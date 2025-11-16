Tecno

Ranking de YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos musicales más reproducidos hoy

Google compró YouTube en el 2006 por un valor de 1650 millones de dólares; en ese entonces se visualizaban 100 millones de videos al día

YouTube es una de las plataformas favoritas de los internautas debido a su amplia biblioteca digital de videos. (Infobae)

Aunque redes sociales como Facebook e Instagram están apostando cada vez más por los videos, lo cierto es que YouTube sigue siendo el rey al ser la segunda página más visitada en el mundo sólo por detrás del buscador Google.

YouTube tiene presencia en 104 países y está disponible en 80 idiomas, por lo que no sorprende que en dicha plataforma puedas encontrar un video de BTS, pasando por videos de terror hasta llegar a contenido educativo sobre cómo resolver una ecuación.

La plataforma estadounidense, surgida en el año 2005, se ha convertido en la biblioteca digital de videos más grande del mundo y prueba de ello es que a ella se suben más de 500 horas de contenido cada minuto, al día son vistos 5 mil millones de videos y las ganancias se estiman en 15 mil millones de dólares al trimestre.

Ante estas cifras podría ser un tanto difícil perderse las novedades o los clips que están siendo los más populares, es por eso que YouTube cuenta desde 2018 con diversas listas en donde se pueden consultar los artistas más escuchados, los videos más vistos y cuáles son las tendencias del día en tiempo real.

Acá el listado de los 10 nuevos videos que están en tendencia

1. BZRP Music Sessions 066Artista/canal: Daddy Yankee

2. MIU MIUArtista/canal: Blessd

3. 40 DE DICIEMBREArtista/canal: Blessd

4. BUENOS DIASArtista/canal: Blessd

5. SALSEROSArtista/canal: Topboy TGR

6. LALAArtista/canal: Keller Lyrics

7. ImitadoraArtista/canal: Romeo Santos

8. Eres MíaArtista/canal: SabroSón

9. IdilioArtista/canal: Kintsugi Sonar

10. ZooArtista/canal: Shakira

Los videos más vistos en YouTube este 2023

En el 2006 la plataforma de videos fue comprada por Google en 1650 millones de dólares.(Reuters/Dado Ruvic)

La plataforma de YouTube se ha mantenido entre las más populares a pesar de la diversificación de opciones para consumir vídeos y música. Los usuarios la usan para ver videos musicales, tutoriales y hasta noticias. Respecto a los artistas que más vieron este 2023, en el primer lugar estuvo Karol G y Shakira con TQG; en segundo lugar Joaquin Guiller, Maycol Rosero, Beren con No Sufriré Por Nadie; en seguida, Yng Lvcas y Peso Pluma con el videoclip de La Bebe.

La plataforma también ha sido testigo de la creciente popularidad de creadores de contenido latinoamericanos a lo largo de 2023. Entre ellos, se destaca el influencer uruguayo Fede Vigevani, quien se ha consolidado como uno de los youtubers más vistos en Colombia.

El contenido de Vigevani se caracteriza por su versatilidad, abarcando desde vlogs, retos, hasta bromas en cámara oculta. Otro creador que ha acaparado la atención en la región es el estadounidense MrBeast, conocido por sus desafíos y sorteos. A pesar de ser un creador de contenido que no es de habla hispana, MrBeast ha logrado trascender las barreras del idioma y se ha posicionado entre los más vistos en Colombia.

A estos creadores se suman Alfredo Larin, Ian Lucas, Ami Rodríguez y como “revelación del año”: Alextis, The Donato, Albertisment, Amara Que Linda y DeGoBooM. Estos creadores han demostrado que es posible alcanzar una gran audiencia fuera de sus países de origen, a la par de poner en alto el idioma español en la plataforma, donde comunidades de habla hispana continúan creciendo y consumiendo contenido.

Mientras que en los videos más populares, demostraron que les interesa más el entretenimiento y lo noticioso. Los más reproducidos fueron: Rihanna’s FULL Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show; ES LEY: Ni se te ocurra hacer la TÉCNICO-MECÁNICA sin saber esto $$$; $1 vs $500,000 Plane Ticket! - $1 vs $500,000 Plane Ticket!; The Juanpis Live Show - Entrevista a F***s News y Millonarios 1 (3) vs Nacional 1 (2) - El ‘Embajador’ hace historia al ganar la estrella 16.

