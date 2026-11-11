Tecno

Crean un robot blando que se mueve con microalgas y luz: cómo funciona

Un equipo de TU Delft demostró que la actividad fotosintética de algas unicelulares puede convertirse en movimiento mecánico controlado, sin motores ni baterías

Una tira verde curvada suspendida dentro de un cubo transparente con líquido, apoyado sobre una superficie oscura con fondo morado.
El ciclo biológico de fotosíntesis y respiración de las algas modifica el nivel de acidez del hidrogel para generar movimiento mecánico reversible. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Durante décadas, la robótica blanda buscó respuesta a una pregunta aparentemente simple: ¿cómo hacer que una máquina se mueva sin motores, cables ni baterías? Los actuadores convencionales, los mecanismos que convierten energía en movimiento, dependen de sistemas eléctricos o mecánicos que limitan su autonomía y su compatibilidad con entornos delicados como el agua o los tejidos vivos.

La búsqueda de alternativas biológicas llevó a explorar células cardíacas, levaduras y bacterias, pero ninguna lograba combinar reversibilidad, durabilidad y una fuente de energía verdaderamente autónoma.

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Algo tan pequeño e inesperado como las microalgas resultó ser la respuesta. Investigadores de la Universidad Tecnológica de Delft (TU Delft), en los Países Bajos, desarrollaron un brazo robótico blando impulsado únicamente por la luz, sin ninguna fuente de energía externa.

El dispositivo, de apenas 2 centímetros de largo y 1 milímetro de grosor, está recubierto de microalgas vivas cuya actividad fotosintética genera los movimientos de flexión necesarios para agarrar y levantar objetos. Los resultados fueron publicados en la revista Nature Communications.

Tira transparente curvada con una capa verde y una banda elástica sujeta en el extremo, sumergida en agua iluminada dentro de una caja de vidrio.
La estructura del actuador combina dos capas de material flexible que responden de manera asimétrica para curvar el dispositivo hasta 300 grados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo central es que las microalgas son el motor. Su metabolismo, que varía según la presencia o ausencia de luz, altera el nivel de acidez del hidrogel, lo que provoca que el actuador se doble en una dirección u otra. Cuando la luz se enciende, las algas realizan fotosíntesis y elevan el pH; cuando se apaga, la respiración celular libera dióxido de carbono y lo reduce. Ese ciclo, enteramente biológico, se traduce en movimiento mecánico controlado y reversible.

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Las algas cambian la acidez del material y ese cambio mueve el robot

El actuador está construido con dos capas de hidrogel, un material flexible y poroso con alta concentración de agua. Una de las capas, sensible a la acidez, se expande o se contrae según el entorno; la otra permanece inerte. Cuando ambas responden de forma diferente al mismo estímulo, el conjunto se curva, del mismo modo en que una lámina bimetálica se dobla al calentarse.

Fan Jiang, autor principal del trabajo e investigador del Departamento de Bionanociencia de TU Delft, describió el mecanismo en el comunicado de prensa: “Nuestro actuador de prueba de concepto es una tira verde y blanda compuesta por dos capas diferentes de hidrogel, con microalgas creciendo en su superficie. Cuando se expone a condiciones de luz cambiantes, la tira puede doblarse hacia adelante y hacia atrás”.

Jiang también precisó que las dos capas responden de forma distinta a los cambios de acidez, se hinchan en distintos grados y hacen que la tira se doble, y que “en 10 segundos el actuador ya empieza a doblarse en la dirección opuesta”, según el comunicado.

Una tira curvada de dos capas contiene esferas verdes en su interior bajo un haz diagonal de luz proyectado sobre un fondo gris.
El sistema aprovecha la fotosíntesis natural y captura dióxido de carbono sin necesidad de utilizar algas modificadas genéticamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La microalga empleada es la Chlamydomonas reinhardtii, un organismo unicelular de agua dulce cuya actividad bajo iluminación eleva la acidez local desde valores cercanos a 8 hasta más de 10 en la escala de pH.

Según se detalla en el estudio, ese cambio provoca una curvatura de hasta 300 grados en el dispositivo, que opera durante al menos 10 ciclos consecutivos sin pérdida significativa de amplitud.

El actuador agarra objetos y funciona bajo el agua

El equipo demostró las capacidades del sistema con varios prototipos. Un artefacto con forma de gancho sujetó y liberó una banda de goma de 52,5 miligramos bajo ciclos de luz y oscuridad. También construyeron una pinza de cuatro dedos y un modelo con forma de flor que se abre bajo iluminación y se cierra en la oscuridad.

Una característica relevante para aplicaciones subacuáticas es que el dispositivo no altera la acidez del líquido que lo rodea: los cambios ocurren de forma localizada dentro del hidrogel. Eso lo distingue de otros sistemas de pH que requieren modificar el medio completo. La escala de fuerza generada es propia de los dispositivos blandos empleados para manipular objetos pequeños y frágiles, como los que el equipo demostró en sus prototipos.

Estructura redondeada de color verde con vástago cilíndrico ámbar y pequeñas burbujas, suspendida en un fondo azul degradado.
Los prototipos demostraron la capacidad del sistema para sujetar y liberar objetos pequeños mediante ganchos y pinzas mecánicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marie-Eve Aubin-Tam, investigadora principal del proyecto en TU Delft, subrayó el potencial a largo plazo: “Las microalgas son organismos similares a las plantas que son en gran medida autosuficientes. Usan la luz como fuente de energía a través de la fotosíntesis, lo que le da al actuador potencial para operar durante mucho tiempo con un mínimo aporte externo”, afirmó según el comunicado de prensa.

Sin modificaciones genéticas ni sistemas eléctricos externos

Uno de los aspectos que distingue este desarrollo es que no requiere modificar genéticamente las algas. El paper concluye que “la actuación emerge enteramente de la fotosíntesis natural, lo que permite la captura directa de energía solar mientras se secuestra simultáneamente CO₂ atmosférico”. A diferencia de organismos diseñados en laboratorio, las algas utilizadas no generan preocupaciones de bioseguridad en caso de liberarse al ambiente.

El trabajo señala que la tolerancia natural de C. reinhardtii a variaciones de temperatura, salinidad e intensidad lumínica podría mejorar la resiliencia del dispositivo en condiciones reales.

Los autores identifican la robótica subacuática y la automatización agrícola como los escenarios más prometedores para su aplicación, aunque advierten que el sistema es aún un prototipo y que su implementación práctica requerirá pasos adicionales.

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