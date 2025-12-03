Tecno

Lo que debes saber antes de pensar en regalarle un celular a tu hijo en Navidad: puede ser un peligro para su salud

Un estudio masivo revela que la edad de acceso a dispositivos influye en el bienestar físico y emocional de los menores, con riesgos como alteraciones del sueño y mayor propensión a problemas de peso

Las pocas restricciones en el
Las pocas restricciones en el uso del dispositivo traen problemas en el bienestar perosnal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos padres pueden pensar como regalo de navidad para sus hijos regalarles un celular, pero la decisión de entregar un teléfono a un niño antes de los doce años puede tener consecuencias profundas en su salud física y mental, según un estudio publicado en la revista Pediatrics.

La investigación, liderada por especialistas del Children’s Hospital of Philadelphia, con la participación de expertos de la Universidad de California en Berkeley y Columbia University, analizó los datos de más de 10.000 menores en el marco del proyecto ABCD, el mayor seguimiento sobre desarrollo cerebral juvenil en Estados Unidos.

Los resultados ponen de relieve que la edad a la que se accede a un smartphone propio, es un factor determinante en el bienestar de los adolescentes.

Qué riesgos tiene recibir un celular para uso propio de forma prematura

Los adolescentes que reciben su
Los adolescentes que reciben su primer celular antes de los doce años presentan mayor malestar emocional y peor calidad de sueño. (Imagen ilustrativa Infobae)

El análisis se centró en jóvenes que recibieron su primer celular a los once años y detectó que quienes acceden a esta tecnología a edades tempranas presentan una mayor tendencia a dormir mal y un riesgo incrementado de obesidad.

Estas consecuencias negativas se intensifican cuanto menor es la edad de adquisición del dispositivo. El psiquiatra infantil Ran Barzilay explicó a ABC News: “Nos preguntamos si el simple hecho de tener un teléfono propio a esta edad influye en la salud, y los datos sugieren que sí”.

Asimismo, el estudio identificó un patrón preocupante al observar a quienes no tenían celular a los doce años. Aquellos que recibieron uno durante el siguiente curso académico, al llegar a los trece, mostraron más signos de malestar emocional y una peor calidad de sueño en comparación con quienes seguían sin teléfono.

El uso de redes sociales,
El uso de redes sociales, videojuegos y chatbots de inteligencia artificial se asocia con el deterioro del descanso y la atención en jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este hallazgo sugiere que la influencia de la edad de acceso al celular se manifiesta incluso en periodos muy breves del desarrollo adolescente.

Qué tipo de uso del teléfono puede producir riesgos en los menores de edad

Aunque la investigación no determina qué usos específicos del smartphone provocan estos efectos, los autores recuerdan que estudios previos han vinculado el uso de redes sociales, el consumo prolongado de contenidos audiovisuales, los videojuegos y la interacción con chatbots de inteligencia artificial con el deterioro del descanso y la atención.

No obstante, Barzilay matizó al medio mencionado que los dispositivos pueden aportar beneficios, porque facilitan el aprendizaje y refuerzan la comunicación entre adolescentes. Los investigadores insisten en que su objetivo no es demonizar la tecnología, sino reconocer su impacto real en la salud juvenil.

Por qué el uso del celular en la niñez y adolescencia genera preocupación

Los investigadores advierten sobre la
Los investigadores advierten sobre la necesidad de proteger a los menores de contenidos inapropiados y de evitar que los teléfonos interrumpan ¿otras actividades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, las autoridades sanitarias de países como Estados Unidos, han emitido advertencias sobre el uso excesivo de pantallas en la infancia.

Entre las pautas figuran la creación de espacios domésticos libres de tecnología y el fomento de actividades presenciales entre menores. Asimismo, varios centros educativos han optado por retirar los teléfonos de las aulas para proteger la concentración del alumnado.

Qué medidas tomar para mitigar el impacto del uso del celular en la infancia

Varios centros educativos han retirado
Varios centros educativos han retirado los celulares de las aulas para proteger la concentración y el bienestar del alumnado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con niveles de uso que alcanzan el 95% entre adolescentes, Barzilay subrayó la necesidad de establecer normas claras antes de entregar un celular, controlar su presencia en los dormitorios y promover actividades sin pantalla que favorezcan el descanso y la estabilidad emocional.

Entre tanto, el grupo de científicos continuará investigando los efectos en aquellos menores que reciben su primer teléfono antes de los diez años, con la finalidad de identificar perfiles muy vulnerables y de esta manera poder diseñar estrategias de protección más eficaces.

Barzilay sintetizó la preocupación del grupo con una advertencia: “Es fundamental que nuestros hijos no estén expuestos a contenidos inapropiados y que los teléfonos no interrumpan el sueño”.

