Fairphone llega a Estados Unidos con audífonos reparables

Los auriculares de la compañía se destacan por su modularidad y facilidad de reparación, características que los diferencian de otros modelos convencionales

El precio en el nuevo mercado no ha sido confirmado. (Fairphone)

Fairphone, la marca conocida por sus teléfonos Android reparables y su compromiso con la sostenibilidad, ha anunciado su entrada oficial al mercado estadounidense. El desembarco inicial no será con smartphones, sino con sus audífonos modulares Fairbuds XL, marcando un primer paso estratégico para la empresa en un territorio dominado por gigantes tecnológicos y en un contexto favorable a la tendencia del derecho a reparar.

Expansión al mercado estadounidense: lanzamiento de Fairbuds XL con Amazon

La llegada de los Fairbuds XL a Estados Unidos se realiza en colaboración con Amazon, que pronto ofrecerá estos auriculares reparables a consumidores norteamericanos. La compañía aspira a vender “al menos la misma cantidad de unidades de audio que vendió en Europa el año pasado este año en los EE. UU.”.

El precio en el nuevo mercado no ha sido confirmado, pero se estima en torno a los 280 dólares, considerando el valor de lanzamiento europeo de 249 euros.

Así luce el Fairbuds XL. (Fairphone)

Fairbuds XL se destacan por su diseño supraaural, modularidad y facilidad de reparación, características que los separan de otros modelos convencionales y resuenan con una base de consumidores que exige productos más sostenibles y reparables.

El CEO de Fairphone, Raymond van Eck, enfatizó a Reuters el enfoque flexible de la estrategia de expansión: “Nuestra estrategia está construida para la incertidumbre. El tiempo de los aranceles puede cambiar a diario, pero la señal de la demanda en EE. UU. es clara”.

Esta declaración responde a los retos comerciales globales y a la oportunidad presente en el mercado estadounidense, donde la música del derecho a reparar cobra cada vez más fuerza.

Fairphone es una marca que fabrica teléfonos inteligentes enfocados en sostenibilidad, reparabilidad y ética en los materiales. (fairphone.com)

¿Llegarán los teléfonos Fairphone a Estados Unidos?

El actual movimiento de Fairphone deja entrever planes de profundización en el mercado norteamericano. Si bien los primeros productos serán los Fairbuds XL, la empresa no descarta que en un futuro los teléfonos inteligentes Fairphone también debuten en Estados Unidos.

Según el CEO, ese lanzamiento “se está planificando cuidadosamente”, y aunque aún no hay una fecha anunciada, la compañía observa un momento propicio por “el cambio” que exigen los consumidores hacia prácticas y regulaciones más ecológicas y justas.

El lanzamiento más reciente de la firma, el Fairphone 6, llegó al mercado a principios de año. Vale tener en cuenta que, pese a su promesa de ofrecer varios años de actualizaciones de seguridad y del sistema operativo Android, la compañía es conocida por su línea temporal de despliegue de actualizaciones, que puede ser más lenta que otros grandes fabricantes.

El Fairphone (6.ª generación). (fairphone.com)

Fairphone: modelos y características

Fairphone es una marca que produce teléfonos inteligentes centrados en la sostenibilidad, la reparabilidad y la ética en la obtención de materiales. Desde su lanzamiento, la compañía ha lanzado distintos modelos, cada uno mejorando aspectos tanto técnicos como medioambientales.

El Fairphone 1 fue el primer dispositivo de la marca, con especificaciones básicas y una estructura diseñada para facilitar el cambio de batería y piezas internas. El Fairphone 2 introdujo un diseño completamente modular, permitiendo a los usuarios reemplazar partes esenciales, como la cámara, la pantalla y el conector de carga, alargando significativamente la vida útil del teléfono.

La línea siguió evolucionando con el Fairphone 3 y el Fairphone 3+, que ofrecieron mejoras en cámara, procesador y almacenamiento, manteniendo el enfoque en la facilidad de reparación. El Fairphone 4 elevó el estándar en sostenibilidad, uso de materiales reciclados y soporte para 5G, además de contar con certificación de neutralidad en residuos electrónicos.

Estos modelos se distinguen en el mercado por su compromiso con la transparencia en la cadena de suministro y la reducción del impacto ambiental. Fairphone busca incentivar un consumo responsable promoviendo teléfonos duraderos, fáciles de reparar y fabricados bajo principios de comercio justo.

