Tecno

Shopify permite que cualquier asistente de IA compre dentro de su catálogo de mil millones de productos

La empresa eliminó la necesidad de pactos como el que firmó con Meta en septiembre para automatizar las compras y evitar abandonos

Shopify habilitó la herramienta Shop MCP para integrar asistentes de inteligencia artificial a su catálogo de productos (REUTERS/Chris Wattie)
Shopify habilitó la herramienta Shop MCP para integrar asistentes de inteligencia artificial a su catálogo de productos (REUTERS/Chris Wattie)
Guardar

Shopify habilitó el martes una conexión única, llamada Shop MCP, que permite que cualquier asistente de inteligencia artificial compatible busque productos y complete compras dentro de su catálogo de más de mil millones de artículos.

Hasta ahora, esa capacidad estaba limitada a acuerdos puntuales como el que la empresa firmó en septiembre con Meta para que su asistente Muse pudiera comprar en nombre de los usuarios. Con este nuevo instrumento, cualquier desarrollador puede conectar su agente sin necesidad de ese tipo de alianza comercial.

PUBLICIDAD

Según el registro de cambios publicado por Shopify, la conexión da acceso a 17 herramientas agrupadas en dos grandes funciones: la búsqueda de productos dentro del catálogo y la gestión completa del carrito y el pago.

La búsqueda no requiere clave de API, mientras que el pago se realiza a través de Shop Pay, el sistema de pago con un clic que la compañía ya ofrecía en su aplicación Shop. Las integraciones existentes con la API de catálogo, dijo Shopify, siguen funcionando sin cambios.

Cómo funciona la nueva conexión

Antes de este lanzamiento, un agente de inteligencia artificial podía encontrar un producto en el catálogo de Shopify, pero debía enviar al comprador al sitio web de la tienda para completar el pago, lo que generaba abandonos en el proceso.

PUBLICIDAD

Las transacciones dentro de la plataforma utilizan el sistema Shop Pay para completar los pagos con datos preguardados (REUTERS/Dado Ruvic)
Las transacciones dentro de la plataforma utilizan el sistema Shop Pay para completar los pagos con datos preguardados (REUTERS/Dado Ruvic)

Con Shop MCP, el mismo agente puede armar el carrito y, si el comprador ya inició sesión con su cuenta de Shop, completar el pago con las direcciones y tarjetas guardadas sin salir de la conversación. La orden final se envía de todas formas al comercio que vende el producto.

El cambio profundiza una estrategia que Shopify viene desplegando desde junio, cuando eliminó el requisito de aprobación previa para que los desarrolladores construyeran herramientas de compra con inteligencia artificial sobre su plataforma.

El resguardo para el comprador

La propia documentación de Shop para desarrolladores es explícita sobre el límite de la automatización: “los pagos son para humanos”, advierte la guía de la compañía, que prohíbe completar un pago o una compra de forma automática sin un paso explícito de aprobación humana en el momento de la transacción.

Shopify exige un paso explícito de aprobación humana antes de mover dinero en cada transacción iniciada por IA (REUTERS/Chris Wattie)
Shopify exige un paso explícito de aprobación humana antes de mover dinero en cada transacción iniciada por IA (REUTERS/Chris Wattie)

Por default, cada compra que arma un agente queda pendiente de confirmación del comprador antes de que el dinero se mueva. Shopify también ofrece de forma opcional una función de presupuesto, que permite autorizar al agente a pagar de manera autónoma hasta un tope semanal, mensual o total definido por el usuario.

La compañía no precisó cuándo estará disponible para el público masivo ni qué asistentes específicos la adoptarán primero: por ahora, la herramienta depende de que cada desarrollador la integre a su propio agente a través del protocolo abierto.

El movimiento se da en medio de una disputa más amplia por el comercio con agentes de IA. Un mes antes, según reportes periodísticos del sector, Amazon había bloqueado al asistente Muse de Meta para que no pudiera realizar compras dentro de su propio sitio.

Esa tensión entre plataformas de comercio electrónico y desarrolladores de asistentes de IA quedó como telón de fondo de un anuncio que, por ahora, deja la adopción masiva en manos de qué tan rápido los programadores externos decidan construir sobre la nueva conexión de Shopify.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialComercio electrónicoPagos digitalesLo último en tecnologíatecnología-noticiasNewsroom BUEShopify

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos desarticuló una red norcoreana que infiltró más de 70 empresas con identidades robadas

El FBI secuestró 187 computadoras usadas como granjas de laptops y acusó a 14 personas por fraude, lavado de dinero y robo de identidad

Estados Unidos desarticuló una red norcoreana que infiltró más de 70 empresas con identidades robadas

Unas gafas inteligentes aprovechan la energía de los parpadeos y la mandíbula para registrar señales del cuerpo

El dispositivo desarrollado por Northwestern University convierte pequeños movimientos en señales eléctricas y podría ayudar a detectar el bruxismo y estudiar hábitos de alimentación. Por ahora, sus aplicaciones se encuentran en fase experimental

Unas gafas inteligentes aprovechan la energía de los parpadeos y la mandíbula para registrar señales del cuerpo

Google Play Protect: truco gratis para analizar tu móvil y eliminar malware en segundos

El sistema revisa archivos APK, enlaces y servicios instalados fuera del canal oficial, especialmente cuando solicitan permisos delicados para consultar información privada

Google Play Protect: truco gratis para analizar tu móvil y eliminar malware en segundos

Un juez ordenó a OpenAI entregarle a Apple sus registros de contratación por el juicio de secretos comerciales

La orden incluye mensajes privados y declaraciones de extrabajadores de Apple que hoy diseñan el hardware de OpenAI

Un juez ordenó a OpenAI entregarle a Apple sus registros de contratación por el juicio de secretos comerciales

Google dejó que cualquier usuario instale en su Android apps creadas con IA sin publicarlas en Play Store

La empresa todavía no definió cuántas personas podrán compartir una misma aplicación cuando se habilite esa opción

Google dejó que cualquier usuario instale en su Android apps creadas con IA sin publicarlas en Play Store

DEPORTES

El Manchester City de Enzo Fernández jugará ante el campeón PSG en la continuidad de la fecha 2 de la Champions League: la agenda completa

El Manchester City de Enzo Fernández jugará ante el campeón PSG en la continuidad de la fecha 2 de la Champions League: la agenda completa

Del jugador silbado al más aplaudido: lo que no se vio de la batalla entre Boca Juniors y Vasco da Gama en la Bombonera

Murió Jorge “Locomotora” Castro a los 59 años

Comienza el juicio por el crimen del hincha de Independiente Juan Calvente: “Sería justo que los asesinos pasen por lo mismo que nosotros”

Enrique Quique Sacco, candidato a presidente de Independiente: “Nuestra propuesta es romper el esquema de lo actual y cambiar el sistema”

TELESHOW

La aventura inolvidable de Anamá Ferreira en África: “Queda para siempre en el corazón”

La aventura inolvidable de Anamá Ferreira en África: “Queda para siempre en el corazón”

Pamela David reveló el cambio de look que se hizo para una película y contó su desilusión al no ser elegida: “Lo hizo otra”

Shakira compartió una foto junto a Antonio de la Rúa tras reunirse en Madrid: “Ha marcado un antes y un después”

Edith Hermida enfrentó a Wanda Nara: “No me gustaba que le ponías la camiseta de Mauro Icardi a los chicos de Maxi López”

Graciela Alfano contó el sufrimiento de sus hijos por tener una madre diva: “Les pedí disculpas por mi ignorancia”

INFOBAE AMÉRICA

Iglesia Católica de Uruguay espera una definición sobre el viaje del papa León XIV: evalúan si la visita será tras el verano

Iglesia Católica de Uruguay espera una definición sobre el viaje del papa León XIV: evalúan si la visita será tras el verano

Mundial 2030: obras en el Centenario comenzarán en abril de 2027 y habrá una comisión para la gestión del estadio

Entre dunas, coyotes y máximas de 47 grados: así es vivir en el Valle de la Muerte, la zona más calurosa del mundo

Tatuajes que se encienden y se apagan con luz LED: la innovación que podría cambiar el arte corporal

Taiwán avanzó en las negociaciones para invertir hasta USD 4.400 millones en el gasoducto de Alaska