Tecno

El DJ con IA de Spotify estrena voces en español y una opción para que deje de hablar

Las nuevas voces se llaman Nico y Fabi. La primera tiene un estilo sereno y cercano, mientras que la segunda propone un tono más ágil

Spotify sumó dos voces en español a su DJ basado en inteligencia artificial: Nico y Fabi. REUTERS/Dado Ruvic
Spotify sumó dos voces en español a su DJ basado en inteligencia artificial: Nico y Fabi. REUTERS/Dado Ruvic
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Spotify amplió las opciones de voz de su DJ impulsado por inteligencia artificial con dos alternativas en español, Nico y Fabi, dirigidas a los usuarios Premium de los mercados donde la función está disponible.

La plataforma incorporó siete voces en inglés y habilitó una opción para quitar los comentarios entre canciones.

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Las nuevas voces en español provienen de México. Nico se presenta con un tono cercano y sereno, mientras que Fabi apunta a un estilo ágil y amistoso.

Ambas se suman a DJ X, la voz original de la herramienta, que combina recomendaciones musicales personalizadas con intervenciones y contexto sobre los artistas, géneros y canciones que reproduce.

Línea cerrada irregular de color verde y celeste brillante sobre un fondo con textura granulada en degradado azul y violeta
Ambas alternativas se incorporan junto a DJ X, la voz inicial de la función. (Spotify)

La ampliación llega después de la consolidación de DJ de Spotify entre los suscriptores Premium. Según la compañía, el 80% de quienes usan la función vuelve a escucharla cada semana.

Los usuarios podrán definir qué voz prefieren desde la configuración de DJ. Asimismo, podrán desactivar los comentarios durante la reproducción para mantener una selección continua de música.

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En ese modo, la aplicación solo emitirá indicaciones breves al comienzo de la sesión o cuando el oyente pulse el botón de DJ para cambiar la propuesta musical.

Spotify indicó que ocho de cada 10 usuarios de DJ utilizan la herramienta todas las semanas. TT News Agency/Fredrik Sandberg/via REUTERS
Spotify indicó que ocho de cada 10 usuarios de DJ utilizan la herramienta todas las semanas. TT News Agency/Fredrik Sandberg/via REUTERS

Nico y Fabi, las dos nuevas voces en español para el DJ de Spotify

La incorporación de Nico y Fabi amplía las opciones en español dentro de la función. Nico ofrece una presencia más pausada, mientras que Fabi propone intervenciones con un tono más rápido y con referencias anticipadas a la selección musical.

La elección de voz no modifica el sistema de recomendaciones. El DJ continúa adaptando la reproducción a los hábitos de escucha de cada cuenta, con cambios de artistas, géneros, estados de ánimo o listas sugeridas cuando el usuario lo solicita.

Spotify plantea la opción de silenciar comentarios para contextos en los que se busca una reproducción sin interrupciones, como una reunión o una cena.

La música seguirá personalizada, aunque las intervenciones habladas quedarán limitadas a los momentos de inicio y a los cambios pedidos desde la herramienta.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los oyentes pueden seleccionar la voz desde las opciones de configuración de la función. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Spotify añadió siete voces en inglés con distintos acentos

Además de las voces en español, Spotify incorporó siete alternativas en inglés, con acentos de Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Irlanda e India.

La lista incluye a Casey, con un tono relajado y acento del sur de Estados Unidos; Tess, de estilo directo; y Lane, con una voz juvenil y también marcada por ese acento regional. Sam representa la variante australiana, mientras que Nell suma una alternativa del Reino Unido.

Declan incorpora un acento irlandés y un perfil orientado a los seguidores de la música, mientras que Nisha ofrece una voz con acento de India. En total, la plataforma añadió nueve voces nuevas, dos en español y siete en inglés.

Captura de pantalla de un teléfono con la interfaz de un asistente virtual musical en fondo azul y un teclado digital en la parte inferior
Para acceder a DJ, hay que abrir Spotify en el celular, buscar la función y ajustar las preferencias desde el menú de tres puntos. (Spotify)

Cómo activar y configurar el DJ de Spotify

Para utilizar el DJ con inteligencia artificial, los suscriptores Premium deben abrir Spotify desde un dispositivo móvil y buscar “DJ” en la aplicación.

Una vez dentro de la función, el menú de tres puntos permite elegir la voz y definir si se mantienen o no los comentarios entre canciones. Después, basta con iniciar la reproducción.

Si el usuario quiere modificar el rumbo de la sesión, puede pulsar el botón del DJ. La herramienta cambiará entonces de artista, género, ambiente o conjunto de recomendaciones según el historial de escucha de la cuenta.

La plataforma propone cuestionarios ajustadas a tres niveles de conocimiento. (Spotify)
La plataforma propone cuestionarios ajustadas a tres niveles de conocimiento. (Spotify)

Qué otras nuevas funciones hay en Spotify

Además de las nuevas voces para DJ, Spotify incorporó funciones centradas en la personalización y la interacción. La compañía lanzó Music Quiz, un juego para usuarios Premium que propone preguntas sobre artistas, canciones y portadas de álbumes; su despliegue incluye mercados de América Latina en español.

Por otra parte, ahora permite excluir canciones o listas del perfil de gustos, para que no afecten las recomendaciones ni el resumen anual Wrapped.

En Estados Unidos, Taste Profile muestra cómo la plataforma interpreta las preferencias del usuario. Para familias, una configuración separa las escuchas infantiles del historial de recomendaciones.

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