Tecno

Xiaomi prepara HyperOS 4: cuándo saldría esta actualización y qué celulares serían compatibles

Esta versión tendría una interfaz de multitarea inspirada en iOS, mostrando las apps recientes como tarjetas apiladas

Guardar
HyperOS 4 de Xiaomi llegará
HyperOS 4 de Xiaomi llegará con una reescritura del lanzador de aplicaciones que promete eliminar los problemas de cierres forzosos reportados en versiones anteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los primeros indicios oficiales sobre HyperOS 4, la próxima gran actualización del sistema operativo de Xiaomi, ya empiezan a generar un panorama de lo que recibirán los usuarios en un futuro, incluyendo una posible fecha de disponibilidad.

Aunque el fabricante mantenía hasta ahora un estricto hermetismo, una serie de filtraciones y un anuncio accidental en canales oficiales han permitido conocer detalles clave sobre las novedades, el calendario de lanzamiento y los dispositivos que podrían recibir este sistema.

Cuándo sería el lanzamiento de HyperOS 4

El anuncio accidental despertó rumores sobre una posible aceleración en el desarrollo y lanzamiento de HyperOS 4. Hasta el momento, Xiaomi no ha hecho oficial una fecha concreta, pero la referencia a “la próxima Actualización Mayor de OS4 sugiere que la compañía ya trabaja activamente en pruebas internas.

El contexto es especial: Xiaomi aún no ha terminado de desplegar HyperOS 3 y algunos usuarios esperaban la llegada de la versión 3.1 para solucionar varios errores. Sin embargo, las comunicaciones recientes y las filtraciones del código fuente de Android apuntan a que la empresa podría saltarse esa actualización intermedia, fusionando las mejoras más esperadas en HyperOS 4.

Se espera que HyperOS 4
Se espera que HyperOS 4 incorpore Android 17 como base, lo que permitirá notables mejoras de rendimiento destinadas a los usuarios de juegos móviles y de emulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ahora, no hay anuncios formales sobre un adelanto en el calendario habitual de lanzamientos. La expectativa, según la política interna y el ritmo de desarrollo, es que HyperOS 4 se presente oficialmente durante la segunda mitad de 2026 o inicios de 2027, aunque la confirmación podría llegar en cualquier momento.

Cuáles serían las novedades de HyperOS 4

Entre las innovaciones más destacadas que traerá HyperOS 4, se encuentra la reescritura del lanzador de aplicaciones. Xiaomi admitió que los cierres forzosos reportados por usuarios derivan de una arquitectura que necesita cambios estructurales, imposibles de abordar en simples actualizaciones. Por eso, la solución definitiva será una de las piedras angulares de HyperOS 4.

Otra función largamente anticipada es la nueva interfaz de multitarea. Inspirada en la estética de iOS, este sistema mostrará las aplicaciones recientes como tarjetas apiladas, ofreciendo una transición visual más fluida y moderna.

Originalmente, esta característica iba a aparecer en la versión 3.1, pero todo indica que debutará finalmente en HyperOS 4.

HyperOS 4 añadirá un gamepad
HyperOS 4 añadirá un gamepad virtual en pantalla y la reasignación nativa de botones del mando, facilitando nuevos controles táctiles para videojuegos en dispositivos Xiaomi. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para los aficionados a los videojuegos móviles, el salto a Android 17 como base del sistema permitirá incorporar mejoras nativas en el rendimiento y la experiencia de juego.

Entre las funciones previstas figuran la posibilidad de reasignar botones de los mandos directamente desde el sistema, sin necesidad de aplicaciones externas, y la incorporación de un gamepad virtual en pantalla para crear controles táctiles que emulen un mando físico, ideal para títulos que no soportan controles táctiles tradicionales o para la emulación.

Otra innovación relevante será el organizador de notificaciones con inteligencia artificial. Apoyándose en la NPU del dispositivo y en tecnologías heredadas de Android 16, HyperOS 4 integrará un sistema capaz de leer y clasificar automáticamente el contenido de las notificaciones, relegando las menos importantes a una sección silenciosa para reducir el ruido visual y mejorar la productividad.

El regreso de los widgets a la pantalla de bloqueo representa otro cambio significativo. Tras años de restricciones en las capas anteriores de Xiaomi, la nueva arquitectura de Android 16 facilita la integración de pequeños módulos interactivos.

La compatibilidad de HyperOS 4
La compatibilidad de HyperOS 4 abarcará los modelos más recientes de la serie Xiaomi, Redmi y POCO, según las políticas actuales de actualizaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles serían los dispositivos compatibles de HyperOS 4

La lista oficial de dispositivos que recibirán HyperOS 4 aún no ha sido publicada. Sin embargo, combinando la política de actualizaciones de Xiaomi (cuatro años para la gama alta y tres para la gama media-alta) con los listados de fin de ciclo, se puede trazar una estimación bastante precisa.

Entre los dispositivos de Xiaomi que figuran en los pronósticos se incluyen los modelos más recientes:

  • Serie Xiaomi 17
  • Serie Xiaomi 15: Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15T, 15T Pro
  • Serie Xiaomi 14: Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra, 14T, 14T Pro
  • Plegables: Xiaomi MIX Flip, MIX Fold 4

Para la línea Redmi, la compatibilidad abarcaría:

  • Redmi Note 15, Note 15 Pro+, Note 15 Pro
  • Redmi Note 14 Pro+ 5G, Note 14 Pro 5G, Note 14 5G
  • Redmi Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro+
  • Redmi 15, Redmi 15C, Redmi A5

En cuanto a POCO, los modelos previstos son:

  • Serie F: POCO F8 Ultra, F7, F7 Ultra, F6, F6 Pro
  • Serie X: POCO X7, X7 Pro, X6 Pro, X6
  • Serie M: POCO M8 Pro 5G, M8 5G, M7 Pro 5G, M7 5G

Existe una “zona gris” dentro de la compatibilidad: algunos terminales recibirán HyperOS 4 pero se quedarán con Android 16 como base, sin acceder a las ventajas que brindará Android 17. Esta situación afectará principalmente a modelos que están próximos a completar su ciclo de actualizaciones, por lo que el salto funcional variará dependiendo de la antigüedad del equipo.

Temas Relacionados

XiaomiHyperOSCelularesAndroidTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cada cuánto se debe reiniciar el celular y por qué es recomendado por fabricantes

El hábito de apagar y encender el teléfono interrumpe actividades maliciosas, libera memoria RAM y permite instalar actualizaciones cruciales

Cada cuánto se debe reiniciar

La inteligencia artificial preocupa a expertos por su efecto en estudiantes

Un informe internacional advierte sobre retos inéditos en el aprendizaje, las familias y el futuro escolar de menores en varios continentes

La inteligencia artificial preocupa a

Una IA puede predecir el riesgo de padecer más de 100 enfermedades con solo una noche de sueño

Un modelo desarrollado por la Universidad de Stanford, usa datos avanzados de polisomnografía para identificar patrones fisiológicos y anticipar el riesgo futuro de patologías como demencia, infarto y fibrilación auricular

Una IA puede predecir el

Después de 16 años recibió un pedido de celulares Nokia: cuánto cuestan ahora estos teléfonos antiguos

El hallazgo demuestra cómo el paso del tiempo, la escasez y la narrativa viral pueden transformar antiguos dispositivos en activos valiosos y codiciados por coleccionistas globales

Después de 16 años recibió

Tres trucos para hacer que tu celular Android sea más rápido si se ha vuelto lento de repente

La acumulación de memoria caché en aplicaciones populares como WhatsApp y navegadores web causa retrasos y bloqueos

Tres trucos para hacer que
DEPORTES
El Diablito Echeverri fue presentado

El Diablito Echeverri fue presentado en su nuevo club: el consejo clave que le dio Pep Guardiola antes de firmar

Nuevas revelaciones sobre el caso de abuso físico y sexual que complica a una figura del fútbol: “Viví medio día de agonía”

Se suspendió el amistoso que iban a jugar Racing y Universidad de Chile por una catástrofe ambiental

Una alcanzapelotas se desvaneció en pleno partido del Australian Open y una tenista la socorrió: “Estaba temblando mucho”

La desafiante respuesta de Lisandro Martínez a una gloria del Manchester United que lo criticó: “Puede venir a mi casa”

TELESHOW
La broma de Cande Tinelli

La broma de Cande Tinelli que descolocó a su padre, Marcelo, en cámara: “¿Te sentís hinchado?"

Tamara Báez mostró el antes y después de su retoque estético ante las críticas de sus seguidores

Julieta Ortega contó cómo se recuperó Palito de su problema de salud: “Muy doloroso”

Company, el fenómeno teatral que puso a Fer Dente a hablar de amor, soledad y segundas oportunidades

El fenómeno de El funeral de los objetos: con seis años en cartel, brilla en Buenos Aires y en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA

El Rijksmuseum de Ámsterdam abrirá

El Rijksmuseum de Ámsterdam abrirá un nuevo jardín de esculturas de acceso gratuito

Incertidumbre por el paradero de Evo Morales: hace una semana no se sabe de él y se cree que pudo salir de Bolivia

Panamá busca subir el nivel de formación de pilotos con programa universitario

La Fundación Nobel aclaró que el premio de la Paz es intransferible, aunque la medalla cambie de manos

Devastadores incendios en el sur de Chile: al menos 16 muertos y más de 50.000 evacuados