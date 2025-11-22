Tecno

Top 10 animes para ver en maratón este fin de semana

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Guardar
Estas son las series animadas
Estas son las series animadas más populares del momento que puedes encontrar en Crunchyroll (Jovani Pérez/Infobae)

La industria del anime traspasó fronteras hace varias décadas y con el paso de los años diferentes títulos marcaron a las generaciones por la profundidad de sus tramas y las grandes animaciones que realizan los artistas en los diferentes cuadros de cada capítulo.

Títulos como Heidi, Sakura Card Captor, Supercampeones, Dragon Ball Z, One Piece y Naruto han perdurado en la memoria colectiva de los fanáticos de este tipo de producciones japonesas. Con el paso de los años la forma de ver anime ha cambiado y con la llegada de las plataformas de streaming ahora es mucho más fácil ver tus series favoritas cuando quieras.

Crunchyroll, plataforma dedicada exclusivamente al anime, cuenta con un amplio catálogo de series históricas y cada semana publica los títulos que están en emisión en Japón, para que los seguidores de occidente no se atrasen en la historia. Si quieres ver las series que están en tendencia o eres nuevo en este mundo, a continuación te compartimos un listado de las series más vistas que puedes ver este fin de semana.

Top 10 animes más vistos

1.- Umamusume: Cinderella Gray P2

2.- My Hero Academia FINAL SEASON

3.- SANDA

4.- SPY x FAMILY S3

5.- This Monster Wants to Eat Me

6.- May I Ask For One Final Thing?

7.- Ranma1/2 (2024) S2

8.- To Your Eternity S3

9.- Pass the Monster Meat, Milady!

10.- My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero's

*Algunos de los títulos que aparecen en este ranking no están disponibles para Crunchyroll América Latina, pero se pueden encontrar en otras plataformas de streaming

El auge del anime

La industria de las producciones
La industria de las producciones japonesas ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y en 2020 registraron sus mayores ganancias en este siglo.(Crunchyroll)

Los estudios de animación se han convertido en el foco de atención en los últimos años ante la gran cantidad de producciones que realizan cada año por la demanda internacional de nuevas series. 

De acuerdo con un reporte de Parrot Analytics, empresa enfocada en el estudio de los medios de comunicación, la pandemia de coronavirus significó un boom en el consumo de estas animaciones. Entre mayo de 2020 y abril de 2021 el consumo de estas series incrementó en diferentes países del mundo, principalmente en Estados Unidos, Brasil y Canadá.

En el mismo estudio se reportó que México es el país de América Latina que registró un mayor aumento en la audiencia del anime. La demanda a nivel global de nuevas animaciones ha superado el contenido disponible en las plataformas esto orilló a las plataformas de streaming a apostar por producciones propias.

El proceso de producción de una serie es largo y tarda aproximadamente dos años en promedio, es por esta razón que la continuidad de las nueve series suelen tardar más que en otro tipo de contenido.

Temas Relacionados

AnimeCrunchyrollLo último en tecnologíaNoticiasStreaming

Últimas Noticias

La función de WhatsApp que se debe activar para evitar que los chats más sensibles sean espiados

La plataforma incorporó un bloqueo con contraseña que impide abrir la aplicación sin autorización, incluso si el dispositivo está desbloqueado

La función de WhatsApp que

Stranger Things 5: qué es, cuándo sale la nueva temporada y quiénes son los villanos

A través de Google, los seguidores de esta serie de Netflix están buscando respuestas antes del estreno de su última entrega

Stranger Things 5: qué es,

Cómo liberar espacio en Gmail sin pagar en noviembre 2025

Solo debes escribir en la barra de búsqueda de Gmail el comando larger:15MB, y la plataforma te mostrará todos los correos que ocupan más de ese tamaño

Cómo liberar espacio en Gmail

Revelan que Meta habría priorizado el crecimiento sobre la seguridad de adolescentes en Facebook e Instagram

Según documentos y testimonios citados por la revista TIME en el marco de una demanda colectiva en Estados Unidos, Meta habría dado prioridad al crecimiento de Facebook e Instagram antes que a la seguridad de los adolescentes. La compañía rechaza las acusaciones y afirma que los hechos están en revisión judicial

Revelan que Meta habría priorizado

Gemini de Google ahora tiene una herramienta para detectar si una imagen fue hecha o no con IA

La app Gemini ahora identifica si una imagen fue creada o editada con IA de Google gracias a la marca digital SynthID

Gemini de Google ahora tiene
DEPORTES
Franco Colapinto largará 15° en

Franco Colapinto largará 15° en la carrera nocturna del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

Nueva polémica en la F1 por supuestas “trampas” de dos escuderías en el Gran Premio de Las Vegas: “No fue accidental”

Fernando Puma Martínez vs. Jesse Bam Rodríguez por los títulos mundiales supermosca: hora, cómo ver la pelea y todo lo que hay que saber

La multa que tuvo que pagar Alpine por un error con el auto de Franco Colapinto durante la qualy del GP de Las Vegas

El “problema de seguridad” que dejó a Mercedes al borde de la descalificación en la qualy del GP de Las Vegas

TELESHOW
Murió Clota Ponieman, histórico diseñador

Murió Clota Ponieman, histórico diseñador del rock nacional y “la mayor estrella desconocida” según Andrés Calamaro

La China Suárez compartió imágenes íntimas e inéditas del rodaje en la Patagonia de la serie “La hija del fuego”

Estudió para sacerdote, se casó y cambió de religión: la historia de vida que sorprendió a Darío Barassi

El romántico saludo de cumpleaños de Stefi Roitman a Ricky Montaner luego de admitir una crisis en la pareja

Emanuel Noir, de Ke Personajes, contó cómo la fe lo ayudó a superar la depresión: “En el peor momento es cuando uno duda”

INFOBAE AMÉRICA

Israel abatió a cinco terroristas

Israel abatió a cinco terroristas de Hamas en respuesta a una violación del alto el fuego en Gaza

La COP30 de Brasil concluyó sin una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles

El panteón subterráneo de Chacarita, la joya oculta de Buenos Aires

Marco Rubio y Steve Witkoff participarán de las conversaciones con Ucrania en Suiza para abordar el plan presentado por Trump

El hallazgo que explica por qué algunos volcanes liberan lava sin estallar