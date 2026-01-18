Xiaomi prepara HyperOS 4: cuándo saldría esta actualización y qué celulares serían compatibles

HyperOS 4 de Xiaomi llegará con una reescritura del lanzador de aplicaciones que promete eliminar los problemas de cierres forzosos reportados en versiones anteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los primeros indicios oficiales sobre HyperOS 4, la próxima gran actualización del sistema operativo de Xiaomi, ya empiezan a generar un panorama de lo que recibirán los usuarios en un futuro, incluyendo una posible fecha de disponibilidad.

Aunque el fabricante mantenía hasta ahora un estricto hermetismo, una serie de filtraciones y un anuncio accidental en canales oficiales han permitido conocer detalles clave sobre las novedades, el calendario de lanzamiento y los dispositivos que podrían recibir este sistema.

Cuándo sería el lanzamiento de HyperOS 4

El anuncio accidental despertó rumores sobre una posible aceleración en el desarrollo y lanzamiento de HyperOS 4. Hasta el momento, Xiaomi no ha hecho oficial una fecha concreta, pero la referencia a “la próxima Actualización Mayor de OS4” sugiere que la compañía ya trabaja activamente en pruebas internas.

El contexto es especial: Xiaomi aún no ha terminado de desplegar HyperOS 3 y algunos usuarios esperaban la llegada de la versión 3.1 para solucionar varios errores. Sin embargo, las comunicaciones recientes y las filtraciones del código fuente de Android apuntan a que la empresa podría saltarse esa actualización intermedia, fusionando las mejoras más esperadas en HyperOS 4.

Se espera que HyperOS 4 incorpore Android 17 como base, lo que permitirá notables mejoras de rendimiento destinadas a los usuarios de juegos móviles y de emulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ahora, no hay anuncios formales sobre un adelanto en el calendario habitual de lanzamientos. La expectativa, según la política interna y el ritmo de desarrollo, es que HyperOS 4 se presente oficialmente durante la segunda mitad de 2026 o inicios de 2027, aunque la confirmación podría llegar en cualquier momento.

Cuáles serían las novedades de HyperOS 4

Entre las innovaciones más destacadas que traerá HyperOS 4, se encuentra la reescritura del lanzador de aplicaciones. Xiaomi admitió que los cierres forzosos reportados por usuarios derivan de una arquitectura que necesita cambios estructurales, imposibles de abordar en simples actualizaciones. Por eso, la solución definitiva será una de las piedras angulares de HyperOS 4.

Otra función largamente anticipada es la nueva interfaz de multitarea. Inspirada en la estética de iOS, este sistema mostrará las aplicaciones recientes como tarjetas apiladas, ofreciendo una transición visual más fluida y moderna.

Originalmente, esta característica iba a aparecer en la versión 3.1, pero todo indica que debutará finalmente en HyperOS 4.

HyperOS 4 añadirá un gamepad virtual en pantalla y la reasignación nativa de botones del mando, facilitando nuevos controles táctiles para videojuegos en dispositivos Xiaomi. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para los aficionados a los videojuegos móviles, el salto a Android 17 como base del sistema permitirá incorporar mejoras nativas en el rendimiento y la experiencia de juego.

Entre las funciones previstas figuran la posibilidad de reasignar botones de los mandos directamente desde el sistema, sin necesidad de aplicaciones externas, y la incorporación de un gamepad virtual en pantalla para crear controles táctiles que emulen un mando físico, ideal para títulos que no soportan controles táctiles tradicionales o para la emulación.

Otra innovación relevante será el organizador de notificaciones con inteligencia artificial. Apoyándose en la NPU del dispositivo y en tecnologías heredadas de Android 16, HyperOS 4 integrará un sistema capaz de leer y clasificar automáticamente el contenido de las notificaciones, relegando las menos importantes a una sección silenciosa para reducir el ruido visual y mejorar la productividad.

El regreso de los widgets a la pantalla de bloqueo representa otro cambio significativo. Tras años de restricciones en las capas anteriores de Xiaomi, la nueva arquitectura de Android 16 facilita la integración de pequeños módulos interactivos.

La compatibilidad de HyperOS 4 abarcará los modelos más recientes de la serie Xiaomi, Redmi y POCO, según las políticas actuales de actualizaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles serían los dispositivos compatibles de HyperOS 4

La lista oficial de dispositivos que recibirán HyperOS 4 aún no ha sido publicada. Sin embargo, combinando la política de actualizaciones de Xiaomi (cuatro años para la gama alta y tres para la gama media-alta) con los listados de fin de ciclo, se puede trazar una estimación bastante precisa.

Entre los dispositivos de Xiaomi que figuran en los pronósticos se incluyen los modelos más recientes:

Serie Xiaomi 17

Serie Xiaomi 15 : Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15T, 15T Pro

Serie Xiaomi 14 : Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra, 14T, 14T Pro

Plegables: Xiaomi MIX Flip, MIX Fold 4

Para la línea Redmi, la compatibilidad abarcaría:

Redmi Note 15, Note 15 Pro+, Note 15 Pro

Redmi Note 14 Pro+ 5G, Note 14 Pro 5G, Note 14 5G

Redmi Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro+

Redmi 15, Redmi 15C, Redmi A5

En cuanto a POCO, los modelos previstos son:

Serie F : POCO F8 Ultra, F7, F7 Ultra, F6, F6 Pro

Serie X : POCO X7, X7 Pro, X6 Pro, X6

Serie M: POCO M8 Pro 5G, M8 5G, M7 Pro 5G, M7 5G

Existe una “zona gris” dentro de la compatibilidad: algunos terminales recibirán HyperOS 4 pero se quedarán con Android 16 como base, sin acceder a las ventajas que brindará Android 17. Esta situación afectará principalmente a modelos que están próximos a completar su ciclo de actualizaciones, por lo que el salto funcional variará dependiendo de la antigüedad del equipo.