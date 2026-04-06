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La visión de Tim Cook, CEO de Apple, sobre la innovación: “La tecnología debe servir para que las personas cambien el mundo”

En una entrevista con Esquire, el ejecutivo analizó el legado de Steve Jobs, la vigencia de los principios fundacionales y los desafíos de sostener ese rumbo en un contexto global incierto, marcado por tensiones económicas y una fuerte competencia digital

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La accesibilidad y la privacidad son pilares de Apple, que defiende los derechos de los usuarios y diseña productos inclusivos para todas las personas (REUTERS)
La accesibilidad y la privacidad son pilares de Apple, que defiende los derechos de los usuarios y diseña productos inclusivos para todas las personas (REUTERS)

Apple transita una nueva etapa tras haber superado el hito de sus 50 años, con Tim Cook al frente y el desafío de sostener su identidad en un escenario global cada vez más volátil.

En una entrevista con Esquire, el ejecutivo reflexionó sobre la vigencia del legado de Steve Jobs, la continuidad de los valores fundacionales y el equilibrio entre preservar esa herencia y adaptarse a un contexto atravesado por tensiones económicas, tecnológicas y políticas. En ese marco, subrayó la necesidad de innovar de forma constante sin perder de vista los principios que históricamente definieron a la compañía.

El legado y los principios que marcan el rumbo de Apple

“Sin duda, sigue siendo su empresa”, aseguró Cook al recordar a Steve Jobs, quien falleció en 2011. El CEO de Apple subrayó que Jobs insistía en la simplicidad, la colaboración y la labor en equipos reducidos como motores del talento colectivo.

Respecto al propósito de la tecnología, enfatizó que debe permitir a las personas expresarse y lograr transformaciones: “La tecnología debe servir para que las personas se expresen y logren cambiar el mundo”.

Tim Cook reafirma que el espíritu de Steve Jobs sigue guiando la estrategia y la innovación de Apple tras cincuenta años de historia (AP)
Tim Cook reafirma que el espíritu de Steve Jobs sigue guiando la estrategia y la innovación de Apple tras cincuenta años de historia (AP)

Considera que la campaña Think Different consolidó a la empresa tecnológica como referente en la búsqueda de nuevas soluciones. “Pese a su complejidad como persona, Jobs comprendía la fuerza de lo simple. Los anuncios usaban solo dos palabras y la imagen de alguien que transformó nuestro entorno a partir de ideas que muchos consideraron locas”, expresó en diálogo con Esquire.

El directivo sostiene que la esencia fundacional de la firma persiste: “Creía en la colaboración, en lo simple, no en lo complejo. Juntar a unas pocas personas puede generar resultados que superan cualquier esfuerzo individual”.

En ese mismo sentido, plantea que sostener esos principios también implica posicionarse frente a un entorno cambiante: “No dejarse arrastrar por modas ni por las decisiones de los demás. He interactuado con gobiernos de todo el mundo y con personas que piensan de formas muy distintas a la mía. Sin involucrarse, no entiendes ni tienes influencia alguna”.

También abordó la protección de los usuarios con énfasis: “Defendemos la privacidad con uñas y dientes”. Considera que es un derecho humano fundamental. De igual modo, destacó la accesibilidad como prioridad: “Queremos que todos puedan utilizar nuestros productos. Si una persona es ciega, debe poder hacerlo. Eso se incorpora desde el propio diseño”.

Apple logra reducir sus emisiones de carbono en un 60% durante la última década, reafirmando su compromiso ambiental y de sostenibilidad (REUTERS)
Apple logra reducir sus emisiones de carbono en un 60% durante la última década, reafirmando su compromiso ambiental y de sostenibilidad (REUTERS)

Sobre los avances recientes, Cook mencionó que la compañía redujo sus emisiones de carbono un 60 % en los últimos 10 años. “Para nosotros, estos principios son nuestros rieles; no pueden moverse, pase lo que pase en el mundo”, resaltó.

Desafíos globales, inversión y estrategia productiva

Ante un escenario internacional marcado por conflictos armados, aranceles inesperados y fuerte competencia global, Apple refuerza su apuesta por la manufactura avanzada y presencia en Estados Unidos.

“En agosto de 2025, anunciamos una inversión de USD 100.000 millones en manufactura estadounidense para reforzar nuestra estructura productiva”, comentó. La suma total contemplada por la compañía en fabricación nacional alcanza los USD 600.000 millones, lo que consolida su implantación en el país.

La cultura de Apple fomenta la creatividad al permitir el surgimiento de ideas innovadoras de empleados y usuarios en un entorno de debate y selección rigurosa (REUTERS)
La cultura de Apple fomenta la creatividad al permitir el surgimiento de ideas innovadoras de empleados y usuarios en un entorno de debate y selección rigurosa (REUTERS)

En cuanto a la producción de chips, remarcó la alianza ampliada con Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., el principal fabricante global de chips. Esta cooperación permite a la empresa incrementar la producción de procesadores propios en el estado de Washington, una meta perseguida desde los tiempos de Jobs: producir procesadores propios y reducir la dependencia de proveedores externos.

Sobre la “capitalización de mercado”, Cook respondió que “no me obsesiona la capitalización de mercado. Me centro en lo que impulsa a los usuarios a comprar nuestros productos. Si nos dedicamos de lleno a crear los mejores productos y servicios, habrá suficientes compradores para que obtengamos beneficios y podamos invertir, repitiendo el éxito”.

Según datos reunidos por Esquire, la capitalización ronda USD 3,7 billones, lo que posiciona a Apple como una de las empresas con mayor valor bursátil en el mundo.

Preservar un espacio para la experimentación y el riesgo define la cultura de trabajo en la compañía. El CEO de 65 años destacó: “Es vital dejar lugar para ideas locas, vengan de quien vengan. Una idea genial puede surgir de cualquier empleado e, incluso, de los propios usuarios. Hay que ser absolutamente selectivos: rechazamos mil cosas para elegir una sola“.

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