Por qué una llamada silenciosa puede ponerte en la mira de estafadores y mensajes spam

Detrás de estos timbrazos breves suelen operar sistemas automatizados que buscan preparar futuros engaños o campañas masivas de spam

Llamadas que permanecen en silencio
Llamadas que permanecen en silencio luego de responder pueden ser peligrosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una llamada entra al celular, no se escucha ninguna voz y se corta en cuestión de segundos. Para muchos usuarios, se trata de una molestia menor que suele atribuirse a un error de marcación o a un problema de señal.

Sin embargo, expertos en ciberseguridad advierten que este tipo de “llamadas mudas” forman parte de una estrategia cada vez más utilizada para identificar números activos y convertirlos en futuros blancos de estafas, mensajes spam y cargos no deseados.

Lejos de ser un incidente aislado, estas llamadas breves pueden ser el primer paso de una cadena de contactos fraudulentos que se extiende durante semanas. El riesgo aumenta cuando la persona decide devolver la llamada o interactuar con el número desconocido, ya que ese simple gesto confirma que el teléfono está en uso y pertenece a alguien dispuesto a responder.

Contestar llamadas a números desconocidos
Contestar llamadas a números desconocidos puede abrir la puerta a ser víctimas de estafa. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo funcionan las llamadas silenciosas

El objetivo principal de este tipo de llamadas no es establecer una conversación, sino verificar si el número es real y está activo. Para lograrlo, los sistemas automatizados realizan miles de marcaciones al azar. Si el usuario contesta, rechaza la llamada o intenta devolverla, el número queda registrado como “válido”.

Una vez confirmada su actividad, el número puede incorporarse a bases de datos que circulan entre redes dedicadas al envío masivo de mensajes publicitarios, intentos de phishing, falsas promociones o supuestas alertas urgentes. A partir de ese momento, el usuario puede empezar a recibir contactos insistentes por llamadas, SMS o aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Especialistas señalan que devolver la llamada puede ser especialmente peligroso. Algunos números están configurados para generar cargos elevados en pocos segundos o activar servicios premium sin que el usuario sea plenamente consciente.

Si te llaman, contestas y
Si te llaman, contestas y nadie responde, puede ser una llamada que busca saber que tu número está activo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Devolver la llamada a un número de spam puede provocar que le hagan más llamadas de spam y que se convierta en objetivo de estafas, lo que conlleva riesgos mucho mayores”, advierte la agencia de seguridad Keeper Security.

El papel de los prefijos internacionales

Una característica frecuente de estas llamadas es su origen internacional. Aunque no todas las llamadas del extranjero son fraudulentas, los reportes de usuarios y empresas de seguridad han identificado ciertos prefijos que aparecen con mayor frecuencia en intentos de estafa.

Entre los códigos más mencionados figuran los correspondientes a India (+91), Marruecos (+212), Costa de Marfil (+225), Sierra Leona (+231), Ghana (+233), Nigeria (+234), Albania (+355) y Bosnia y Herzegovina (+387). En muchos casos, la llamada dura apenas uno o dos timbres y se corta antes de que la persona pueda responder, con el objetivo de generar curiosidad y provocar que el usuario devuelva la llamada.

Algunas llamadas internacionales pueden tener
Algunas llamadas internacionales pueden tener como objetivo estafarte. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este método se apoya en la falta de información y en el impulso de comprobar quién intentó comunicarse. Sin embargo, ese acto puede desencadenar cargos inesperados o una avalancha de mensajes no deseados.

Señales de alerta que no conviene ignorar

Los expertos recomiendan prestar atención al contexto antes de interactuar con cualquier llamada desconocida. Si no se está esperando una comunicación importante, no hay trámites pendientes ni contactos internacionales previstos, lo más prudente es no responder ni devolver la llamada.

Otro indicio de riesgo es la repetición del patrón: varias llamadas silenciosas desde números distintos o desde el extranjero en cortos periodos de tiempo. En esos casos, bloquear el número y reportarlo como spam puede ayudar a reducir futuros intentos.

Constantes llamadas de diferentes números
Constantes llamadas de diferentes números desconocidos son un indicador de que tu número se encuentra en una base de datos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, es importante desconfiar de cualquier mensaje posterior que haga referencia a la llamada perdida e invite a comunicarse con urgencia, descargar archivos o proporcionar datos personales. Estas tácticas suelen buscar generar presión para que el usuario actúe sin verificar la información.

Cómo protegerse de este tipo de fraudes

Las medidas de prevención no requieren conocimientos técnicos avanzados. Activar los filtros de llamadas spam que ofrecen los sistemas operativos móviles, evitar responder números desconocidos y no devolver llamadas sospechosas son acciones clave para reducir el riesgo.

También se recomienda mantener el sistema operativo actualizado, ya que muchas mejoras de seguridad están orientadas a detectar comportamientos fraudulentos. En caso de recibir cargos inesperados, es fundamental contactar de inmediato al operador telefónico para bloquear servicios no autorizados.

Evitar responder llamadas de números
Evitar responder llamadas de números desconocidos te pueden salvar del fraude. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llamadas silenciosas pueden parecer inofensivas, pero forman parte de un ecosistema de fraudes cada vez más sofisticado. Ignorarlas y no interactuar con números sospechosos sigue siendo una de las formas más efectivas de evitar que un simple timbrazo se convierta en semanas de spam o en una pérdida económica inesperada.

