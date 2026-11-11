Tecno

Banco digital Ueno colapsó en Paraguay dejó a casi 3 millones de clientes sin acceso a sus cuentas

La crisis terminó con la destitución del presidente Santiago Peña, imputado por fiscales que lo acusan de haber mantenido depósitos estatales en la entidad, y con su detención preventiva

El Banco Central de Paraguay suspendió todos los servicios de Ueno el 3 de noviembre tras detectar que su índice de solvencia cayó por debajo de la mitad del mínimo exigido. (Reuters)
El Banco Central de Paraguay suspendió todos los servicios de Ueno el 3 de noviembre tras detectar que su índice de solvencia cayó por debajo de la mitad del mínimo exigido. (Reuters)
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El Banco Central de Paraguay intervino el 3 de noviembre el banco digital Ueno y suspendió de inmediato su aplicación, sus tarjetas y todos sus servicios. Unos 2,9 millones de clientes, cerca del 60% de los adultos del país, quedaron sin acceso a su dinero, según la propia entidad y el medio NPR.

La decisión del directorio del Banco Central fue unánime y se tomó después de que el índice de solvencia de Ueno cayera por debajo de la mitad del mínimo exigido, según informó BBC Mundo.

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El Banco Central activó un proceso de resolución: todos los activos y pasivos de la entidad quedaron congelados hasta determinar cómo se cubren sus obligaciones. La directiva del organismo Liana Caballero confirmó en una conferencia de prensa que ningún servicio de Ueno seguía activo.

Quién recibió su dinero y quién sigue esperando

El Banco Central informó que Ueno tenía alrededor de 1,8 millones de depositantes. Los ahorros se devuelven con el Fondo de Garantía de Depósitos, que cubre hasta 75 salarios mínimos por persona, unos 228,3 millones de guaraníes (cerca de USD 38.000).

Unos 1,8 millones de depositantes de Ueno reciben sus ahorros a través del Fondo de Garantía de Depósitos, que cubre hasta 228,3 millones de guaraníes por persona. (Reuters)
Unos 1,8 millones de depositantes de Ueno reciben sus ahorros a través del Fondo de Garantía de Depósitos, que cubre hasta 228,3 millones de guaraníes por persona. (Reuters)

La devolución comenzó con quienes tenían hasta 10 millones de guaraníes (unos USD 1.600), sin deudas con Ueno y con una cuenta en otro banco. Después se amplió a depósitos de hasta 40 salarios mínimos. Hasta el 9 de noviembre, más de 1,7 millones de personas habían recuperado todo o parte de su dinero y se habían devuelto unos USD 341 millones, según el Banco Central.

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Quedan cuentas pendientes: unos 262.000 clientes no tenían cuenta en otro banco, y las autoridades atribuyeron las demoras a revisiones en curso y a esa falta de cuentas alternativas. Quienes superan el tope de la garantía deberán esperar la liquidación de los activos de Ueno, que según expertos citados por BBC Mundo podría no alcanzar para cubrir todo.

Favio Marcelo Vargas, dueño de una empresa de transporte, dijo a BBC Mundo que nadie de su entorno había cobrado todavía. La asociación de importadores y comerciantes Asimcopar advirtió de una “semiparalización” del comercio, porque dos de cada tres operaciones electrónicas pasan por cuentas de Ueno.

Hasta el 9 de noviembre, más de 1,7 millones de personas habían recuperado parte o la totalidad de su dinero, por un total cercano a los USD 341 millones. (Reuters)
Hasta el 9 de noviembre, más de 1,7 millones de personas habían recuperado parte o la totalidad de su dinero, por un total cercano a los USD 341 millones. (Reuters)

Dinero público y préstamos a empresas del mismo grupo

Ueno nació en 2021 como una empresa financiera digital y operó como banco desde noviembre de 2023. Creció con promociones y reembolsos en compras, y con una apertura de cuentas desde el teléfono más simple que la de la banca tradicional, según NPR y BBC Mundo.

Entre 2023 y septiembre de 2026, los depósitos de organismos estatales en Ueno pasaron de USD 80,2 millones a USD 834,8 millones, según BBC Mundo. Esa suma incluye unos USD 355 millones del Instituto de Previsión Social, que administra pensiones y representaban cerca del 9% de su cartera de inversiones.

El economista Manuel Ferreira, exministro de Finanzas, dijo a NPR que muchos préstamos del banco fueron a empresas ligadas a sus dueños, el Grupo Vásquez, entre ellos USD 146 millones a solo tres compañías. Según Ferreira, algunos pagarés tenían a las mismas personas en ambos lados de la operación.

Los depósitos de organismos estatales en Ueno pasaron de USD 80,2 millones en 2023 a USD 834,8 millones en septiembre de 2026. (Reuters)
Los depósitos de organismos estatales en Ueno pasaron de USD 80,2 millones en 2023 a USD 834,8 millones en septiembre de 2026. (Reuters)

Peña destituido y ejecutivos detenidos

El presidente Santiago Peña tuvo acciones en la sociedad matriz de Ueno, que vendió en marzo de 2025, y en 2023 designó como presidente del Banco Central a Carlos Carvallo, que había dirigido Ueno, según NPR. Peña renunció el 5 de noviembre y el Senado lo destituyó al día siguiente.

Los fiscales lo imputaron por abuso de confianza y administración en beneficio propio. Sostienen que usó su cargo para que organismos públicos mantuvieran depósitos en el banco. Un juez ordenó su prisión preventiva en una instalación militar. Peña se declaró inocente.

Carvallo también fue detenido, acusado de los mismos delitos y de producir documentos públicos falsos. Ocho ejecutivos de Ueno, entre ellos el director ejecutivo Miguel Vásquez, quedaron presos. El vicepresidente Pedro Alliana asumió la presidencia y completará el mandato hasta agosto de 2028.

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