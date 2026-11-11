Tecno

Así son las alfombras eléctricas para calentar el hogar y ahorrar energía

La estructura combina cables calefactores emiten calor por radiación a temperaturas máximas de 40 °C

Alfombra con líneas luminosas conectada a un cable sobre suelo de madera, frente a una persona sentada en un sofá claro.
Las alfombras eléctricas calefactadas constituyen una alternativa al suelo radiante para calentar el hogar sin realizar reformas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las alfombras eléctricas calefactadas son una alternativa económica al suelo radiante para calentar la casa sin necesidad de obras. Su funcionamiento se basa en resistencias internas que generan calor por radiación, con un consumo que puede bajar la factura de luz si se combinan de forma correcta con la calefacción tradicional.

A diferencia de las mantas eléctricas pensadas para el regazo, estos dispositivos se instalan en el suelo y soportan el peso de quien camina sobre ellas e incluso de muebles livianos como mesas bajas.

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Qué son y cómo funcionan las alfombras térmicas

Una alfombra térmica es un emisor de calor eléctrico que mantiene una temperatura de consigna para evitar que el frío se acumule en las zonas bajas de una habitación.

En su interior combinan capas antideslizantes e impermeables con un sistema de cables calefactores ubicados entre dos materiales aislantes. La corriente eléctrica que circula por esos cables calienta el aislante, que a su vez transmite el calor al suelo.

Alfombra rectangular con control eléctrico sobre suelo de madera, junto a un sofá, una mesa, zapatillas y una planta en maceta.
Estos dispositivos de suelo soportan el tránsito directo de personas y el peso de muebles livianos como mesas bajas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor se emite por radiación y se distribuye hacia arriba por convección. Las alfombras trabajan a temperaturas máximas de entre 30 °C y 40 °C, por lo que no queman al tacto, y suelen incorporar varios niveles de regulación para ajustar la intensidad según la necesidad del momento.

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La mayoría incluye un mando de control similar al de las mantas eléctricas, con el que se elige la potencia o la temperatura deseada. También pueden conectarse a un enchufe inteligente para manejarlas a distancia o integrarlas en un sistema de domótica.

En cuanto a tamaños, existen modelos que superan el metro y medio de largo por otro tanto de ancho, con un grosor similar al de una alfombra tradicional de salón. Los hay con acabados que imitan alfombras clásicas, otros con apariencia de simple esterilla y algunos de un solo color pensados para pasar inadvertidos.

Cómo logran ahorrar energía

El ahorro que ofrecen estos dispositivos se explica por la sensación térmica más que por una reducción directa del gasto. Es posible tener la calefacción programada a una temperatura elevada y, aun así, sentir frío porque este ingresa al cuerpo a través de los pies.

Alfombra térmica con filamentos encendidos y control digital frente a una mujer sentada en un sofá dentro de una sala.
Los profesionales médicos señalan que los pies son una vía principal de pérdida de calor corporal por contacto directo con el piso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según profesionales médicos consultados, la cabeza y los pies son las dos zonas por las que se gana o pierde más calor corporal. En los pies, la transmisión de energía desde el suelo ocurre por contacto directo, incluso cuando hay alfombras o moquetas de por medio.

Al proteger los pies del frío del piso con el calor concentrado de la alfombra térmica aumenta la sensación de bienestar. Esto reduce la necesidad de subir la temperatura del sistema de calefacción principal, lo que se traduce en un menor consumo eléctrico general.

Para potenciar ese ahorro se puede sumar un tercer elemento: un ventilador de techo con tecnología inversa. Mientras la alfombra impide que el frío, que pesa más que el calor, se quede pegado al suelo, el ventilador ayuda a redistribuir el calor que tiende a acumularse en la parte superior de las habitaciones.

Cuánto consumen y qué potencia eligen

El gasto eléctrico de estos dispositivos depende de la potencia y del tiempo que permanecen encendidos. Los modelos más pequeños parten de 50 vatios, mientras que los de mayor tamaño alcanzan los 1.000 vatios, suficientes para dar calor a un salón reducido.

Sala de estar con sofá, chimenea encendida, mesa de centro, lámparas y una alfombra estampada conectada por cable a un enchufe.
La potencia de los modelos oscila entre 50 y 1.000 vatios con un consumo de hasta 700 vatios-hora en los formatos grandes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos de consumo por hora, la potencia suele ubicarse entre 40 vatios-hora (Wh) en los modelos chicos y 700 Wh en los más grandes. Si una alfombra calefactora se usa 10 horas diarias, el consumo total rondaría entre 400 Wh y 7.000 Wh, según el modelo. El costo final de ese consumo depende de la tarifa eléctrica contratada en cada caso.

Ventajas y limitaciones del sistema

Estas alfombras se instalan sin obras: basta un enchufe cercano, y algunas pueden recortarse a medida. Incluyen protección contra sobrecalentamientos, apagado automático y termostato, sin emitir humos ni consumir oxígeno.

Los materiales varían entre vinilo, más duradero y fácil de limpiar, y lana o poliéster, más cálidos al tacto.

Como limitación, no reemplazan la calefacción de toda la vivienda, solo climatizan zonas puntuales, y calientan más despacio que un radiador. Además, requieren una toma eléctrica cercana, donde queda también el mando de control.

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