Presentan un sistema ‘centauro’: un robot de dos patas que va detrás de una persona para cargar cosas

El sistema Centaur utiliza dos piernas robóticas para repartir el peso y disminuir el impacto en la columna y las articulaciones. (IJRR)

Un equipo de ingenieros ha desarrollado un exoesqueleto portátil que convierte al usuario en una especie de centauro, añadiendo dos piernas robóticas para facilitar el transporte de cargas y reducir el esfuerzo físico.

El sistema, bautizado como Centaur, ha sido presentado en la revista ‘International Journal of Robotics Research’ (IJRR) y plantea una nueva aproximación al desafío cotidiano de llevar peso a pie.

El proyecto Centaur nace con un objetivo claro: disminuir el impacto en la columna y las articulaciones cuando se camina con mochilas pesadas, un problema frecuente que puede derivar en lesiones musculoesqueléticas y aumentar el gasto energético del cuerpo.

El diseño, que evoca a los centauros de la mitología griega, consiste en un dispositivo que se acopla al usuario a través de un mecanismo elástico y suma dos extremidades robóticas y un torso artificial a la anatomía humana, formando así un cuadrúpedo híbrido.

El dispositivo se adapta a terrenos complejos y acompaña al usuario incluso al subir escaleras, según los desarrolladores. (IJRR)

Este sistema permite una mejor distribución del peso y genera fuerza hacia adelante durante la marcha, lo que se traduce en una experiencia más estable y menos demandante para el usuario. La clave del funcionamiento está en la llamada estrategia de control “loco-interactivo”, que coordina los movimientos del humano y del robot, adaptándose a diversas velocidades y direcciones de desplazamiento.

Pruebas y resultados: menos esfuerzo, más estabilidad

Durante los ensayos realizados por un equipo de la Universidad Sureña de Ciencia y Tecnología en Shenzhen, China, con cargas de hasta 20 kilos, el robot Centaur demostró su eficacia al reducir en más de un 35% el gasto energético de quienes lo usaron, a la vez que logró repartir más de la mitad del peso de forma efectiva. Los participantes también experimentaron una mayor estabilidad lateral en comparación con el uso de mochilas convencionales.

El sistema destaca por su capacidad de adaptación a diferentes tipos de terreno. Gracias a un controlador de pierna oscilante, puede ajustar la trayectoria de balanceo de las extremidades robóticas, lo que lo hace más versátil frente a soluciones basadas en ruedas o robots autónomos, que suelen enfrentar dificultades en entornos irregulares o con obstáculos.

En pruebas con cargas de hasta 20 kilos, el robot logró reducir el gasto energético de los usuarios en más de un 35%. (IJRR)

En demostraciones públicas, los ingenieros exhibieron cómo el exoesqueleto acompaña de manera natural los movimientos del usuario, incluso al subir escaleras o sortear superficies complejas, mostrando así su potencial de uso en espacios urbanos y rurales.

Críticas y debates sobre su utilidad

A pesar del entusiasmo generado, el sistema Centaur ha despertado debates en redes sociales y foros especializados. Algunos usuarios en Reddit consideran que una solución más sencilla, como un carrito de carga, podría ser también efectiva y menos llamativa. Otros han señalado posibles riesgos relacionados con la seguridad y la funcionalidad del exoesqueleto en situaciones diarias, especialmente en entornos con multitudes o espacios reducidos.

Aun así, el desarrollo de Centaur representa un avance en el campo de la robótica portátil y la colaboración humano-máquina. Este tipo de innovaciones busca transformar la manera en que las personas gestionan el transporte de cargas, sobre todo en actividades laborales o escenarios donde el esfuerzo físico es elevado.

El avance refleja la tendencia de la robótica portátil para transformar la manera en que los humanos transportan objetos en la vida diaria. (IJRR)

Nuevas tendencias en robótica aplicada

El sistema Centaur se suma a otras iniciativas de robótica aplicada que se están desplegando en diferentes regiones. En México, por ejemplo, perros robóticos autónomos han comenzado a patrullar eventos masivos en Nuevo León como parte del operativo rumbo al Mundial de 2026, y el estado de Zacatecas ha inaugurado su propio centro de control con drones tácticos, aviones no tripulados y un robot cuadrúpedo capaz de portar armamento.

Estos ejemplos reflejan la diversificación de las aplicaciones robóticas y la búsqueda de soluciones que puedan integrarse de forma segura y eficiente en la vida cotidiana. El futuro de dispositivos como Centaur dependerá de su aceptación social, su fiabilidad y su capacidad para resolver problemas reales en distintos ámbitos.

Por ahora, el robot centauro simboliza un paso más en la convergencia entre tecnología y fantasía, desdibujando las fronteras tradicionales y abriendo la puerta a nuevas formas de colaboración entre personas y máquinas.