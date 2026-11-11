GTA 6 podrá jugarse en Xbox One gracias a la nube, pero los usuarios de PC tendrán que esperar

Xbox anunció que su consola Xbox One podrá ejecutar GTA 6 a través de su servicio en la nube. (GTA 6 - Xbox)

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Microsoft confirmó una alternativa para que los propietarios de consolas Xbox de generaciones anteriores puedan disfrutar de uno de los lanzamientos más esperados de la industria de los videojuegos. A través de Xbox Cloud Gaming, el servicio de juego en la nube de la compañía, será posible acceder a GTA 6 desde el día de su estreno, previsto para el 19 de noviembre, incluso si se tiene una Xbox One.

La medida representa una oportunidad para quienes todavía utilizan esta consola y no tienen previsto comprar una Xbox Series X o Series S. Sin embargo, la posibilidad tiene una limitación importante: Microsoft restringirá el acceso al juego en la nube a sus consolas Xbox, por lo que los usuarios de PC, teléfonos inteligentes y televisores compatibles no podrán utilizar esta alternativa durante el lanzamiento.

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La información fue difundida a través de Xbox Wire, el canal oficial de noticias de Microsoft sobre su plataforma de videojuegos. De esta manera, la empresa ofrece una solución para ampliar el acceso a GTA 6 sin necesidad de contar con el hardware más reciente, aunque mantiene fuera a quienes esperaban jugar mediante otros dispositivos.

Xbox One podrá ejecutar GTA 6 a través de la nube, pero no hacerlo de manera nativa. (Microsoft)

Cómo funcionará GTA 6 en Xbox One sin instalar el videojuego

GTA 6 no tendrá una versión nativa para Xbox One. Esto significa que los usuarios no podrán instalarlo directamente en el almacenamiento de la consola, como sucede con otros títulos compatibles con esa generación.

La alternativa será Xbox Cloud Gaming, una tecnología que permite ejecutar videojuegos en servidores remotos y transmitir la imagen a una pantalla mediante internet. En lugar de procesar los gráficos por cuenta propia, la consola recibe el contenido audiovisual mientras el juego funciona en la infraestructura de Microsoft.

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Este sistema permitirá que una Xbox One pueda ejecutar GTA 6 sin contar con la potencia necesaria para procesarlo de manera local. El usuario necesitará una conexión a internet adecuada y cumplir con los requisitos de acceso al servicio.

Los usuarios de Xbox One podrán usar Xbox Cloud Gaming para ejecutar GTA 6 durante el día de su lanzamiento. REUTERS/Nick Adams (UNITED STATES

No obstante, existen diferencias en la calidad gráfica. Según la información difundida, las sesiones en la nube utilizarán los ajustes correspondientes a Xbox Series S, independientemente de la consola desde la que se acceda.

Esto significa que los propietarios de Xbox One no tendrán necesariamente la misma experiencia visual que quienes jueguen en una Xbox Series X. Además, el videojuego estará limitado a 30 fotogramas por segundo en las consolas, incluso en PlayStation 5 Pro.

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Por qué los jugadores de PC no podrán jugar GTA 6 desde la nube

La decisión de Microsoft genera una diferencia entre los usuarios de Xbox y quienes utilizan computadoras. Aunque Xbox Cloud Gaming permite transmitir videojuegos a través de PC, teléfonos inteligentes, televisores inteligentes y navegadores web, GTA 6 tendrá una restricción especial durante su lanzamiento.

Por ahora, la compañía permitirá acceder al título mediante la nube únicamente desde consolas Xbox. Esto deja fuera a los jugadores de PC que esperaban utilizar los servidores de Microsoft para evitar comprar una consola de nueva generación.

La limitación resulta llamativa porque el procesamiento del videojuego se realiza en servidores externos. Por tanto, no depende de que el dispositivo del usuario tenga la potencia necesaria para ejecutar GTA 6.

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Microsoft anunció que Xbox Cloud Gaming tendrá GTA 6 entre sus opciones de juego, sin embargo, solo estará disponible para Xbox One. (Rockstar)

Tampoco se ha confirmado cuándo podría ampliarse la compatibilidad con otros equipos. Los jugadores de computadora tendrán que esperar una versión oficial para PC o recurrir a una consola compatible para disfrutar del lanzamiento.

GTA 6 no estará incluido en Game Pass y tendrá límites de horas en la nube

Otro aspecto que deben considerar los interesados es que GTA 6 no formará parte del catálogo de Xbox Game Pass. Esto significa que los usuarios tendrán que comprar el videojuego por separado, incluso si cuentan con una suscripción activa.

A ello se suman los límites mensuales de juego en la nube que Microsoft está implementando en sus planes. Game Pass Essential ofrece cinco horas al mes, Premium permite diez horas y Ultimate alcanza las 15 horas mensuales.

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Una vez agotado ese tiempo, los jugadores deberán esperar hasta la renovación de su cupo o comprar horas adicionales. Durante las pruebas del programa Insider, Microsoft ofreció paquetes de diez horas por 3,99 dólares, 25 horas por 7,99 dólares y 50 horas por 11,99 dólares. Los precios y la disponibilidad pueden variar según la región.

GTA 6 no será parte del Game Pass de Xbox y tendrá un límite de horas para jugarlo. (Foto: Rockstar)

Esta condición puede representar un inconveniente para GTA 6, un videojuego de mundo abierto que promete numerosas actividades y una extensa historia. Aunque Xbox Cloud Gaming permitirá que una consola lanzada hace más de una década acceda al nuevo título de Rockstar Games, disfrutarlo durante muchas horas podría generar gastos adicionales.

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Así, Microsoft abre una posibilidad para los propietarios de Xbox One, pero mantiene una barrera para los usuarios de PC y otros dispositivos que también esperaban aprovechar el juego en la nube.