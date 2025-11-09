Tecno

Ethereum: cuál es la cotización de esta criptomoneda

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Guardar
Ether es el token de
Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)

Ethereum es una plataforma digital que adopta la tecnología de cadena de bloques (blockchain) y expande su uso a una gran variedad de aplicaciones, mientras que ether es su criptomoneda nativa. En el mundo de las finanzas digitales es común que la criptomoneda sea llamada como la red, aunque en realidad no son lo mismo.

La plataforma ethereum, fundada en el 2015 por el programador Vitalik Buterin, buscaba ser un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas sobre las que se pueden hacer contratos inteligentes (dAPPs)

Al igual que el bitcoin, el precio de ether se disparó en un corto periodo de tiempo. En enero de 2016, ether cotizaba alrededor de un dólar y actualmente tiene un máximo histórico de 4953.73 unidades.

Precio de ethereum

Mientras el debate se acalora cada día más sobre la conveniencia o no de su uso, ethereum cotiza este día a las 09:30 horas (UTC) en 3420.83 dólares, lo que supone un cambio de -0.87% con respecto a las últimas 24 horas y una variación de 0.05% con referencia a su valor alcanzado en la última hora.

En cuanto a su capitalización de mercado, ha mantenido el puesto #2 entre las monedas digitales.

Ethereum 2.0: las claves

Tras varios meses de retraso y con el temor de que ya nunca pasaría, finalmente el 15 de septiembre de 2022 Ethereum llevó a cabo su tan ansiada fusión o actualización al nuevo nivel 2.0 con la promesa de mejorar la experiencia de los usuarios de esta criptomoneda.

“The Merge”, inglés para “La Fusión”, es una transformación en la forma en que Ethereum procesa las transacciones y en cómo se crean nuevos tokens de Ether.

Representación de la criptomoneda Ether.
Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)

Esta fusión se trata de la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva cadena de bloques separada conocido como proof-of-stake, el cual reduce el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99,9 %, según sus propios desarrolladores, lo que la vuelve más “amigable” con el ambiente al tiempo que las transacciones serían más baratas.

Sus defensores creen que la fusión hará que Ethereum resulte favorecido con respecto al máximo rival, Bitcoin, pues podría aumentar su uso.

En el proceso Proof Stake los propietarios de Ether bloquearán cantidades establecidas de sus criptomonedas para verificar nuevos registros en la cadena de bloques, ganando nuevas monedas además de su criptografía “participada”.

Temas Relacionados

CriptomonedasEthereumNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda bitcoin en el último día

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y lanzado al mercado oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

Cómo ha cambiado el valor

Tether: cuál es el precio de esta criptomoneda este 9 de noviembre

Esta moneda digital se ha convertido en la tercera más usada a nivel mundial detrás de bitcoin y ethereum

Tether: cuál es el precio

YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

Descubre quiénes son los artistas que han entrado al ranking con sus nuevos clips

YouTube en Colombia: la lista

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Argentina?

Desde sus inicios en el año 2005, la plataforma de YouTube se ha colocado rápidamente en el gusto del público y se ha convertido en la biblioteca digital de videos más grande del mundo

¿Cuáles son las nuevas tendencias

Glosario de tecnología: qué significa Tipos de copias de seguridad

Conocer el significado de nuevas palabras ayudará a incrementar el conocimiento y vocabulario por igual

Glosario de tecnología: qué significa
DEPORTES
A 45 años de los

A 45 años de los míticos cuatro goles de Maradona a Gatti: la leyenda del “Gordito” y la frase que se convirtió en combustible

El perfil de Nicolás Ramírez, el árbitro que fue designado por tercera vez para impartir justicia en el Superclásico

La cuenta pendiente de Leandro Paredes en los Superclásicos entre Boca Juniors y River Plate

La calculadora del Superclásico: qué necesitan Boca Juniors y River Plate para clasificar a la próxima Copa Libertadores

El show de Messi en la clasificación del Inter Miami a semifinales: doblete, asistencia y conexión rosarina con Silvetti

TELESHOW
Andrea Pietra y la emoción

Andrea Pietra y la emoción de volver al teatro porteño luego de 15 años: “Hay un montón de gente que nunca me vio”

El emotivo recuerdo de Benjamín Vicuña a su hija Blanca con una foto inédita

Un pozo para hacer la pileta y tierra removida: así fue el hallazgo que alteró la rutina de Juana Repetto

Mirtha Legrand deslumbró en su mesaza con un vestido rojo de encaje

Dua Lipa hizo vibrar a su público con una emocionante versión de un tema de Miranda!

INFOBAE AMÉRICA

Japón emitió una alerta por

Japón emitió una alerta por tsunami tras un fuerte sismo de magnitud 6,7 en el mar de Iwate

Un ataque ruso con misiles balísticos y drones dejó al menos cuatro muertos y siete regiones sin electricidad en Ucrania

Casi un millón de personas fueron evacuadas en Filipinas ante la llegada del supertifón Fung-wong con vientos de 230 km/h

Ecuador debate una posible Constitución número 21: por qué reescribió su Carta Magna en cada cambio de poder en casi dos siglos de historia

“Betito” Suárez, el “delincuente más peligroso de Uruguay” que decía estar retirado y fue hallado con armas, drogas y autos de alta gama