresas tecnológicas contraten extranjeros en puestos especializados. REUTERS/Chris Helgren//File Photo
IBM contrataba a sus empleados bajo la visa H-1B, el cual permitía que empresas tecnológicas contraten extranjeros en puestos especializados. REUTERS/Chris Helgren//File Photo

Queda sin respuesta qué ocurrirá con los empleados que ya tienen una H-1B y ya no podrán avanzar hacia la tarjeta verde con IBM, según señaló DNA. La empresa no precisó cuántas personas se verán afectadas.

El contexto: más control sobre la contratación de extranjeros

Reuters recordó que el mes pasado el gobierno estadounidense suspendió a Microsoft, Adobe y a varias grandes empresas de servicios tecnológicos, entre ellas Cognizant, Infosys y Tata Consultancy Services, del proceso de certificación laboral PERM. DNA informó que el vicepresidente JD Vance anunció esa suspensión por presuntos casos de fraude.

El Departamento de Justicia, además, llegó a acuerdos con Instacart y OpenAI por supuesto uso indebido de ese mismo sistema, según DNA. IBM no figura entre las empresas señaladas por la administración por posibles infracciones.

El gobierno de Estados Unidos viene controlando las visas de contratación de las empresas tecnológicas para evitar fraudes. REUTERS/Nacho Doce/File Photo
El gobierno de Estados Unidos viene controlando las visas de contratación de las empresas tecnológicas para evitar fraudes. REUTERS/Nacho Doce/File Photo

El año pasado, la Casa Blanca anunció una tarifa única de USD 100.000 por cada nueva solicitud de H-1B, según Reuters.

La acción de IBM cayó cerca de 1% en la mañana del martes, informó Quartz. Los trabajadores afectados tienen hasta fin de año para elegir entre trasladarse fuera de Estados Unidos o dejar la compañía.

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