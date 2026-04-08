El juego de Steam que ha aumentado usuarios más de 1.000%: récord histórico

El juego experimentó un aumento del 1.076% en usuarios gracias a la ampliación de misiones y mejoras técnicas. (grayzonewarfare.com)

Gray Zone Warfare, un shooter hiperrealista de mundo abierto, ha logrado un resurgimiento inesperado en la plataforma Steam. Tras un periodo marcado por el descenso en la base de jugadores y críticas mixtas, el título ha experimentado un incremento de usuarios simultáneos de más del 1.000%, una cifra histórica.

El motor detrás de este fenómeno ha sido una actualización masiva que ha transformado la experiencia de juego y devuelto la atención de la comunidad.

De gran promesa a caída en usuarios

De acuerdo con 3D Juegos, Gray Zone Warfare debutó hace dos años con una propuesta ambiciosa: ofrecer una experiencia de extraction shooter en mundo abierto, con un enfoque realista y mecánicas similares a Escape from Tarkov. En su lanzamiento, el título logró reunir más de 70.000 usuarios simultáneos y se posicionó entre los más vendidos de Steam.

Las valoraciones positivas en Steam subieron del 68% al 79% tras la actualización de marzo. (Europa Press)

Sin embargo, la falta de pulido en el acceso anticipado y una serie de actualizaciones poco impactantes llevaron a una caída sostenida en la cantidad de jugadores y en la valoración general.

Durante meses, el juego parecía destinado a engrosar la lista de proyectos con potencial desaprovechado. La comunidad perdió interés y las críticas señalaban problemas de contenido y balance. Los intentos de los desarrolladores por reactivar la base de jugadores no lograban revertir la tendencia negativa.

La actualización que cambió la historia

El giro llegó con una actualización de gran envergadura. El parche implementado recientemente ha provocado un repunte del 1.076% en el número de usuarios simultáneos, con más de 40.000 personas conectadas al mismo tiempo tras el lanzamiento del nuevo contenido. Se trata del mayor pico de jugadores desde el estreno del juego y un cambio de tendencia que pocos anticipaban.

El parche incluyó más de 100 nuevas misiones, 25 ubicaciones y más de 150 artículos de equipamiento. (grayzonewarfare.com)

Esta actualización no solo amplió el contenido, sino que también mejoró de manera significativa la experiencia de juego. Se añadieron más de 100 misiones, 25 ubicaciones nuevas y más de 150 artículos de equipamiento. También se optimizó la inteligencia artificial, el sistema de botín y la economía interna.

Un punto clave fue el reinicio general del progreso, que obligó a todos los jugadores a comenzar desde cero, nivelando el campo de juego y motivando a la comunidad a explorar las novedades en igualdad de condiciones.

Un mundo abierto más cohesivo

Gray Zone Warfare se diferencia de otros títulos del género por su estructura de mundo abierto, que prescinde de menús de selección de mapas y tiempos límite de raid. Los jugadores se despliegan y extraen mediante helicópteros, moviéndose de un punto de interés a otro sin regresar a una base central. Aunque algunas zonas intermedias pueden resultar vacías, esta característica aporta una sensación de continuidad y libertad poco frecuente en juegos similares.

El reinicio del progreso permitió que todos los jugadores comenzaran de cero y probaran las novedades en igualdad de condiciones. (grayzonewarfare.com)

El título ofrece un modo PvEvP, en el que los jugadores pueden optar por evitar o provocar enfrentamientos, y un modo PvE gratuito centrado en la cooperación y el desafío contra enemigos controlados por la inteligencia artificial. Esta variedad ha contribuido a renovar el interés de los usuarios y a diferenciar el producto dentro de un mercado competitivo.

Mejora en las valoraciones y renovada expectativa

Junto con el aumento en la cantidad de jugadores, las valoraciones en Steam han mejorado notablemente. Mientras que en su lanzamiento el juego obtuvo solo un 68% de votos positivos, tras la actualización la cifra ascendió al 79% desde el 27 de marzo, cuando el parche se liberó para los usuarios con ediciones especiales.

Las críticas recientes destacan las mejoras en jugabilidad, contenido y estabilidad, factores que han devuelto la confianza en el futuro del proyecto.

Gray Zone Warfare demuestra que, en el mundo de los videojuegos, una actualización bien ejecutada puede cambiar el rumbo de una comunidad e impulsar un producto a nuevos récords de popularidad. El desafío ahora será mantener el interés y capitalizar el renovado entusiasmo de los jugadores.