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Brasil multó a Meta con 1,3 millones de dólares por incumplir órdenes judiciales en la campaña presidencial

El tribunal respondió a una denuncia de la campaña de Lula y descartó que la empresa buscara favorecer a un candidato

El Tribunal Superior Electoral de Brasil multó a Meta con 7,5 millones de reales por no cumplir órdenes judiciales en la segunda vuelta electoral. (REUTERS/Francis Mascarenhas)
El Tribunal Superior Electoral de Brasil multó a Meta con 7,5 millones de reales por no cumplir órdenes judiciales en la segunda vuelta electoral. (REUTERS/Francis Mascarenhas)
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El Tribunal Superior Electoral de Brasil multó a Meta con 7,5 millones de reales (unos USD 1,3 millones) por no cumplir órdenes judiciales durante la campaña de la segunda vuelta presidencial. El tribunal aclaró que no hay pruebas de que la empresa actuara a propósito para favorecer a un candidato.

La multa alcanza a Facebook, Instagram y WhatsApp, las plataformas de Meta. Según Reuters, el tribunal concluyó que la empresa entregó parte de la información pedida, pero que otras órdenes no se cumplieron, se cumplieron a medias o se atendieron después de vencidos los plazos.

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El caso nació de una denuncia de la coalición del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Alegó que Meta restringía la distribución de sus publicaciones, que operaban cuentas supuestamente falsas, que fallaba la identificación de contenido generado con inteligencia artificial y que sus herramientas trataban distinto a cada campaña.

Lula enfrentó en la segunda vuelta, el 25 de octubre, al senador Flávio Bolsonaro y ganó la reelección. Según AFP, había acusado a Meta de “manipulación algorítmica” a favor de su rival. Tras la victoria dijo que habrá que regular a las redes sociales.

El fallo judicial determinó que no existen pruebas preliminares de una acción deliberada de Meta para beneficiar a ningún candidato. (REUTERS/Dado Ruvic)
El fallo judicial determinó que no existen pruebas preliminares de una acción deliberada de Meta para beneficiar a ningún candidato. (REUTERS/Dado Ruvic)

Cómo se calculó la multa a Meta

El relator, el ministro Marco Aurélio Bellizze, explicó que el monto equivale a tres días de multa de 500.000 reales, del 17 al 19 de octubre, y seis días de 1 millón de reales, del 20 al 25 de octubre. Siete ministros votaron a favor.

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Bellizze señaló que la cifra no suma cada orden incumplida, sino que evalúa la conducta global de la empresa: el retraso, el cumplimiento incompleto y la falta de transparencia. Según el diario O Globo, el relator criticó que parte de los datos llegara en otro idioma, agregados o en declaraciones genéricas.

Rechazó además el pedido de la campaña de Lula de subir la multa diaria a 10 millones de reales. Con las elecciones terminadas, dijo, ya no hacía falta aumentar una sanción pensada para forzar el cumplimiento durante la campaña.

Sin pruebas de intención, por ahora

“Los autos registran fallas técnicas reconocidas por la propia empresa”, escribió Bellizze, pero no hay elementos para concluir, de manera preliminar, que hubo una acción deliberada para desequilibrar la elección. Esa conclusión, agregó, exigiría prueba sólida en otro procedimiento judicial. La multa, precisó, no implica que Meta quisiera beneficiar a Lula ni a Bolsonaro.

Mazo de madera con anillo dorado sobre una base redonda en una mesa de tribunal, con una silla de cuero y paneles de madera al fondo.
El relator del proceso solicitó mecanismos de auditoría y fiscalización sobre los algoritmos que distribuyen información política. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bellizze también advirtió que las plataformas digitales condicionan, mediante sistemas algorítmicos poco transparentes, la circulación de información política. Pidió mecanismos de auditoría y fiscalización de esos algoritmos. Explicó que este tipo de acción no permite peritajes técnicos complejos sobre cómo funcionan.

Meta negó las sospechas de favoritismo y reconoció que algunos anuncios de la campaña de Lula se desactivaron por error técnico. Dijo que las cuentas de Lula en Instagram llegaron a 1,5 veces más personas que las de Bolsonaro entre el 16 de agosto y el 25 de octubre. En un comunicado, afirmó que cumple la ley electoral brasileña y que seguirá defendiéndose en los procesos judiciales abiertos.

Meta amplía sistema para detectar a adolescentes que mienten sobre su edad

Meta anunció que extenderá a todo el mundo su tecnología de inteligencia artificial para identificar cuentas de adolescentes, incluso cuando registraron una fecha de nacimiento adulta. La compañía estima que millones de jóvenes adicionales quedarán bajo las Cuentas para Adolescentes, con restricciones de mensajes, contenido y tiempo de uso.

La compañía tecnológica extenderá a nivel global una herramienta de inteligencia artificial para detectar cuentas de adolescentes que falsean su edad. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
La compañía tecnológica extenderá a nivel global una herramienta de inteligencia artificial para detectar cuentas de adolescentes que falsean su edad. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El sistema analiza referencias a cumpleaños, cursos escolares, biografías y fotos o videos para estimar si un usuario tiene entre 13 y 17 años. Meta aclaró que esta estimación no reemplaza la verificación con documento oficial.

La herramienta ya opera en Instagram y Facebook, y llegará antes de fin de año a Threads. En Australia, suma como señal el rango de edad que comparte Apple. La medida se suma a un acuerdo con 52 fiscales generales de Estados Unidos.

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