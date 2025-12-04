Qué fue lo que más le preguntaron los españoles a Alexa en 2025: desde Lionel Messi hasta Bad Bunny

Las preguntas más frecuentes a Alexa en España en 2025 reflejan el interés por deportes, celebridades y música. (AMAZON)

Los hogares en España estuvieron interesados en preguntarle a Alexa por diferentes temas durante 2025, desde contenidos de curiosidad hasta información relevante o de entretenimiento.

Así que Amazon dio a conocer cuáles fueron las preguntas que más realizaron los españoles al asistente de voz durante este año. Con personajes importantes como Lionel Messi, Bad Bunny y Elon Musk.

Cuáles los temas más preguntados a Alexa en España

Deportes

En el ámbito deportivo, la variedad y el entusiasmo quedaron reflejados en la cantidad de preguntas vinculadas a estrellas y competiciones. El fútbol, principalmente con figuras que ya están fuera de España como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, siguió reinando en el interés general, pero el tenis y la Fórmula 1. Este es el ranking de los temas deportivos más consultados en el asistente de voz:

Fútbol. Tenis. Fórmula 1. Motociclismo. Baloncesto.

A la pregunta '¿Cuánto mide…?', Lionel Messi fue el personaje más consulado en Alexa. (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

Deportistas más buscados:

Cristiano Ronaldo. Lionel Messi. Carlos Alcaraz. Kylian Mbappé.

Conocimiento general: datos para la vida cotidiana

La inquietud por datos de actualidad, cifras globales o información singular sobre la realidad cotidiana ocupó un lugar central.

Preguntas frecuentes de conocimiento general:

¿Cuál es el valor del Bitcoin? ¿Cuál es la población de la Tierra? ¿Cuántos años tiene la Reina Letizia?

Celebridades

El radar de Alexa se llenó otro año de dudas sobre famosos, repartidas en tres grandes bloques: altura física, patrimonio económico y vida sentimental. El interés abarcó tanto estrellas internacionales como figuras reconocidas por el público español.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Carlos Alcaraz figuran entre los deportistas más buscados en Alexa durante 2025. (REUTERS/Rodrigo Antunes/File Photo)

Altura (¿Cuánto mide…?):

Lionel Messi. Cristiano Ronaldo. Carlos Alcaraz. Pablo Motos. Kylian Mbappé. Aitana. Tom Cruise. Bertín Osborne. David Broncano. Jude Bellingham.

Patrimonio (¿Cuánto dinero tiene…?):

Elon Musk. MrBeast. Cristiano Ronaldo. Lionel Messi. Jeff Bezos. Rowan Atkinson. Kylian Mbappé. Shakira. Taylor Swift. Bad Bunny.

Relaciones (¿Quién es la pareja de…?):

Cristiano Ronaldo. Donald Trump. Rocío Dúrcal. Richard Gere. Elsa Pataky. Sergio Ramos. Lionel Messi. Julio Iglesias. Penélope Cruz. Aitana.

Artistas y música

La presencia musical estuvo absolutamente dominada por figuras internacionales y el empuje de artistas españoles. Alexa, convertida en DJ de referencia, ofició de canal para acceder a discos, canciones y playlists dentro del hogar.

Bad Bunny, KAROL G y Aitana encabezan la lista de artistas más reproducidos en Alexa y Amazon Music en España. (REUTERS/Erika Santelices)

Artistas más reproducidos en Alexa y Amazon Music:

Bad Bunny. KAROL G. Aitana. Quevedo. Myke Towers. Shakira. JC Reyes. Manuel Carrasco. Bruno Mars. Anuel AA.

Canciones más solicitadas del año:

“APT.” – ROSÉ & Bruno Mars. “Golden” – HUNTR/X (KPop Demon Hunters). “Espresso Macchiato” – Tommy Cash. “Esa Diva” – Melody. “La Morocha” – Luck Ra & BM. “Potra Salvaje” – Isabel Aaiún & Fernando Moreno. “Si Antes Te Hubiera Conocido” – KAROL G. “W Sound” – Beele & Ovy On The Drums. “NUEVAYoL” – Bad Bunny. “Alleh & Yorghaki” – Capaz.

Álbumes más reproducidos (Top 5):

Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny. BUENAS NOCHES – Quevedo. KPop Demon Hunters (banda sonora). Cuarto Azul – Aitana. Tropicoqueta – Karol G.

Podcasts

El formato del audio hablado continuó afianzándose, y Alexa se posicionó como acceso principal para los contenidos más populares en España.

Podcasts más escuchados:

Nadie Sabe Nada (Andreu Buenafuente y Berto Romero). El Larguero. La rosa de los vientos. La Brújula. SER Historia. Hora 25. Crónica Rosa. Todo Concostrina. Espacio en blanco. El búnquer.

Alexa avanzó en 2025 con inteligencia artificial generativa, mejoras en privacidad y nuevas funciones como el Modo Incógnito físico. (AMAZON)

El avance de Alexa en 2025

El 2025 también estuvo marcado por el avance tecnológico del asistente, incorporando inteligencia artificial generativa con la versión Alexa+. Entre los detalles más comentados se encuentran:

Redacción de textos por voz y resumen de noticias a petición.

Conversaciones más fluidas y personalizadas.

Mejoras en seguridad y privacidad, como futura encriptación cuántica y el Modo Incógnito físico para desconexión automática de cámaras y micrófonos.

Experimentación con dispositivos Echo Loop 2025 para funciones activadas mediante gestos o pensamientos.