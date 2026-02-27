Empresa usa IA para ‘obligar’ a sus empleados a decir “gracias” y “por favor” a los clientes

Burger King introduce inteligencia artificial para evaluar la amabilidad de sus empleados en tiempo real durante las interacciones con clientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cadena Burger King ha dado un paso más en la integración de inteligencia artificial en la gestión diaria de sus restaurantes. Desde hace meses, la empresa experimenta con un sistema de vigilancia impulsado por IA que evalúa la amabilidad de sus empleados en tiempo real.

En el centro de esta iniciativa se encuentra Patty, un chatbot de IA que opera dentro de los auriculares de los empleados. Esta herramienta, basada en tecnología de OpenAI y parte de la plataforma BK Assistant, no solo responde consultas sobre tareas diarias, sino que también supervisa las interacciones verbales entre trabajadores y clientes, en busca de señales de cortesía como “por favor” y “gracias”.

Cómo funciona la vigilancia de la amabilidad con inteligencia artificial

El funcionamiento de Patty comienza en el momento en que un empleado inicia una conversación con un cliente, ya sea en persona, por teléfono o a través del sistema de autoservicio.

El chatbot escucha activamente el diálogo, analiza las palabras y frases utilizadas, e interpreta tanto el contenido como el tono de voz. El sistema fue entrenado para identificar expresiones clave como “bienvenido a Burger King”, “por favor” y “gracias”, evaluando la amabilidad de la interacción.

La inteligencia artificial de Burger King detecta palabras clave como "por favor" y "gracias" para medir la calidad del servicio al cliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recopilación de datos no se limita al reconocimiento de palabras. Patty está diseñada para captar matices en la entonación y la intención, lo que le permite distinguir entre una expresión auténtica de cortesía y una frase dicha sin convicción. Esta capacidad de análisis de tono es uno de los elementos más innovadores del sistema, según explicó Thibault Roux, director digital de Burger King, a The Verge.

Los gerentes pueden consultar en cualquier momento a la asistente de IA sobre el nivel de amabilidad en su local. La IA entrega un reporte que resume cómo están interactuando los empleados con los clientes, ofreciendo así un panorama general del ambiente en el restaurante. “Es una herramienta de coaching”, aseguró Roux, resaltando que la finalidad principal es mejorar la atención al cliente.

Qué deben hacer los empleados ante el monitoreo de la IA

Los empleados que trabajan en los locales donde se ha implementado Patty deben llevar auriculares conectados al sistema durante su turno. En cada interacción, la IA analiza si utilizan las fórmulas de cortesía predefinidas y si lo hacen con el tono adecuado. Aunque el objetivo es la evaluación colectiva y anónima, el sistema puede ser utilizado para detectar patrones individuales y supervisar el desempeño específico de cada trabajador.

Los gerentes de Burger King pueden consultar reportes en tiempo real sobre el ambiente laboral y la amabilidad del personal mediante IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la tarea de vigilancia, Patty cumple una función práctica como asistente. Los empleados pueden preguntarle datos específicos sobre los productos, como los ingredientes de una hamburguesa, o instrucciones sobre el manejo y recarga de las máquinas.

La IA tiene acceso a la base de datos interna del restaurante y al inventario en tiempo real, por lo que puede notificar a los responsables cuando falta un insumo o cuando un equipo necesita mantenimiento.

La integración del chatbot en el ecosistema digital de Burger King permite actualizar de manera automática los menús digitales y los kioscos de autoservicio, eliminando de la oferta aquellos productos que no estén disponibles.

Según Roux, “dentro de 15 minutos, todo el ecosistema elimina el producto del stock”, lo que agiliza la operación y reduce errores en la atención al cliente.

La IA Patty también asiste a empleados con información sobre ingredientes, manejo de máquinas y notificaciones sobre insumos o mantenimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compañía presenta Patty como una herramienta de apoyo y capacitación para los empleados, más que como un instrumento de vigilancia punitiva.

“Estamos experimentando, estamos probando, pero sigue siendo una apuesta arriesgada”, reconoció Roux al explicar que la tecnología aún no está lista para una implementación masiva y que menos de 100 restaurantes están probando el sistema de drive-thru con IA.

La plataforma BK Assistant, que integra Patty, tiene previsto un despliegue a nivel nacional en Estados Unidos antes de que finalice 2026, mientras que el chatbot se está pilotando en 500 locales. El objetivo es que la IA pueda asistir en todas las áreas del restaurante, desde la atención al cliente hasta la gestión de inventario y equipos.