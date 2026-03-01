Tecno

Top 10 videos más vistos en YouTube Colombia hoy

Google compró YouTube en el 2006 por un valor de 1650 millones de dólares; en ese entonces se visualizaban 100 millones de videos al día

Guardar
Desde tutoriales hasta los llamados
Desde tutoriales hasta los llamados ASMR, en YouTube se puede encontrar todo tipo de videos. (Infobae/Jovani Pérez)

YouTube ha adquirido una importancia sin precedentes en el mundo moderno y en su momento se convirtió en un fenómeno que llegó a revolucionar la forma en que se consume el contenido audiovisual.

Antes de su existencia el acceso a este tipo de clips estaba limitado a canales de televisión tradicionales y producciones de gran presupuesto, sin embargo, YouTube ha permitido que cualquier persona con una cámara y una conexión a internet pueda hacer y compartir sus propios clips, lo que ha beneficiado a la aparición de una amplia cantidad de canales que brindan desde contenido educativo hasta de entretenimiento.

La plataforma también ha funcionado como un trampolín para artistas emergentes, músicos, comediantes y cineastas independientes, quienes han encontrado en YouTube una audiencia global y la posibilidad de obtener reconocimiento sin pasar por los canales tradicionales de la industria del entretenimiento.

YouTube tiene presencia en 104 países y está disponible en 80 idiomas, lo que la ha llevado a convertirse en la biblioteca digital de videos más grande y prueba de ello es que a ella se suben más de 500 horas de contenido cada minuto, al día son vistos 5 mil millones de videos y las ganancias se estiman en 15 mil millones de dólares al trimestre.

Ante estas cifras podría ser un tanto difícil perderse las novedades o los clips que están siendo los más populares, es por eso que YouTube cuenta desde 2018 con diversas listas en donde se pueden consultar los artistas más escuchados, los videos más vistos y cuáles son las tendencias del día en tiempo real.

Aquí el listado de los 10 videos que están en tendencia en YouTube Colombia

1. Tonto (Official Video)Artista/canal: Ryan Castro

2. E.M.H.D.MArtista/canal: Blessd

3. El Beneficio De La DudaArtista/canal: Grupo Firme

4. IdilioArtista/canal: Ritmo Fest

5. GOArtista/canal: BLACKPINK

6. KRIS R ROA - PASIÓN Y S3XO (VIDEO OFICIAL)Artista/canal: Kris R.

7. CHÉVERE (premium_remix)Artista/canal: ARIA VEGA y Ryan Castro

8. One HealsArtista/canal: Esteban Rojas y Pirlo

9. Con el CorazónArtista/canal: Yeison Jimenez y Maluma

10. Por Hombres No Se LloraArtista/canal: Jenny Lopez

Los videos que marcaron tendencia este 2023 en Colombia

En el 2006, un año
En el 2006, un año después de ser creado, la revista Time nombró a YouTube como el "Invento del Año".(Reuters/Dado Ruvic)

La plataforma de YouTube se ha mantenido entre las más populares a pesar de la diversificación de opciones para consumir vídeos y música. Los usuarios la usan para ver videos musicales, tutoriales y hasta noticias. Respecto a los artistas que más vieron este 2023, en el primer lugar estuvo Karol G y Shakira con TQG; en segundo lugar Joaquin Guiller, Maycol Rosero, Beren con No Sufriré Por Nadie; en seguida, Yng Lvcas y Peso Pluma con el videoclip de La Bebe.

La plataforma también ha sido testigo de la creciente popularidad de creadores de contenido latinoamericanos a lo largo de 2023. Entre ellos, se destaca el influencer uruguayo Fede Vigevani, quien se ha consolidado como uno de los youtubers más vistos en Colombia.

El contenido de Vigevani se caracteriza por su versatilidad, abarcando desde vlogs, retos, hasta bromas en cámara oculta. Otro creador que ha acaparado la atención en la región es el estadounidense MrBeast, conocido por sus desafíos y sorteos. A pesar de ser un creador de contenido que no es de habla hispana, MrBeast ha logrado trascender las barreras del idioma y se ha posicionado entre los más vistos en Colombia.

A estos creadores se suman Alfredo Larin, Ian Lucas, Ami Rodríguez y como “revelación del año”: Alextis, The Donato, Albertisment, Amara Que Linda y DeGoBooM. Estos creadores han demostrado que es posible alcanzar una gran audiencia fuera de sus países de origen, a la par de poner en alto el idioma español en la plataforma, donde comunidades de habla hispana continúan creciendo y consumiendo contenido.

Mientras que en los videos más populares, demostraron que les interesa más el entretenimiento y lo noticioso. Los más reproducidos fueron: Rihanna’s FULL Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show; ES LEY: Ni se te ocurra hacer la TÉCNICO-MECÁNICA sin saber esto $$$; $1 vs $500,000 Plane Ticket! - $1 vs $500,000 Plane Ticket!; The Juanpis Live Show - Entrevista a F***s News y Millonarios 1 (3) vs Nacional 1 (2) - El ‘Embajador’ hace historia al ganar la estrella 16.

Temas Relacionados

Tendencias YouTubeÚltimas actualizacionesTendencias YouTube hoy

Últimas Noticias

Ranking de YouTube en Chile: la lista de los 10 videos musicales en tendencia hoy

YouTube nació en el 2005 cuando tres extrabajadores de Paypal experimentaron dificultades para compartir videos de una fiesta a la que habían asistido

Ranking de YouTube en Chile:

Youtube en España: la lista de los 10 videos más reproducidos de este sábado

Google compró YouTube en el 2006 por un valor de 1650 millones de dólares; en ese entonces se visualizaban 100 millones de videos al día

Youtube en España: la lista

Cómo configurar tu celular para mejorar los selfies nocturnos

Mejorar los selfies nocturnos es posible con simples cambios en la iluminación, la posición y los ajustes de la cámara

Cómo configurar tu celular para

Tu lavadora puede durar más tiempo si sigues estos 5 consejos

El correcto uso de las funciones digitales, programas eficientes y pequeñas rutinas de mantenimiento diario pueden transformar el rendimiento de la lavadora y reducir el riesgo de fallos inesperados

Tu lavadora puede durar más

El código que no debes compartir para evitar que roben tu cuenta de WhatsApp

Los ataques coordinados por redes criminales aprovechan la ingeniería social y la manipulación de estos datos para apoderarse de perfiles en la aplicación de mensajería

El código que no debes
DEPORTES
La argentina Ailín Pérez sigue

La argentina Ailín Pérez sigue imparable en la UFC: ganó su sexta pelea consecutiva y realizó su tradicional festejo

Independiente le ganó 2-0 a Central Córdoba sobre el final y quedó tercero en la Zona A del Torneo Apertura

San Lorenzo empata con el Talleres de Carlos Tevez en la continuidad de la octava fecha del Torneo Apertura

Julio César Falcioni volverá a dirigir en el fútbol argentino: el club de la Liga Profesional que lo contrató

10 frases de Claudio Úbeda tras el empate de Boca ante Gimnasia de Mendoza: del reproche de los hinchas a la ausencia de Cavani

TELESHOW
La emocionante boda de Cande

La emocionante boda de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari: lágrimas, famosos y una ceremonia al aire libre

Juana Repetto mostró cómo fue la primera salida junto a sus tres hijos: “Hinchada con nuevo integrante”

Darío Barassi le escribió un emotivo texto a su esposa Lucía Gómez Centurión por los 11 años de su boda: “Eras y sos vos”

La impactante frase de Marta Fort sobre la muerte de su papá Ricardo: “Para mí, se murió justo”

La tarde de furia de la China Suárez: enfrentó los comentarios negativos por su look y mostró su costado más filoso

INFOBAE AMÉRICA

La Guardia Revolucionaria iraní cerró

La Guardia Revolucionaria iraní cerró “de facto” el Estrecho de Ormuz tras los ataques de EEUU e Israel

El mensaje publicado desde la cuenta de Ali Khamenei tras la confirmación de su muerte

Murió Ali Khamenei, el ideólogo de brutales asesinatos y atentados que comandó el poder real de Irán por más de tres décadas

Murió Ali Khamenei, líder supremo del régimen de Irán, tras los ataques de Estados Unidos e Israel

Israel confirmó que abatió al ministro de Defensa del régimen iraní y al jefe de la Guardia Revolucionaria