Mark Zuckerberg ahora quiere curar todas las enfermedades: usará su fundación y la IA

La organización filantrópica reducirá el peso de proyectos educativos y sociales para concentrar recursos en investigación biomédica impulsada por modelos avanzados de IA

Mark Zuckerberg anuncia el nuevo objetivo de su fundación filantrópica: curar todas las enfermedades con IA. | Instagram.

La Iniciativa Chan Zuckerberg confirmó un giro estratégico que tendrá impacto directo en el ecosistema científico global. La organización filantrópica creada por Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan concentrará su estructura, presupuesto y enfoque en investigación científico-biológica e inteligencia artificial aplicada.

La fundación reduce así el peso que históricamente tenían dentro de su operación proyectos vinculados a educación, participación política comunitaria y viviendas de apoyo social. La decisión representa el cambio más profundo desde la creación de la organización en 2015.

La nueva etapa prioriza la expansión de infraestructura computacional masiva para uso científico. El anuncio se dio luego de un encuentro en las oficinas de Biohub en Redwood City, donde se presentó una hoja de ruta enfocada en llevar el cómputo especializado a una escala sin precedentes dentro del sector filantrópico.

Meta CEO Mark Zuckerberg delivers
Meta CEO Mark Zuckerberg delivers a speech during the Meta Connect event at the company's headquarters in Menlo Park, California, U.S., September 17, 2025. REUTERS/Carlos Barria

La planificación contempla multiplicar la capacidad instalada de centros de datos antes de 2028, con el objetivo de entrenar modelos capaces de analizar sistemas celulares completos. Uno de los objetivos es permitir experimentación virtual a una velocidad mayor que la posible en laboratorio físico.

Además, la organización incorporó el equipo técnico de una startup dedicada a modelos de inteligencia artificial aplicada a evolución molecular, y nombró al responsable científico de esa firma como nuevo director científico de la fundación. El monto de la operación no fue revelado de manera pública. La incorporación refuerza la intención de acelerar prototipos de IA que puedan operar sobre grandes corpus de datos biológicos, incluyendo secuencias genéticas y señales celulares.

Asimismo, a través de redes sociales, Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan explicaron que uno de los objetivos de su fundación filantrópica es prevenir y encontrar la cura para todas las enfermedades. “Empezamos con el objetivo de ayudar a los científicos a curar o prevenir todas las enfermedades este siglo. Con el progreso en la IA, ahora creemos que esto será posible mucho antes”, dice su comunicado.

Mark Zuckerberg y su fundación
Mark Zuckerberg y su fundación filantrópica buscarán encontrar la cura para todas las enfermedades. (Foto: Instagram)

Cabe resaltar que la fundación había comprometido decenas de miles de millones de dólares en donaciones durante la última década. Sin embargo, la agenda social y educativa se ha reducido de forma progresiva durante los últimos años. Un ejemplo visible fue el cierre de una escuela fundada por Priscilla Chan debido a la pérdida de su financiamiento.

También se desactivaron áreas internas dedicadas a políticas de diversidad e iniciativas sociales locales. No se trata de un cierre total, pero sí de un recorte claro en alcance de programas externos no relacionados con investigación biológica.

El cambio también refleja el giro tecnológico de Meta, empresa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, que reforzó inversiones en inteligencia artificial para sostener competitividad. Lo que ocurre dentro de la fundación está alineado con esa tendencia: la convicción de que la inteligencia artificial acelerará avances en modelos predictivos de enfermedades e incluso en simulación de procesos fisiológicos.

FILE PHOTO: Meta CEO Mark
FILE PHOTO: Meta CEO Mark Zuckerberg makes a keynote speech during the Meta Connect annual event, at the company's headquarters in Menlo Park, California, U.S. September 25, 2024. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

El relato interno apunta a una idea central, lo que antes parecía un proyecto para un siglo de investigación podría acortarse a escalas de tiempo menores si el desarrollo de modelos continúa avanzando al ritmo actual.

La organización sostiene que el mayor retorno social posible surge de invertir en ciencia y cómputo. La apuesta se basa en que herramientas de IA podrían convertirse en apoyo directo para la detección temprana de enfermedades, el desarrollo de nuevas terapias y la generación de conocimiento estructurado para acelerar ciclos de descubrimiento. Durante el encuentro se hizo referencia a plataformas que permitirían virtualizar experimentos antes de trasladarlos a laboratorios húmedos.

Con la nueva estrategia, Biohub se convierte en el centro de gravedad del próximo capítulo de la filantropía de la Iniciativa Chan Zuckerberg. La promesa pública es impulsar modelos capaces de migrar de la observación descriptiva a capacidad de razonamiento biológico. La meta declarada es aportar sistemas que permitan acelerar el entendimiento y eventual prevención de enfermedades.

