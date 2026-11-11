Ejército de Alemania dejará de usar drones chinos por temor al espionaje

Ejército alemán dejará de usar drones comerciales chinos, especialmente de la marca DJI. (DJI)

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El ejército alemán dejará de usar drones comerciales de fabricantes chinos como DJI por temor al espionaje, según informó Der Spiegel el 10 de noviembre. El Ministerio de Defensa confirmó la medida y dijo que reemplazará los aparatos por modelos nacionales o europeos. La orden afecta a toda la Bundeswehr, las fuerzas armadas de Alemania.

Según la revista, la orden se emitió en las últimas semanas. Los aparatos ya comprados se retiran de servicio lo más rápido posible. Un portavoz del ministerio dijo a Der Spiegel que en la Bundeswehr ya no se usarán modelos chinos y que los sistemas existentes se sustituirán por productos nacionales o europeos.

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El temor es que los drones envíen a los servicios de inteligencia de China datos sobre ejercicios militares, imágenes de cuarteles y campos de entrenamiento, o información sobre los sistemas de armas alemanes, según el medio. El diario holandés Volkskrant, que cita a Der Spiegel, agrega que hay indicios concretos, pero que el ministerio no quiso detallarlos.

El Ministerio de Defensa de Alemania confirmó que dejará de usar drones chinos en su ejército. REUTERS/Liesa Johannssen/File Photo

También quedan fuera los autos de BYD, Geely y NIO

La prohibición no se limita a los drones. Según Stern, que cita a Der Spiegel, circulan entre las unidades listas de modelos de fabricantes chinos como BYD, Geely y NIO que no pueden entrar en instalaciones clasificadas como zonas de seguridad. Los soldados que tengan esos autos deben estacionar fuera de los cuarteles y caminar hasta su puesto.

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El motivo es similar: el ministerio teme que los sensores y las cámaras de esos vehículos registren datos sensibles y los transmitan a las autoridades de seguridad chinas. Antes que Alemania, Estados Unidos y Polonia ya habían vetado vehículos chinos en instalaciones militares, recordó Deutschlandfunk, la radio pública alemana.

La agencia taiwanesa CNA, que cita a Reuters, precisó que Polonia tomó esa decisión en febrero y que Estados Unidos ordenó en octubre impedir el ingreso de vehículos de la automotriz china BYD a una base aérea estadounidense en Okinawa, Japón. Según esa información, los ejércitos occidentales muestran una preocupación creciente por la tecnología fabricada en China.

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Autos de la marca BYD también dejarán de usarse en el ejército alemán. REUTERS/Kim Soo-hyeon

Compras locales y sin registro central

Las compras de drones chinos se hicieron con poca supervisión. Según Stern, los comandantes locales podían adquirirlos en los últimos años sin mucho trámite burocrático. Reuters precisó, según CNA, que esa libertad se apoyaba en una estrategia de 2024 con una lista de sistemas autorizados, que incluía varios modelos de DJI.

Como las unidades no informaban sus compras a un registro central, la Bundeswehr optó por una prohibición general, según esa misma información de Reuters. El diario Volkskrant señaló que el ejército compró probablemente miles de drones chinos para entrenamientos, entre ellos de la marca DJI.

El medio ucraniano LIGA.net recordó que el mando de la Bundeswehr ya había advertido en noviembre de 2023 sobre el riesgo de espionaje al usar drones chinos. Ese medio añadió que Alemania entrega armas a Ucrania y capacita a soldados ucranianos, de modo que los datos sobre armamento y entrenamiento serían especialmente delicados.

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Los drones chinos fueron adquiridos por el ejército alemán sin mucha supervisión. REUTERS/Mike Blake

El Ministerio de Defensa no respondió al pedido de comentarios de Reuters fuera del horario laboral. Tampoco precisó cuántos drones chinos tiene en servicio la Bundeswehr: según el portavoz, esos detalles son información de seguridad militar.