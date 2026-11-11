Gemini ya funciona en CarPlay: Google permite conversar con su IA en el auto desde el iPhone

Gemini llegó a CarPlay el 11 de noviembre y permite conversaciones por voz sin tocar el teléfono. (Reuters)

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Google lanzó la app de Gemini para CarPlay, el sistema que muestra las aplicaciones del iPhone en la pantalla del auto. Desde el 11 de noviembre, los conductores pueden mantener conversaciones por voz con el asistente de inteligencia artificial sin tocar el teléfono, según anunció la empresa.

La compañía informó que el despliegue es mundial y alcanza a todos los usuarios de Gemini en iOS, en todos los idiomas que admite Gemini Live, el modo de conversación por voz del asistente.

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Para usarlo hay que actualizar la app de Gemini en el iPhone, activar el permiso del micrófono y haber usado Gemini Live en el teléfono al menos una vez. Después, al conectar el iPhone al auto, basta tocar el ícono de Gemini en la pantalla.

Para activar la función es necesario actualizar la app de Gemini y conceder permiso de micrófono. (Reuters)

Qué se le puede pedir al asistente en el auto

La interfaz es simple: muestra una onda que indica si el asistente escucha, piensa o responde, con botones para terminar o silenciar, según describió 9to5Google. El conductor puede interrumpir una respuesta para agregar un detalle, cambiar de tema o hacer una pausa.

Google propone usos como pedir el resumen del día, preparar una reunión o practicar una presentación. Como Gemini se conecta con Gmail y Google Calendar, también permite escuchar un resumen de los correos sin leer y redactar una respuesta con la voz.

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Google explicó su idea en el anuncio: el trayecto diario al trabajo promedia cerca de una hora al volante, y las asistentes de voz solían servir para tareas rápidas, como reproducir música o pedir indicaciones. La empresa quiere que ese tiempo sirva también para ponerse al día o preparar lo que viene.

El asistente muestra una onda visual que indica si escucha, piensa o responde al conductor. (Apple)

MacRumors citó otro ejemplo del anuncio: preguntar por un lugar donde almorzar rápido en el centro de una ciudad. El asistente responde con datos personalizados cuando el usuario lo pide.

Las conversaciones se sincronizan con la app del iPhone. Los resúmenes, notas e ideas quedan en el historial de chats cuando el usuario estaciona, y también puede retomarse un chat reciente desde la pantalla del auto.

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Una función que no llega igual a todos

El resumen diario, llamado Daily Brief, debe activarse antes de usarse. Google precisó que algunas funciones de personalización no están disponibles para menores de 18 años ni en el Espacio Económico Europeo ni en Nigeria.

Gemini se conecta con Gmail y Google Calendar para resumir correos y preparar reuniones. (Europa Press)

Gemini ya estaba en CarPlay de forma limitada. El 21 de octubre, Google activó un asistente conversacional dentro de Google Maps para la navegación, primero en Estados Unidos, según informaron 9to5Google y The Verge. La app que llegó ahora ofrece la conversación completa, no solo la ayuda para rutas.

CarPlay admite aplicaciones de IA conversacional por voz desde iOS 26.4, según MacRumors. Ese medio señaló que ya habían lanzado su versión ChatGPT, Claude, Grok, Copilot y Perplexity, entre otras. 9to5Mac agregó a Meta AI a esa lista y describió a Gemini como el último gran asistente que faltaba.

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El medio alemán heise informó el 23 de octubre que la versión mejorada de Siri todavía no estaba disponible en los autos europeos por razones regulatorias.

Google informó que el despliegue comenzó el 11 de noviembre. 9to5Mac señaló ese mismo día que la actualización de la app aún no aparecía en la tienda, aunque esperaba que llegara en cuestión de horas.