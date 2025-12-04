Qué fue lo que más le preguntaron los españoles a Alexa en 2025: desde Lionel Messi hasta Bad Bunny

Los hogares en España estuvieron interesados en preguntarle a Alexa por diferentes temas durante 2025, desde contenidos de curiosidad hasta información relevante o de entretenimiento.
Así que Amazon dio a conocer cuáles fueron las preguntas que más realizaron los españoles al asistente de voz durante este año. Con personajes importantes como Lionel Messi, Bad Bunny y Elon Musk.
Cuáles los temas más preguntados a Alexa en España
- Deportes
En el ámbito deportivo, la variedad y el entusiasmo quedaron reflejados en la cantidad de preguntas vinculadas a estrellas y competiciones. El fútbol, principalmente con figuras que ya están fuera de España como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, siguió reinando en el interés general, pero el tenis y la Fórmula 1. Este es el ranking de los temas deportivos más consultados en el asistente de voz:
- Fútbol.
- Tenis.
- Fórmula 1.
- Motociclismo.
- Baloncesto.
Deportistas más buscados:
- Cristiano Ronaldo.
- Lionel Messi.
- Carlos Alcaraz.
- Kylian Mbappé.
- Conocimiento general: datos para la vida cotidiana
La inquietud por datos de actualidad, cifras globales o información singular sobre la realidad cotidiana ocupó un lugar central.
Preguntas frecuentes de conocimiento general:
- ¿Cuál es el valor del Bitcoin?
- ¿Cuál es la población de la Tierra?
- ¿Cuántos años tiene la Reina Letizia?
- Celebridades
El radar de Alexa se llenó otro año de dudas sobre famosos, repartidas en tres grandes bloques: altura física, patrimonio económico y vida sentimental. El interés abarcó tanto estrellas internacionales como figuras reconocidas por el público español.
Altura (¿Cuánto mide…?):
- Lionel Messi.
- Cristiano Ronaldo.
- Carlos Alcaraz.
- Pablo Motos.
- Kylian Mbappé.
- Aitana.
- Tom Cruise.
- Bertín Osborne.
- David Broncano.
- Jude Bellingham.
Patrimonio (¿Cuánto dinero tiene…?):
- Elon Musk.
- MrBeast.
- Cristiano Ronaldo.
- Lionel Messi.
- Jeff Bezos.
- Rowan Atkinson.
- Kylian Mbappé.
- Shakira.
- Taylor Swift.
- Bad Bunny.
Relaciones (¿Quién es la pareja de…?):
- Cristiano Ronaldo.
- Donald Trump.
- Rocío Dúrcal.
- Richard Gere.
- Elsa Pataky.
- Sergio Ramos.
- Lionel Messi.
- Julio Iglesias.
- Penélope Cruz.
- Aitana.
- Artistas y música
La presencia musical estuvo absolutamente dominada por figuras internacionales y el empuje de artistas españoles. Alexa, convertida en DJ de referencia, ofició de canal para acceder a discos, canciones y playlists dentro del hogar.
Artistas más reproducidos en Alexa y Amazon Music:
- Bad Bunny.
- KAROL G.
- Aitana.
- Quevedo.
- Myke Towers.
- Shakira.
- JC Reyes.
- Manuel Carrasco.
- Bruno Mars.
- Anuel AA.
Canciones más solicitadas del año:
- “APT.” – ROSÉ & Bruno Mars.
- “Golden” – HUNTR/X (KPop Demon Hunters).
- “Espresso Macchiato” – Tommy Cash.
- “Esa Diva” – Melody.
- “La Morocha” – Luck Ra & BM.
- “Potra Salvaje” – Isabel Aaiún & Fernando Moreno.
- “Si Antes Te Hubiera Conocido” – KAROL G.
- “W Sound” – Beele & Ovy On The Drums.
- “NUEVAYoL” – Bad Bunny.
- “Alleh & Yorghaki” – Capaz.
Álbumes más reproducidos (Top 5):
- Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny.
- BUENAS NOCHES – Quevedo.
- KPop Demon Hunters (banda sonora).
- Cuarto Azul – Aitana.
- Tropicoqueta – Karol G.
- Podcasts
El formato del audio hablado continuó afianzándose, y Alexa se posicionó como acceso principal para los contenidos más populares en España.
Podcasts más escuchados:
- Nadie Sabe Nada (Andreu Buenafuente y Berto Romero).
- El Larguero.
- La rosa de los vientos.
- La Brújula.
- SER Historia.
- Hora 25.
- Crónica Rosa.
- Todo Concostrina.
- Espacio en blanco.
- El búnquer.
El avance de Alexa en 2025
El 2025 también estuvo marcado por el avance tecnológico del asistente, incorporando inteligencia artificial generativa con la versión Alexa+. Entre los detalles más comentados se encuentran:
- Redacción de textos por voz y resumen de noticias a petición.
- Conversaciones más fluidas y personalizadas.
- Mejoras en seguridad y privacidad, como futura encriptación cuántica y el Modo Incógnito físico para desconexión automática de cámaras y micrófonos.
- Experimentación con dispositivos Echo Loop 2025 para funciones activadas mediante gestos o pensamientos.