Shopify permite que cualquier asistente de IA compre dentro de su catálogo de mil millones de productos

Shopify habilitó la herramienta Shop MCP para integrar asistentes de inteligencia artificial a su catálogo de productos (REUTERS/Chris Wattie)

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Shopify habilitó el martes una conexión única, llamada Shop MCP, que permite que cualquier asistente de inteligencia artificial compatible busque productos y complete compras dentro de su catálogo de más de mil millones de artículos.

Hasta ahora, esa capacidad estaba limitada a acuerdos puntuales como el que la empresa firmó en septiembre con Meta para que su asistente Muse pudiera comprar en nombre de los usuarios. Con este nuevo instrumento, cualquier desarrollador puede conectar su agente sin necesidad de ese tipo de alianza comercial.

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Según el registro de cambios publicado por Shopify, la conexión da acceso a 17 herramientas agrupadas en dos grandes funciones: la búsqueda de productos dentro del catálogo y la gestión completa del carrito y el pago.

La búsqueda no requiere clave de API, mientras que el pago se realiza a través de Shop Pay, el sistema de pago con un clic que la compañía ya ofrecía en su aplicación Shop. Las integraciones existentes con la API de catálogo, dijo Shopify, siguen funcionando sin cambios.

Cómo funciona la nueva conexión

Antes de este lanzamiento, un agente de inteligencia artificial podía encontrar un producto en el catálogo de Shopify, pero debía enviar al comprador al sitio web de la tienda para completar el pago, lo que generaba abandonos en el proceso.

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Las transacciones dentro de la plataforma utilizan el sistema Shop Pay para completar los pagos con datos preguardados (REUTERS/Dado Ruvic)

Con Shop MCP, el mismo agente puede armar el carrito y, si el comprador ya inició sesión con su cuenta de Shop, completar el pago con las direcciones y tarjetas guardadas sin salir de la conversación. La orden final se envía de todas formas al comercio que vende el producto.

El cambio profundiza una estrategia que Shopify viene desplegando desde junio, cuando eliminó el requisito de aprobación previa para que los desarrolladores construyeran herramientas de compra con inteligencia artificial sobre su plataforma.

El resguardo para el comprador

La propia documentación de Shop para desarrolladores es explícita sobre el límite de la automatización: “los pagos son para humanos”, advierte la guía de la compañía, que prohíbe completar un pago o una compra de forma automática sin un paso explícito de aprobación humana en el momento de la transacción.

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Shopify exige un paso explícito de aprobación humana antes de mover dinero en cada transacción iniciada por IA (REUTERS/Chris Wattie)

Por default, cada compra que arma un agente queda pendiente de confirmación del comprador antes de que el dinero se mueva. Shopify también ofrece de forma opcional una función de presupuesto, que permite autorizar al agente a pagar de manera autónoma hasta un tope semanal, mensual o total definido por el usuario.

La compañía no precisó cuándo estará disponible para el público masivo ni qué asistentes específicos la adoptarán primero: por ahora, la herramienta depende de que cada desarrollador la integre a su propio agente a través del protocolo abierto.

El movimiento se da en medio de una disputa más amplia por el comercio con agentes de IA. Un mes antes, según reportes periodísticos del sector, Amazon había bloqueado al asistente Muse de Meta para que no pudiera realizar compras dentro de su propio sitio.

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Esa tensión entre plataformas de comercio electrónico y desarrolladores de asistentes de IA quedó como telón de fondo de un anuncio que, por ahora, deja la adopción masiva en manos de qué tan rápido los programadores externos decidan construir sobre la nueva conexión de Shopify.