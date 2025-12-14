Tecno

Top 10 videos más vistos en YouTube Colombia hoy

La plataforma más popular de videos tiene presencia en 104 países y alrededor de cada minuto se suben a la plataforma 500 horas de contenido

Guardar
YouTube se ha convertido en
YouTube se ha convertido en uno de los medios favoritos del público para pasar un rato agradable en el tiempo libre. (Infobae/Jovani Pérez)

Aunque redes sociales como Facebook e Instagram están apostando cada vez más por los videos, lo cierto es que YouTube sigue siendo el rey al ser la segunda página más visitada en el mundo sólo por detrás del buscador Google.

YouTube tiene presencia en 104 países y está disponible en 80 idiomas, por lo que no sorprende que en dicha plataforma puedas encontrar un video de BTS, pasando por videos de terror hasta llegar a contenido educativo sobre cómo resolver una ecuación.

La plataforma estadounidense, surgida en el año 2005, se ha convertido en la biblioteca digital de videos más grande del mundo y prueba de ello es que a ella se suben más de 500 horas de contenido cada minuto, al día son vistos 5 mil millones de videos y las ganancias se estiman en 15 mil millones de dólares al trimestre.

Ante estas cifras podría ser un tanto difícil perderse las novedades o los clips que están siendo los más populares, es por eso que YouTube cuenta desde 2018 con diversas listas en donde se pueden consultar los artistas más escuchados, los videos más vistos y cuáles son las tendencias del día en tiempo real.

Acá el listado de los 10 nuevos videos que están en tendencia

1. HEREDERO - Linda (Video Oficial)Artista/canal: HEREDERO

2. MI FORTUNAArtista/canal: Ryan Castro y SOG

3. mi refeArtista/canal: Ovy On The Drums y Beéle

4. Ivonny BonitaArtista/canal: KAROL G

5. QuédeteArtista/canal: Alligator Lyrics

6. JLEXIS X DANI BARRANCO X ALOFOKE MUSIC - ENVUELTOSArtista/canal: AlofokeMusicSounds

7. Busca Por DentroArtista/canal: Grupo Niche

8. SANKAArtista/canal: Alligator Lyrics

9. EncantadoraArtista/canal: Yandel

10. THIS IS COLOMBIAArtista/canal: Pirlo y El Americano 4KT

Los inicios de YouTube

YouTube vio la luz en febrero de 2005, cuando tres antiguos empleados de la compañía de Paypal ―Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim― se unieron y la crearon luego de que experimentaran dificultades para compartir entre sí un par de videos tras asistir a una fiesta.

El dominio fue activado el 14 de febrero de 2005 y casi un mes después, el 23 de abril, fue cargado el primer video a la plataforma que llevaba por nombre “Me at the Zoo”. Fue cuestión de tiempo para que todo el mundo comenzara a cargar contenido y a compartir los enlaces a través de otras redes sociales como MySpace.

Una de las grandes empresas que vio el potencial de YouTube fue la marca Nike, que subió una publicidad protagonizada por Ronaldinho, lo que hizo que otras grandes compañías voltearan a ver a YouTube y se sintieran atraídas.

Tal fue la gran acogida de los internautas por YouTube que para diciembre de 2005 la plataforma pasó de las 50 millones de visitas al día a 250 millones de visualizaciones luego de que un canal subiera el clip musical Lazy Sunday, transmitido originalmente por Saturday Night Live.

Para el año siguiente, en el 2006, el sitio fue comparado por el gigante del internet, Google, por un valor de 1650 millones de dólares. En ese entonces eran visualizados 100 millones de videos al día y 65 mil clips se añadían a diario. También firmaron acuerdos con disqueras para poder reproducir videos musicales.

YouTube: entre la cultura popular y la política

En el 2022, los usuarios
En el 2022, los usuarios de YouTube se inclinaron más por los videos de música urbana. (EFE/Sascha Steinbach)

Desde que fue puesto en marcha, YouTube fue un sitio que llegó a hacer una revolución no sólo en internet, sino también en la forma en la que los usuarios miran contenido. Muestra de ello el reconocimiento que la revista Time le otorgó en noviembre del 2006 al ser nombrado el “Invento del Año”.

Convertido en el mejor medio de difusión, el gozar de tanta popularidad también ha metido a sus dueños en aprietos como cuando albergar peleas escolares o en donde hay bullying, clips relacionados al terrorismo, narcotráfico u otros temas considerados delicados por su contenido íntimo o por mostrar delitos como asesinatos y más.

Para Estados Unidos uno de los temas más delicados es el de los tiroteos escolares, por lo que YouTube ha estado más de una vez en el ojo del huracán por alojar contenido filmado por los atacantes, como fue el caso de la masacre de Virginia Tech, cuando Cho Seung-Hui, el atacante, subió previamente a los hechos un discurso.

Más recientemente, tras el surgimiento de la pandemia del coronavirus, también ha surgido inquietud sobre cómo la plataforma permite la monetización de contenido que puede ser engañoso y riesgoso para la población.

Aunque no todo es malo, pues a través de dicha plataforma muchas personas han podido ser reconocidas por su talento, como fue el caso de Susan Boyle, quien participó en el programa Britain’s Got Talent cuyo extracto subido a YouTube logró que la mujer pasara a ser una completa desconocida a una de las personas más viralizadas, famosas y aclamadas del internet.

Temas Relacionados

YouTubeStreamingcolombia-entretenimientoNoticias

Últimas Noticias

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Chile?

Desde sus inicios en el año 2005, la plataforma de YouTube se ha colocado rápidamente en el gusto del público y se ha convertido en la biblioteca digital de videos más grande del mundo

¿Cuáles son las nuevas tendencias

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Argentina este día

La plataforma más popular de videos tiene presencia en 104 países y se calcula que cada minuto se suben a la plataforma 500 horas de contenido

Lista de los 10 videos

Cuidado con el horno microondas: qué objetos y alimentos no debes introducir en este electrodoméstico

Descubrir qué materiales y productos pueden causar explosiones, incendios o liberar toxinas es clave para evitar accidentes en la cocina

Cuidado con el horno microondas:

Memoria RAM o almacenamiento: cómo saber cuándo se debe actualizar cada uno

Descubrir si conviene invertir en memoria RAM o en almacenamiento puede marcar la diferencia en el uso cotidiano de un equipo

Memoria RAM o almacenamiento: cómo

Inteligencia espacial, la capacidad que aún no ha sido dominada por las IA

La inteligencia espacial, base del pensamiento humano, se perfila como el próximo gran desafío para el desarrollo de la inteligencia artificial

Inteligencia espacial, la capacidad que
DEPORTES
Estudiantes de La Plata venció

Estudiantes de La Plata venció a Racing en los penales y se coronó campeón del Torneo Clausura

Así fue la tanda de penales que consagró a Estudiantes como campeón del Clausura: el eufórico festejo de Verón en la tribuna

La final que jugará Estudiantes ante Platense el próximo fin de semana que podría abrirle la puerta a dos títulos más

Estudiantes se clasificó a la Libertadores tras ser campeón del Torneo Clausura: todos los equipos argentinos que jugarán copas internacionales en 2026

La magistral definición de Maravilla Martínez tras un show de errores de Estudiantes para el gol de Racing en la final del Clausura

TELESHOW
La llamativa participación de Pampita

La llamativa participación de Pampita en el show de María Becerra: sensualidad, glamour y besos

Darío Barassi contó el detrás de escena de su encuentro con Lionel Messi: “Surgió la posibilidad a través de Antonela”

Mirtha Legrand deslumbró a sus invitados con un vestido blanco de crepé y cristales

Los emotivos mensajes de cumpleaños que recibió Valentín Yankelevich: del recuerdo de Cris Morena a la dedicatoria de Gustavo

La indirecta de Sabrina Rojas a Luciano Castro tras la celebración de un nuevo logro de su hijo Fausto

INFOBAE AMÉRICA

La nueva vida en el

La nueva vida en el exilio de Rosie O’Donnell, la enemiga pública n°1 de Donald Trump

Alemania frustró un presunto atentado islamista contra un mercado navideño en Baviera y arrestó a cinco sospechosos

Conmoción en Estados Unidos: una mujer sufrió quemaduras severas tras una agresión química en la vía pública

El cometa interestelar 3I/ATLAS reveló un resplandor verde inesperado

Cómo se vive la Navidad en Argentina: decoración, rituales, cenas frías y fuegos artificiales en pleno verano