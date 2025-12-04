Webtoons: estas son las historietas digitales más populares para leer el fin de semana

Conoce las historias más populares de esta semana en Webtoons (Infobae)

Webtoon es una plataforma donde se publican varias historietas digitales en formato vertical de diferentes géneros como suspenso, romance, comedia y acción.

Los webtoons son historietas digitalizadas que surgieron en Corea del Sur y se han logrado posicionar a nivel internacional como un género atractivo para las audiencias, pues su formato hace posible que las personas puedan leerlos en su teléfono móvil o cualquier otro dispositivo electrónico.

En Webtoon cuentan con un top semanal en el que se posicionan las historias más populares. Si quieres iniciar en el mundo de estas historietas digitales o buscas una nueva trama te compartimos la lista de los más famosos de hoy:

Los Webtoons más populares

1.- Mordiscos de amor

Género: Romance

Autor: Alicia Wallace, WmW, Anzaitea, Ele, Saisho, Jun..

Cuando Kieran conoce a Mason Kane, su nuevo compañero de clase, lo invade un desprecio inexplicable. Pronto se hace evidente el motivo: Mason es un hombre lobo. Pero cuando una pelea termina en un beso inesperado, Kieran siente atracción por Mason al instante. Nada tiene sentido: si se supone que los vampiros y los hombres lobo son enemigos mortales, ¿por qué a Kieran Mason le parece tan irresistible?

2.- Complejo de amigos de la infancia

Género: Romance

Autor: EUNHI

Haneul y Mincheol son amigos desde que eran bebés y han estado juntos toda la vida. A pesar de que nunca se han visto como algo más que amigos, los malentendidos y deseos han complicado su amistad, llevándolos poco a poco a reconocer lo que realmente sienten el uno por el otro. En esta comedia romántica, donde la tensión se siente en el aire, estos dos amigos se dan cuenta de que, aunque hay sentimientos y tentaciones de por medio, no tienen derecho a cruzar la línea por la cercanía que los une. Pero, ¿qué pasará cuando la línea que han mantenido tan clara empiece a desdibujarse?

3.- DARK MOON: Las dos lunas

Género: Fantasía

Autor: HYBE

La llegada de Selen, una nueva estudiante cuyo rostro es idéntico a Sooha, sacude Riverfield. Mientras los rumores y las sospechas se propagan, fuerzas ocultas despiertan: antiguas conspiraciones resurgen, la magia vuelve a fluir… y una batalla en torno a la verdadera Reina Vampiro está a punto de comenzar.

4.- La emperatriz divorciada

"The Remarried Empress" confirma a su reparto en versión live-action (Composición: Naver/Webtoon)

Género: Fantasía

Autor: Alphatart, Sumpul, HereLee..

Navier Ellie Trovi era la emperatriz perfecta en todos los sentidos: inteligente, valiente y sociable. Era amable con sus súbditos y devota de su marido. Se conformaba con vivir el resto de sus días como la sabia emperatriz del Imperio de Oriente… Pero un día, su esposo trajo a una amante y le exigió el divorcio. “Acepto este divorcio… y solicito autorización para volver a casarme”. En un giro inesperado, Navier se vuelve a casar con otro emperador y conserva su título y su sueño de ser emperatriz. Pero ¿cómo se desarrollaron los hechos?

5.- Los lobos de la emperatriz

Género: Romance

Autor: LICO, Honey Bambi

En un mundo donde el destino está marcado en la piel, Sepia, la emperatriz humana del imperio de las bestias, se ve amenazada por una nueva rival: Titié, una cierva blanca que tiene el nombre del emperador Demios grabado en el pecho. A pesar de los maliciosos planes de Titié, Sepia se aferra a su papel de emperatriz y a su rol como la Estrella de Ishtar, decidida a cumplir su destino y salvar al imperio. Roxan, un lobo primo de Demios, se presenta ante Sepia y despierta su interés. En esta trama de amor, fidelidad y decepción, ¿Sepia será capaz de recuperar su poder y conocer la verdad que esconde su corazón?

6.- Llora, o mejor aún, suplica

Género: Romance

Autor: VAN.J, Solche

Después de perder a sus padres con tan solo 12 años, Layla Lewelin pasa de casa en casa de un pariente indiferente a otro, hasta que eventualmente es enviada a otro país. Al llegar al Imperio de Berg, Layla queda al cuidado de Bill Remmer, un huraño pariente lejano al que parece importarle poco más que su trabajo como jardinero de la ilustre familia Gerhard. Tras años de abandono, el único deseo de Layla es un lugar al que llamar hogar, pero sus encuentros con el apuesto duque Matthias Von Gerhard y el resto de la aristocracia ponen en prueba y afligen el tierno corazón de la joven.

7.- Deseo elegante

Género: Drama

Autor: Kim Jong Geon

Solhee se cuentra con su primer amor, Woojae, tras muchos años sin verlo. Pero resulta que está en una relación ilícita con su jefa casada. Por circunstancia de la vida, Solhee acaba enseñando viola al hijo de la amante de Woojae.

8.- Love 4 a Walk

Género: Romance

Autor: Nuria Sanguino

A Pam le han roto el corazón demasiadas veces, y que la abandonaran por su travieso perro, Bob, fue la gota que rebalsó el vaso. Ahora está decidida a cuidar a su preciada mascota sola. ¿Cuánto tiempo podrá resistirse esta enamoradiza mujer antes de enamorarse de su misterioso y comprensivo vecino, Tyler, sobre todo cuando él es tan bueno con los perros?

9.- Raíces del Corazón

Género: Romance

Autor: Mewmimiu

William es un chico de ciudad que acaba de cumplir sus 18 años, finalmente la edad para hacer todo lo que quiere, ¿no? Pero la vida le dará una vuelta al mudarse su familia al campo, frenando todos los planes que tenía.

10.- Caída del espacio

Género: Romance

Autor: Pookie Senpai

Kade vive una vida tranquila y solitaria… ¡hasta que una adorable chica alienígena se estrella en su jardín! Al abrir las puertas de su hogar, ¿logrará esta chica de otro planeta abrir el corazón de Kade?

Cuále son las diferencias entre Webtoon y el Manhwa

“Hongjacga ilustrador de Dr. Brain dibujando un boceto (REUTERS)

El webtoon y el manhwa son dos formatos populares de cómic digital, pero tienen varias diferencias tanto en su origen como en su formato de presentación. El webtoon es originario de Corea del Sur, pero su distribución se ha globalizado a través de plataformas digitales. Generalmente, el webtoon se caracteriza por ser vertical, adaptado a la lectura en dispositivos móviles, donde los usuarios pueden desplazarse hacia abajo para leer. Este formato de lectura ha sido una de las claves de su éxito, ya que facilita la experiencia interactiva y fluida.

Por otro lado, el manhwa es también un cómic coreano, pero su distribución y forma de lectura son más tradicionales. Se presenta generalmente en formato horizontal, similar al cómic occidental y se lee de izquierda a derecha. En cuanto a su estilo de dibujo, el manhwa tiene una influencia más clara del manga japonés, aunque sus características son propias. Es común encontrar manhwa en versiones impresas y en línea, pero su origen no depende exclusivamente de plataformas digitales.

Una diferencia clave entre ambos radica en su forma de consumo. El webtoon está estrechamente ligado a plataformas como LINE Webtoon o Tapas, donde se publican episodios semanales con una alta frecuencia y sin la necesidad de un volumen físico. Por otro lado, el manhwa suele publicarse de manera más tradicional, a menudo en capítulos que se recopilan en tomos, lo que permite una experiencia de lectura más pausada. Las plataformas como Lezhin Comics o ComiXology son ejemplos donde se encuentran ambos, pero el formato y la accesibilidad varían.