Tecno

Lista de los 10 videos más populares este sábado en YouTube Colombia

La plataforma más popular de videos tiene presencia en 104 países y alrededor de cada minuto se suben a la plataforma 500 horas de contenido

Guardar
YouTube se ha convertido en
YouTube se ha convertido en uno de los medios favoritos del público para pasar un rato agradable en el tiempo libre. (Infobae/Jovani Pérez)

Aunque redes sociales como Facebook e Instagram están apostando cada vez más por los videos, lo cierto es que YouTube sigue siendo el rey al ser la segunda página más visitada en el mundo sólo por detrás del buscador Google.

YouTube tiene presencia en 104 países y está disponible en 80 idiomas, por lo que no sorprende que en dicha plataforma puedas encontrar un video de BTS, pasando por videos de terror hasta llegar a contenido educativo sobre cómo resolver una ecuación.

La plataforma estadounidense, surgida en el año 2005, se ha convertido en la biblioteca digital de videos más grande del mundo y prueba de ello es que a ella se suben más de 500 horas de contenido cada minuto, al día son vistos 5 mil millones de videos y las ganancias se estiman en 15 mil millones de dólares al trimestre.

Ante estas cifras podría ser un tanto difícil perderse las novedades o los clips que están siendo los más populares, es por eso que YouTube cuenta desde 2018 con diversas listas en donde se pueden consultar los artistas más escuchados, los videos más vistos y cuáles son las tendencias del día en tiempo real.

Acá el listado de los 10 nuevos videos que están en tendencia

1. MI FORTUNAArtista/canal: Ryan Castro y SOG

2. quédateArtista/canal: Caribeo

3. EL FICTICIOArtista/canal: Pirlo

4. Nuestro sueñoArtista/canal: SabroSón

5. Yo TambiénArtista/canal: Romeo Santos

6. EresArtista/canal: Grupo Niche

7. La funaArtista/canal: Alcolirykoz

8. CHICA GALÁCTICAArtista/canal: W Sound, Cris Mj y Ovy On The Drums

9. El Beneficio De La DudaArtista/canal: Grupo Firme

10. Danny Ocean - Me Rehúso (Letra)Artista/canal: Caribeo

Los videos que marcaron tendencia este 2023 en Colombia

En el 2022, los usuarios
En el 2022, los usuarios de YouTube se inclinaron más por los videos de música urbana.(Reuters/Dado Ruvic)

La plataforma de YouTube se ha mantenido entre las más populares a pesar de la diversificación de opciones para consumir vídeos y música. Los usuarios la usan para ver videos musicales, tutoriales y hasta noticias. Respecto a los artistas que más vieron este 2023, en el primer lugar estuvo Karol G y Shakira con TQG; en segundo lugar Joaquin Guiller, Maycol Rosero, Beren con No Sufriré Por Nadie; en seguida, Yng Lvcas y Peso Pluma con el videoclip de La Bebe.

La plataforma también ha sido testigo de la creciente popularidad de creadores de contenido latinoamericanos a lo largo de 2023. Entre ellos, se destaca el influencer uruguayo Fede Vigevani, quien se ha consolidado como uno de los youtubers más vistos en Colombia.

El contenido de Vigevani se caracteriza por su versatilidad, abarcando desde vlogs, retos, hasta bromas en cámara oculta. Otro creador que ha acaparado la atención en la región es el estadounidense MrBeast, conocido por sus desafíos y sorteos. A pesar de ser un creador de contenido que no es de habla hispana, MrBeast ha logrado trascender las barreras del idioma y se ha posicionado entre los más vistos en Colombia.

A estos creadores se suman Alfredo Larin, Ian Lucas, Ami Rodríguez y como “revelación del año”: Alextis, The Donato, Albertisment, Amara Que Linda y DeGoBooM. Estos creadores han demostrado que es posible alcanzar una gran audiencia fuera de sus países de origen, a la par de poner en alto el idioma español en la plataforma, donde comunidades de habla hispana continúan creciendo y consumiendo contenido.

Mientras que en los videos más populares, demostraron que les interesa más el entretenimiento y lo noticioso. Los más reproducidos fueron: Rihanna’s FULL Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show; ES LEY: Ni se te ocurra hacer la TÉCNICO-MECÁNICA sin saber esto $$$; $1 vs $500,000 Plane Ticket! - $1 vs $500,000 Plane Ticket!; The Juanpis Live Show - Entrevista a F***s News y Millonarios 1 (3) vs Nacional 1 (2) - El ‘Embajador’ hace historia al ganar la estrella 16.

Temas Relacionados

YouTubeStreamingcolombia-entretenimientoNoticias

Últimas Noticias

YouTube en Chile: los 10 videos que son tendencia este sábado

Desde sus inicios en el año 2005, la plataforma de YouTube se ha colocado rápidamente en el gusto del público y se ha convertido en la biblioteca digital de videos más grande del mundo

YouTube en Chile: los 10

Youtube en Argentina: la lista de los 10 videos en tendencia de este día

Google compró YouTube en el 2006 por un valor de 1650 millones de dólares; en ese entonces se visualizaban 100 millones de videos al día

Youtube en Argentina: la lista

Graba y envía mensajes de voz en WhatsApp usando un Apple Watch: paso a paso

Los usuarios también pueden recibir alertas de llamadas y saber quién los está contactando sin tener que usar el iPhone

Graba y envía mensajes de

Apple podría presentar iPhone con procesadores Intel y se lanzaría en 2028

Intel comenzaría a suministrar el chip A22 para dispositivos como el iPhone 20 y el iPhone 20e

Apple podría presentar iPhone con

Llamadas internacionales de WhatsApp: por qué las recibes y cómo evitarlas

Si alguien que no conoces, especialmente del extranjero, te envía enlaces por mensaje directo o insiste en llamarte varias veces, es muy probable que sea un ciberdelincuente que intenta obtener tu información personal

Llamadas internacionales de WhatsApp: por
DEPORTES
Habrá campeón argentino en la

Habrá campeón argentino en la Liga Sudamericana de básquet: el triple heroico que definió una de las semifinales

Escándalo en Liverpool por las declaraciones de Mohamed Salah contra el entrenador: “El club me está traicionando”

La confesión más sincera de Mascherano tras ganar la MLS con Inter Miami y recordar su paso como técnico de la Selección

Messi habló tras conquistar la MLS con Inter Miami y dejó un sentido mensaje para sus amigos Jordi Alba y Busquets

El Inter Miami de Lionel Messi le ganó la final a Vancouver Whitecaps y logró su primer título de la MLS

TELESHOW
María Julia Oliván contó cómo

María Julia Oliván contó cómo sigue su recuperación tras el accidente doméstico que dejó el 25% de su cuerpo quemado

Maru Botana confesó cómo reaccionaron sus hijos ante los rumores de un nuevo embarazo

Mirtha Legrand brilló con un look de alto impacto: vestido negro de organza traslúcida y una selección de joyas

Marixa Balli habló sobre el dibujo de su remera que desató una ola de interpretaciones inesperadas en MasterChef

Marley compartió el nuevo logro de Mirko en taekwondo: emoción y orgullo familiar ante un desafío deportivo

INFOBAE AMÉRICA

Desde el estrés hasta el

Desde el estrés hasta el deterioro cognitivo: cinco formas en que los microplásticos dañan el cerebro

Las pruebas genéticas podrían anticipar insuficiencia cardíaca en niños con miocarditis, según un estudio

Trágico incendio en una discoteca de la India: al menos 23 muertos

María Corina Machado y Edmundo González condenaron la muerte del preso político Alfredo Díaz en prisión: “Es una nueva víctima del régimen criminal de Maduro”

Salvador Nasralla denunció “errores graves” en más de 5.000 actas y exigió al CNE “una revisión minuciosa” en Honduras