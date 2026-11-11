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Dos juegos para PC y Xbox que se suman a la suscripción de Xbox Game Pass desde hoy

La biblioteca incorpora una aventura narrativa ambientada en Asia junto con una propuesta estratégica centrada en defensas, disponible mediante Ultimate, Premium, nube y ordenadores

Cartel con fondo verde y el texto 'Coming soon to Xbox Game Pass' sobre trece portadas de videojuegos organizadas en dos filas
El catálogo de Xbox Game Pass se actualiza con varias novedades para usuarios premium. (Foto: Xbox)
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Dos juegos se incorporan a Xbox Game Pass este miércoles 11 de noviembre de 2026, con propuestas dirigidas a quienes buscan una historia de misterio o partidas de estrategia y defensa. El catálogo suma Hope in the City y Thronefall, disponibles en distintas modalidades para Xbox Series, PC y juego en la nube.

Los estrenos llegan al mismo tiempo que su lanzamiento en Xbox, aunque Thronefall ya contaba con recorrido entre los jugadores de PC. La disponibilidad depende del plan contratado: mientras uno queda reservado para Ultimate y PC Game Pass, el otro se habilita para Premium.

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De qué tratan cada juego que se incorpora a Xbox Game Pass

La primera incorporación es Hope in the City, una aventura narrativa de misterio protagonizada por Hope Song, una artista de 17 años. La joven vuelve a su hogar y descubre que sus padres desaparecieron, por lo que debe reconstruir los hechos a partir de objetos, conversaciones y escenas repartidas por la ciudad.

Ilustración digital de una joven con sudadera frente a edificios nocturnos, junto al texto Hope in the City y el logotipo de Xbox
Hope in the City llega a Xbox Game Pass con una investigación sobre la desaparición de los padres de una joven artista. (Foto: Xbox)

El segundo lanzamiento es Thronefall, un juego de estrategia centrado en la construcción de un reino y la defensa ante ataques enemigos. Su fórmula combina administración de recursos, levantamiento de estructuras y combates en los que el jugador también participa de forma directa.

Qué diferencias hay entre los dos juegos

Las propuestas se alejan entre sí desde su estructura. Hope in the City se apoya en una trama personal, en la exploración de escenarios y en la interpretación de pistas. La experiencia ofrece una alternativa para quienes buscan seguir una historia y resolver un caso a través de conversaciones.

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Vista isométrica de un videojuego con terreno amarillo, árboles marrones, murallas de piedra, torres de vigilancia y pequeños grupos de soldados
Thronefall combina construcción de fortalezas, administración de recursos y defensa ante oleadas enemigas. (Foto: Xbox)

Thronefall, en cambio, se orienta a partidas que pueden repetirse con estrategias distintas. Sus mapas, armas y mejoras permiten modificar el enfoque de cada defensa. El diseño visual minimalista facilita la lectura del terreno y de las amenazas, aunque las decisiones de gestión mantienen el nivel de exigencia.

En qué planes de Xbox está disponible Hope in the City

Hope in the City llega desde el primer día a Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass. Se puede jugar en Xbox Series, PC y mediante Cloud Gaming, la modalidad de juego en la nube de Xbox para dispositivos compatibles.

Los dos juegos están disponibles desde el 11 de noviembre en distintas modalidades de Xbox Game Pass. (Foto: Europa Press)
Los dos juegos están disponibles desde el 11 de noviembre en distintas modalidades de Xbox Game Pass. (Foto: Europa Press)

Quienes tengan Game Pass Premium deben revisar su catálogo antes de buscarlo, porque el título no figura entre las incorporaciones confirmadas para ese plan. Para acceder, hay que ingresar a la ficha del juego desde la aplicación de Xbox o desde Xbox Store y seleccionar la opción de instalación o juego en la nube.

Qué suscripciones tienen acceso a Thronefall

Está disponible en Xbox Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass. El lanzamiento incluye Xbox Series, computadoras, Cloud Gaming y dispositivos portátiles compatibles, de acuerdo con las opciones que habilite cada plataforma.

Los suscriptores pueden instalar ambos títulos desde Xbox Store o acceder a ellos mediante juego en la nube, según su plan. (Foto: REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)
Los suscriptores pueden instalar ambos títulos desde Xbox Store o acceder a ellos mediante juego en la nube, según su plan. (Foto: REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

El juego puede reclamarse desde su ficha en Xbox Store o desde la biblioteca de Game Pass. En consola y PC, el usuario puede instalarlo para jugar de forma local; quienes tengan acceso a la nube podrán iniciarlo sin descargarlo, siempre que cuenten con conexión a internet estable.

Cuáles juegos llegarán próximamente a Xbox Game Pass

La programación de Xbox Game Pass continuará el jueves 12 de noviembre con John Carpenter’s Toxic Commando, una propuesta cooperativa de acción contra zombis. Ese estreno apunta a partidas compartidas y a un ritmo distinto del que ofrecen los dos títulos incorporados este miércoles.

Por ahora, Hope in the City y Thronefall ya aparecen en el calendario oficial de Xbox. Los suscriptores pueden encontrarlos desde las fichas de la tienda, comprobar qué modalidad de Game Pass tienen activa y elegir entre una investigación narrativa o la defensa de un reino ante ataques.

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