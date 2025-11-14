Nuevos regalos en Epic Games Store: tres juegos disponibles sin costo hasta el 20 de noviembre de 2025

Epic Games Store trae tres nuevos títulos completamente gratuitos hasta el 20 de noviembre. (Epic Games)

Epic Games Store ha puesto a disposición de todos sus usuarios una nueva tanda de títulos gratuitos que podrán sumarse a la biblioteca digital sin costo alguno hasta el 20 de noviembre de 2025. En esta ocasión, la plataforma ofrece tres juegos distintos que abarcan géneros variados, desde la acción frenética hasta la estrategia y los shooters tácticos. La compañía también confirmó cuál será el próximo título disponible en su rotación semanal de obsequios.

La promoción incluye ScourgeBringer, Songs of Silence y Zero Hour, todos reclamables sin requisitos adicionales más allá de contar con una cuenta en Epic Games. Una vez añadidos, los juegos quedan guardados de forma permanente, una práctica que la tienda mantiene desde hace años como parte de su estrategia para atraer y fidelizar usuarios en un mercado cada vez más competitivo.

El título más dinámico de la lista es ScourgeBringer, un juego de plataformas en 2D con estructura roguelite que destaca por su ritmo acelerado y combates intensos. Los jugadores deben avanzar por escenarios generados de forma procedural, enfrentarse a enemigos en cadenas de ataques rápidos y adaptarse constantemente a nuevas configuraciones de niveles. Su sistema de movilidad rápida y su estilo artístico minimalista lo han convertido en una opción atractiva para los seguidores del género.

ScourgeBringer.

En contraste, quienes prefieran una experiencia más pausada encontrarán en Songs of Silence una propuesta centrada en la estrategia y las decisiones tácticas por turnos. Este título combina narrativa fantástica con un diseño inspirado en el Art Nouveau, un estilo visual poco habitual en los videojuegos actuales. El jugador explora territorios, administra recursos y participa en batallas estratégicas que requieren planificación y manejo preciso de unidades y habilidades.

Songs of Silence, de Chimera Entertainment.

El tercer título gratuito, Zero Hour, ofrece una visión completamente distinta al apostar por el combate táctico competitivo. Es un shooter en primera persona que se enfoca en la cooperación por equipos, la comunicación y la ejecución precisa. Inspirado en juegos de corte más realista, su propuesta se orienta a quienes disfrutan de partidas donde cada movimiento puede alterar el desenlace y donde la coordinación resulta indispensable para avanzar.

Firewall: Zero Hour, de First Contact Entertainment.

Además de estos tres juegos, Epic Games Store adelantó cuál será el obsequio correspondiente a la semana siguiente. A partir del 20 de noviembre, los usuarios podrán añadir de manera gratuita Zoeti, un roguelike con combate por turnos que combina la construcción de mazos con progresión constante. El título invita a mejorar habilidades, enfrentar enemigos cada vez más desafiantes y tomar decisiones estratégicas para avanzar por sus diferentes rutas.

La política de ofrecer juegos gratuitos cada semana se ha convertido en uno de los pilares de la tienda desde su lanzamiento en 2018. Esta estrategia no solo ha ayudado a aumentar la base de usuarios, sino que también ha ofrecido una vitrina relevante para títulos independientes que compiten en un mercado dominado por grandes franquicias. Epic continúa reforzando su catálogo con lanzamientos destacados, promociones periódicas y un enfoque en la accesibilidad para nuevos jugadores.

Con esta nueva rotación, la compañía reafirma su intención de mantener una oferta atractiva y variada. Los jugadores ya pueden acceder a la plataforma, consultar la sección de promociones y añadir los tres juegos antes de la fecha límite. Pasado ese día y hora, la tienda actualizará nuevamente sus regalos semanales con Zoeti como protagonista.

Epic Games Store ofrece juegos gratis semanalmente. (GameRant)

En medio de una industria en constante cambio, estas iniciativas permiten a los usuarios descubrir propuestas que quizá no habrían probado de otro modo y, al mismo tiempo, ofrecen a los estudios una oportunidad adicional de visibilidad. Epic Games Store seguirá ampliando sus campañas mientras se afianza como una de las principales alternativas dentro del ecosistema de distribución digital de videojuegos para PC.